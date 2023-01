Vogelwarte «Dafür muss man schon einen Vogel haben» – in Sempach werden fleissig Wintervögel gezählt Birdlife lädt zum vierten Mal dazu ein, Vögel im Siedlungsraum zu zählen. Statt im eigenen Garten dem Gezwitscher zu lauschen, gibt es auch die Möglichkeit, sich Experten und Expertinnen anzuschliessen –so wie etwa in der Vogelwarte Sempach. Miriam Abt Jetzt kommentieren 07.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sempach schwimmt in der Nebelsuppe. Für das ungeübte Auge nicht gerade die beste Voraussetzung, um zwischen den ganzen Grau- und Brauntönen der Winterumgebung tatsächlich Tiere zu entdecken. Hinter der Vogelwarte wuchern die Äste und Sträucher.

«Das sieht vielleicht etwas ungepflegt aus, bedeutet aber jede Menge Futter für die Vögel», erklärt Stefan Werner. Er ist seit über sechs Jahren als Ornithologe bei der Vogelwarte Sempach tätig und führt im Rahmen der «Stunde der Wintervögel» gerade eine Gruppe durch den Besuchsgarten.

Im Rahmen der «Stunde der Wintervögel» lädt Birdlife Interessierte dazu ein, eine Stunde lang Vögel im Siedlungsraum zu beobachten – so wie es die abgebildete Gruppe in der Vogelwarte tut. Dominik Wunderli (Sempach, 6. Januar 2023)

Die Umweltorganisation Birdlife lädt dieses Jahr bereits zum vierten Mal zu einer winterlichen «Volkszählung» ein. Jeweils vom 5. bis zum 8. Januar ruft sie Privatpersonen dazu auf, Vögel im heimischen Siedlungsraum zu beobachten und zu zählen. Wer mitmacht, zählt innerhalb von einer Stunde jeweils pro Vogelspezies die höchste Anzahl, die zeitgleich zu sehen ist. Zudem können Interessierte die Zählstunde auch gemeinsam mit Experten und Expertinnen absolvieren, zum Beispiel in der Vogelwarte mit Stefan Werner.

«Über die Bestände der häufigen Vogelarten weiss man relativ wenig, vor allem über jene der Wintervögel», so Werner. Der Einsatz von Privatpersonen verhelfe zu einem Überblick – den genauen Bestand der Tiere zu bestimmen, sei jedoch nicht möglich.

«Dafür muss man schon einen Vogel haben»

«Vielleicht sehen wir sogar einen Eisvogel», stellt Stefan Werner in Aussicht. Und dann geht es auch schon los: Der Zaunkönig singt, die Blesshühner schreien und die Stockenten sausen im Tiefflug über den Teich. Ein Stieglitz dort, ein Buchfink da, in der Baumkrone ein nervöser Schwarm Schwanzmeisen.

Viele der Funde sind fürs blosse Auge nicht viel mehr als eine kleine Bewegung im Laub, doch die Gruppe weiss ganz genau, wohin sie den Feldstecher zu richten hat. Unter den 10 Vogelfreundinnen und -freunden, die durch den Garten spazieren, sind auch sehr junge mit dabei: Sophia, Mara und Lorena helfen zum ersten Mal beim Vogelzählen, sehen aber schon sehr geübt aus.

Wer noch kein riesiges Vorwissen hat, beginne am besten im eigenen Garten oder nahe am Gewässer. «Dort sind die Vögel lange am gleichen Ort zu sehen», sagt Werner. Eine Teilnehmerin erzählt zudem, wie sie mittels App die unterschiedlichen Vogelarten, ihre Gesänge und Federkleider kennen gelernt hat. «Aber dafür muss man schon ein bisschen einen Vogel haben», sagt sie und lacht.

Der fehlende Winter hinterlässt seine Spuren

Als wüsste er, dass er beobachtet wird, landet ein Storch in hohem Bogen direkt im Blickfeld der Gruppe. Es sei wohl sein erster Tag zurück in seinem «Sommerzuhause», einen ganzen Monat zu früh. Ende November ist er in den Süden verschwunden und normalerweise bleibt er dort bis im Februar, da es in der Schweiz noch zu kalt ist.

Dass die Temperaturen im Januar so mild sind, beeinflusst auch die Tierwelt: «Je milder der Winter, desto weniger Vögel kommen aus dem hohen Norden.» Gewisse Arten verlieren durch die Wärme ihre Lebensgrundlage. Das Schneehuhn etwa sei auf die eisige Landschaft angewiesen, um sich vor Fressfeinden verstecken zu können. Andere Spezies – wie etwa der Eisvogel, der sich nach wie vor versteckt hält – kommen so besser durch den Winter.

«Der grosse Erfolg blieb uns leider verwehrt», so Werner. Nach einer Stunde fehlt noch immer jede Spur vom Eisvogel. Der Experte vertröstet die Gruppe mit einem Baumläufer, der gerade einen Baumstamm hochrennt. Insgesamt 28 Arten befanden sich gesamthaft im Besuchsgarten, wenn auch einige nur anhand der Rufe erkannt wurden. «Das ist tatsächlich sehr unüblich für diese kurze Zeit», bilanziert Werner. Die Nähe zum Wasser sei ein klarer Vorteil.

Zum Schluss, als sich die Vogelfans schon zurück die Wärme verzogen haben, kommt doch noch ein aufgeregtes Rufen von den Aufmerksamen: «Der Eisvogel ist da!» Und da thront er in seinem blau-orangen Kleid, so imposant, dass ihn sogar der Anfängerinnenblick erkennt.

Hinweis Die «Stunde der Wintervögel» läuft noch bis und mit 8. Januar. Interessierte finden unter www.birdlife-luzern.ch/sdw/ die nötigen Informationen sowie das Meldeformular der Ergebnisse.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen