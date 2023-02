Zu Hause in Vitznau SRF-Journalistin Sabine Dahinden: «Ich habe die Rigi Hochflue etwas unterschätzt» Sabine Dahinden und ihr Mann Herzchirurg Thierry Carrel zog es an den Vierwaldstättersee. Die SRF-Journalistin, welche von Berufs wegen «unterwegs zu Hause» ist, hat in der Region eine neue, alte Heimat gefunden. Interview: Petra Imsand Jetzt kommentieren 12.02.2023, 11.03 Uhr

Vor zehn Jahren haben die SRF-Journalistin Sabine Dahinden und ihr Mann, der bekannte Herzchirurg Thierry Carrel, eine Ferienwohnung in Vitznau erworben. Seit Herbst 2020 hat das Paar dort seinen festen Wohnsitz. Die Rigi-Region ist Heimat für die beiden.

Die gebürtige Urnerin Sabine Dahinden bei der Moderation einer Sendung. Bild: Kenneth Nars / BLZ

Sabine Dahinden, was ist ihnen lieber – der Vierwaldstättersee oder das Meer?

Eindeutig der Vierwaldstättersee. Ich bin nicht jemand, der gerne in der Hitze am Strand liegt. Die Region hier bietet so vieles. Zudem mag ich föhniges Wetter. Hier fühle ich mich zu Hause.

Zur Person Sabine Dahinden Geburtsdatum: 14. August 1968

Hobbys: Videos drehen und schneiden, Wandern, Zeitungen lesen

Lieblingsessen: Gersauer Käsekuchen

Lieblingsbuch: «L eon und Louise» von

Lieblingsfilm: «La strada»

Lieblingsferienort: rings um den Vierwaldstättersee

Lieber Hafechabis oder Zürcher Geschnetzeltes?

Lieber Hafechabis. Ich bin fleischlos gross geworden. Auch heute ernähre ich mich vegetarisch.

Lieber ein gutes Buch oder das SRF-Abendprogramm?

Das SRF-Programm. Ich bin seit 1998 bei «Schweiz aktuell» dabei und immer wieder begeistert, was man in der Schweiz alles entdecken kann. Die Sendung liegt mir sehr am Herzen. Aber ich lese durchaus auch gerne.

Als gebürtige Urnerin waren Sie bereits als Kind oft in der Region unterwegs. Welche Erinnerungen haben Sie heute noch an die Sommerferien in Volligen bei Seelisberg?

Mit dem Auto sind wir jeweils von Altdorf über die Axenstrasse nach Gersau gefahren und dann mit der Fähre nach Beckenried und von dort aus nach Volligen. Während der Sommerferien haben wir in einem alten Bauernhaus gelebt und die Freiheit genossen. Die Zimmer im oberen Stockwerk konnten nicht renoviert werden, so haben wir unten in der Stube ein Massenlager eingerichtet für die Eltern und uns vier Kinder. Es waren unbeschwerte Zeiten. Ich erinnere mich an die Sennerei, die anderen Ferienkinder, die Bauern. Damals habe ich Kinder beneidet, welche nach Italien reisen durften. Im Nachhinein war die Zeit in Volligen, das einfache Leben dort, unbezahlbar. Diese Erfahrungen helfen mir heute noch weiter.

Schätzen Sie das Bodenständige auch heute noch? Oder darf es auch einmal luxuriös sein?

Von Berufs wegen bin ich «unterwegs zu Hause». Es vergeht kaum ein Tag, an dem ich nicht im Zug sitze und von einem Ort der Schweiz zum anderen sause. Das ist streng, aber auch reizvoll, denn sowohl die Schweizer Dörfer als auch die Städte haben viel zu bieten. Es gibt immer wieder Neues zu entdecken.

Die Zeiten, in welchen Sie Ihre Ferien in Massenlagern verbringen, sind aber wohl vorbei – oder?

Massenlager gibt es nur noch selten, wenn ich beispielsweise in einer Berghütte übernachte.

Apropos Berghütte. SRF hat Sie auf den Mönch geschickt. Wie oft ziehen Sie privat die Wanderschuhe an?

Wandern ist eine grosse Leidenschaft, welche momentan wegen der Arbeit etwas zu kurz kommt. Wenn ich in der Region unterwegs bin, merke ich, wie mich die Natur erdet. Mit ein Grund, weshalb ich hier möglichst viel Zeit verbringen möchte.

Sabine Dahinden am Sechseläuten. Bild: Urs Hanhart / Urner Zeitung

Von Volligen aus hatten Sie ja damals besten Blick auf die Rigi Hochflue. Waren Sie schon einmal auf dem Gipfel?

Ja, vor zwei Jahren. Eine «stotzige Angelegenheit». Ich habe den Berg etwas unterschätzt. Eine meiner Trainingstouren führt auf den Vitznauer- oder eben Gersauerstock. Und wenn es mal nichts Grosses sein soll, laufe ich gerne von Treib nach Seelisberg. Und einmal jährlich gehts auf den Uri Rotstock. Auch wenn ich jedes Mal sage, dass es das nun das letzte Mal gewesen ist. Vor allem der Abstieg zieht sich dermassen in die Länge.

Seit Herbst 2020 wohnen Sie in Vitznau. Wie oft sind Sie zu Hause?

So oft als möglich. Wie gesagt, ich bin unterwegs zu Hause. Oft bin ich erst sehr spät am Abend daheim, und am Morgen früh geht es bereits wieder weiter.

Wieso Vitznau? Es gibt sicher zentralere Wohnorte?

Die Grossmutter von meinem Mann war Gersauerin. Wir haben in verschiedenen Dörfern am See eine Wohnung gesucht. Dass es nun Vitznau ist, war Zufall.

Was schätzen Sie an der Region?

Die ursprüngliche Natur, den Blick von der Rigi auf den See. Die Vielfältigkeit vom städtischen Luzern bis hin zum Kanton Uri. Und die Bodenständigkeit der Innerschweizer schätze ich sehr.

Sie sind gebürtige Urnerin. Sind Sie noch oft in Altdorf?

Wenn ich an Altdorf denke, habe ich doch ein gewisses Heimweh in mir. Ich gehe immer wieder gerne dorthin zurück. Meine Schwester und mein jüngster Bruder wohnen in Altdorf, das freut mich sehr.

Dann führt Sie der Weg also auch öfters auf die Axenstrasse. Was sagen Sie zum Bau der neuen Axenstrasse?

Während meiner Kindheit waren wir mit der Familie oft am Axen unterwegs. Schon damals gab es viele schwere Unfälle und Komplikationen. Und bereits mein Grossvater sagte – als er vor über hundert Jahren vom Kanton Luzern in den Kanton Uri einwanderte –, man solle doch eine gerade Strasse durch den Fels bauen (lacht) . Ich glaube, eine sicherere Variante drängt sich jetzt auf.

Sie stecken viel Leidenschaft in Ihre Arbeit bei SRF und berichten aus den verschiedenen Regionen der Schweiz. Also kein 9-to-5-Job. Auch Ihr Mann ist sehr engagiert. Kommt die gemeinsame Zeit zu kurz?

Irgendwie schaffen wir es trotz aller Termine sehr gut, Zeit füreinander zu finden. Wir haben im Laufe der Jahre einen idealen Rhythmus gefunden. Wobei zu sagen ist, dass Thierry noch mehr unterwegs ist als ich, er ist oft auch im Ausland engagiert. Da ist es gut, dass ich gerne alleine vor mich hin arbeite. Zum Beispiel drehe ich manche Beiträge für SRF oder arttv.ch selbständig und schneide sie dann auch selber. So macht es mir nichts aus, auf Thierry zu warten (lacht) .

Seit 1998 sind Sie Teil des «Schweiz aktuell»-Teams. Sind Sie privat dieselbe Sabine wie während der Sendung?

Ich glaube, ich bin auch bei der Arbeit mich selbst. Ich lege grossen Wert darauf, mich nicht zu verstellen, und möchte möglichst authentisch sein.

Durchschnittlich 340 000 Zuschauerinnen und Zuschauer sehen Sie regelmässig im Fernsehen. Publikum, welches auch bewertet. Wie gehen Sie damit um?

Wenn jemand neu in der Branche ist, steht die oder der sicher genauer unter Beobachtung. Was sagte sie jetzt? Was für Kleider trägt sie? Mit den Jahren gehört man – so hoffe ich zumindest – ein wenig zu den Familien dazu. Die Leute lassen uns jeden Abend in ihre Stube. Da wird einem auch mal verziehen, wenn man einen Versprecher hat oder bei der Kleiderwahl vielleicht nicht ganz den Geschmack des Publikums trifft. Ich denke, dass unsere Zuschauerinnen und Zuschauer viel Verständnis haben für unsere Arbeit und es auch schätzen, dass wir keine Roboter sind. Aber klar, Kritiker gibt es immer.

Sind Sie sehr kritisch mit sich selbst?

Wahrscheinlich zu kritisch. Unsere Liveschaltungen sind wie kleine Prüfungen, wir liefern uns in diesem Moment ganz dem Publikum aus und wollen auswendig alles auf den Punkt bringen, was wir vorbesprochen und geplant haben. Wenn etwas nicht ganz glückt, denke ich manchmal lange darüber nach.

Und wie sieht es jeweils kurz vor den Sendungen aus? Wird die Herzfrequenz höher?

Ohne Lampenfieber dürfte man den Job wohl nicht machen. Vor allem bei den Liveschaltungen braucht es die Spannung im positiven Sinn. Eine gesunde Angst gehört dazu. Ich mag das Kribbeln. So kann ich mich ganz auf den Moment konzentrieren.

Und wie schaffen Sie es, auch an schlechten Tagen so zu moderieren, dass man als Zuschauerin und Zuschauer gar nicht merkt, dass es Ihnen nicht gut geht?

Da helfen mir das Adrenalin, die Konzentration auf meine Arbeit und nicht zuletzt meine langjährige Erfahrung.

Bei SRF aufzuhören und den Sender zu wechseln, war nie Thema in all den Jahren?

Klar mache ich mir Gedanken, was ich sonst noch machen könnte. Doch ich stelle jeweils fest, dass «Schweiz aktuell» für mich nicht ersetzbar ist. Dank dieser Arbeit kann ich das Publikum in ganz verschiedene Regionen der Schweiz mitnehmen, zu ganz unterschiedlichen Leuten. Dabei hilft mir ein starkes Team im Hintergrund.

Die Mediennutzung hat sich stark verändert. Wie wichtig sind solche Sendeformate in Zeiten von Fake News?

Es braucht unbedingt Medien wie den «Boten der Urschweiz», die «NZZ», den «Tages-Anzeiger», SRF et cetera, welchen man vertrauen kann. In einer Zeit, in der Nachrichten auf uns einprasseln, helfen seriöse Kanäle, um Wichtiges von Unwichtigem, Richtiges von Falschem zu unterscheiden. Inzwischen kann man sie ja auf dem Handy lesen, schauen oder hören – sehr praktisch für mich als Pendlerin!

