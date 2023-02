Vitznau Wenn der Akustiker das letzte Wort hat: So sieht der 35 Millionen Franken teure Kammermusiksaal aus Der neue Kammermusiksaal des Investors Peter Pühringer soll eine einzigartige Klangkulisse bieten. Dafür wurden keine Kosten gescheut und sogar Hilfe aus Holland geholt. Jonas Hess Jetzt kommentieren 02.02.2023, 18.46 Uhr

Walter Maier, Bauprojekte Pühringer AG, im neuen Kammermusiksaal - angegliedert an das Hotel «Das Morgen» in Vitznau. Bild: Pius Amrein (Vitznau, 26. Januar 2023)

Gold, soweit das Auge reicht. Wer den neuen Kammermusiksaal in Vitznau zum ersten Mal betritt, könnte der Versuchung erliegen, das Bauwerk voreilig als pompös und protzig abzutun. Doch so einfach ist das nicht. Zwar kostete der Vitznauer Kammermusiksaal mit 35 Millionen Franken tatsächlich eine stolze Summe, zeigt der Betrachterin und bald auch dem Zuhörer auf den zweiten Blick aber seine puristische, ja fast schon schlichte Seite. Nach den goldenen, aus Schlagmetall bestehenden Wänden führt der Blick von den engen Galerien, gespickt mit bordeauxroten Stühlen, unweigerlich in Richtung Bühne. Dort ist aber nur dunkler Holzboden zu sehen.

Das Geheimnis ist schnell gelüftet. Der Boden des Saals ist nach vorne kippbar und zaubert so aus dem Nichts eine Bühne hervor. Der Minimalismus setzt sich an der schwarzen Decke fort. Ihr Zauber wird erst durch die Technik zum Leben erweckt. Dann leuchten 3000 LED-Lämpchen in einer besonderen Konstellation: «Sie zeigen den Sternenhimmel von Vitznau am 1. August», sagt Walter Maier. Der Stolz schwingt in seiner Stimme mit.

Bauwerk auch für Vitznauer

Maier ist in Vitznau kein Unbekannter. Er arbeitet seit Jahren für den österreichischen Investor Peter Pühringer. In dessen Immobilienfirma POK Pühringer AG ist Maier für die Bauprojekte zuständig. So leitete er bereits den 250-Millionen-Umbau des Parkhotels Vitznau. Der Kammermusiksaal ist Bestandteil des Campus Kultur Kulinarik Vitznau (KKV) des Multimillionärs Pühringer.

Blick von der Galerie auf die schlichte Bühne. Bild: Ralph Feiner / feinerfotografie.ch

Zum KKV gehört auch die Villa «Magdalena». Sie wird zukünftig das Institut für Neuro-Health-Forschung des neu gegründeten Lake Lucerne Institute beherbergen. Unter anderem soll dort an den Grundlagen der personalisierten Ernährung geforscht werden.

Neben der «Magdalena» ist ein parkähnlicher Garten geplant. «Er wird für die Vitznauerinnen und Vitznauer öffentlich zugänglich sein», so Maier. Gemäss dem Projektleiter «hatte die Gemeinde sich gewünscht, die Parklandschaft für alle zugänglich zu machen». Auch der darunter liegende unterirdische Kammermusiksaal soll nicht nur für die Oberschicht gebaut worden sein, wie Walter Maier betont. «Wir überlegen uns Konzepte, damit auch Vereine mit schmalem Budget vom Saal profitieren können».

Puristischer Klang

In erster Linie soll der 279 Sitzplätze bietende Kammermusiksaal aber für kommerzielle Zwecke dienen. Für 3500 bis 5000 Franken Miete können Firmenevents oder Hochzeiten veranstaltet werden. Im Vordergrund stehen jedoch Festivals und Konzertveranstaltungen, die auch bei der Eröffnung vom 10. bis 12. Februar eine Rolle spielen. Die Darbietungen können dank diverser hochauflösender Kameras und Mikrofone live aufgenommen werden. Bei Bedarf kann der Stream im hauseigenen Studio sogleich geschnitten werden.

Auch wenn viel Technik verbaut wurde, setzt der Kammermusiksaal bei der Akustik auf Purismus. Gemäss Paul Zimmermann, Architekt und Bauleiter des Projekts, zeichnet sich der Saal durch seine «Unplugged-Fähigkeiten» aus. So werde der Klang der Instrumente nicht mit Elektronik aufgehübscht, sondern dank rein analoger Mittel optimal wiedergeben.

Optisch zeigt sich das unter anderem an der länglichen Form des Saals, den gefalteten Wänden und den schmalen Galerien. An den Seiten sind Paneelen angebracht, die je nach Anzahl der Musikerinnen und Musiker sowie der Instrumente geöffnet oder geschlossen werden können. Zudem ist der Kammermusiksaal vollständig luftdicht.

Die Wände wurden mit Schlagmetall bearbeitet. Bild: Ralph Feiner / feinerfotografie.ch

Akustiker hatte das Sagen

Für Zimmermann, der unter anderem beim Neubau des Spitals Solothurn die Projektleitung innehatte, war die Umsetzung des Vitznauer Musiksaals eine grosse Herausforderung. «Ich kann das mit keinem meiner bisherigen Projekte vergleichen.» Neben dem straffen Zeitplan habe ihn die Koordination der über 20 Fachplaner und 50 beteiligten Firmen gefordert. Hinzu kam, dass sich Zimmermann stets mit einem Akustiker aus Holland abstimmen musste, der bei jedem Schritt das letzte Wort hatte. Das sei zwar nicht immer einfach gewesen, «ich habe aber sehr viel gelernt».

Die Decke kann dank LED-Technik den Sternenhimmel von Vitznau abbilden. Bild: Ralph Feiner / feinerfotografie.ch

Bauherr Walter Maier zeigt sich sehr zufrieden mit der Arbeit von Zimmermanns Team. Das Ergebnis sei «perfekt gelungen». Und das würden auch die Profis bestätigen. Maier zückt sein Smartphone und zeigt ein Video von vier Musikern, die schon einmal im Saal spielen durften. Auf die Frage, wie sie auf die Akustik reagiert haben, schaut Maier vom Handy auf und blickt den Fragesteller durch seine runden Brillengläser mit leuchtenden Augen an: «Sie waren begeistert.»

Eröffnung Kammermusiksaal Das Eröffnungsfestival von Kultur Kulinarik Vitznau und des Kammermusiksaals wird vom 10. bis 12. Februar 2023 mit klassischen Konzerten, diversen Führungen und dem Stimmakrobaten Martin O. eröffnet. Mehr Infos auf: www.k-k-v.ch

