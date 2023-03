Volksinitiative Fussball-Chaoten: Luzerner Regierung will vor nächsten Risikospielen Massnahmen treffen Für den Luzerner Kantonsrat ist eine Diskussion über die aktuellen Ausschreitungen an Fussballspielen nicht dringlich. Nun will die Mitte der Regierung zwei Monate Zeit zum Handeln geben. Justiz- und Sicherheitsdirektor Paul Winiker kündigt schnelle Massnahmen an. Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 22.03.2023, 05.00 Uhr

Fans des FC Basel bei einem Meisterschaftsspiel zwischen dem FC Luzern und dem FC Basel in Luzern. Bild: Urs Flüeler/Keystone (4. 3. 2023)

Scharmützel von FCL-Anhängern mit der Polizei wie am vergangenen Wochenende oder kürzlich Personen aus Basel, die Züge der Zentralbahn massiv beschädigen: Solche Szenen gehören bei Fussballspielen in Luzern zur Tagesordnung. Genauso regelmässig reichen Kantonsrätinnen und Kantonsräte Vorstösse ein, in denen sie die Behörden zum Handeln auffordern. Und ebenso oft werden diese trotz aktuellen Ausschreitungen als nicht dringlich eingestuft und so um Monate von der politischen Agenda genommen.

Jüngstes Beispiel ist ein Postulat der Mitte, über das die Mehrheit des Parlaments in dieser Session nicht reden wollte. Gefehlt haben für die Dringlichkeit elf Stimmen. Die Gegnerinnen und Gegner einer aktuellen Debatte stammten von SP, Grünen und FDP. Auch fünf Mitglieder der SVP und ein Angehöriger der GLP stimmten gegen die sofortige Behandlung des Vorstosses.

Mitte-Präsident gibt Einblick in Initiativ-Text

Die Mitte reagierte ausgesprochen enttäuscht und verlangte von der Regierung gleichentags die «sofortige Offenlegung ihrer Pläne», wie sie das Problem anpacken will. Doch was heisst sofort? Parteisekretär Rico De Bona sagt auf Anfrage, die Mitte gebe der Exekutive «zwei Monate Zeit». In dieser Frist setzt die Partei ihre ebenfalls am Montag publik gemachte Drohung einer Volksinitiative nicht um, wie De Bona weiter sagt.

Der Wortlaut der Initiative steht zwar noch nicht. Dennoch nennt Parteipräsident Christian Ineichen den möglichen Inhalt: «Mit der Initiative sollen personalisierte Tickets, die Automatisierung von Geisterspielen nach Eskalationen und eine konsequente Belangung von Übeltätern durchgesetzt werden.» Beim Quartierverein Hirschmatt-Neustadt kann man sich vorstellen, das Volksbegehren zu unterstützen (siehe Box). In ihrem Postulat verlangt die Mitte bei Ausschreitungen vom FCL zudem die 100-prozentige Übernahme der Kosten.

Frustriert, ratlos, resigniert Markus Schulthess, Co-Präsident des Quartiervereins Hirschmatt-Neustadt in Luzern, ist «nicht überrascht, dass weiterhin nichts geht. Das erleben wir schon seit Jahren.» Immer wieder seien alle entsetzt, wenn es zu Fan-Krawallen komme. «Gemacht wird aber dennoch nichts.» Schulthess nimmt Polizei und Behörden als hilflos wahr. Im Quartierverein sei man frustriert und ratlos und habe ein Stück weit resigniert. Dies, weil die Lösungen auf der Hand lägen, aber nicht umgesetzt würden, sagt Schulthess. «Wir haben immer wieder angeregt, dass die Fans mit Cars direkt zum Stadion fahren sollen.» Auch die Einführung von personalisierten Tickets oder das Sperren von Gästesektoren könne er sich als wirksame Massnahmen vorstellen. Obwohl der Kantonsrat das Thema auf die lange Bank geschoben hat, will der Quartierverein nicht von sich aus politisch aktiv werden. Sollte aber die Mitte wie angekündigt eine Initiative mit griffigen Massnahmen lancieren, würde man diese im Vorstand diskutieren und wohl unterstützen. (cgl)

Massnahmen vor Hochrisikospielen

Justiz- und Sicherheitsdirektor Paul Winiker bekräftigt auf Anfrage das, was er am Montag im Namen der Regierung im Kantonsrat gesagt hat: «Die Situation ist gravierend, darum haben wir die dringliche Behandlung des Vorstosses unterstützt.» Trotz der ablehnenden Haltung des Parlaments würden die Regierung, sein Departement und die Luzerner Polizei «nicht zuwarten mit Massnahmen zur Verhinderung von Ausschreitungen und Gewalt. Wir werden vor den kommenden Hochrisikospielen angemessene Massnahmen verfügen.» Es solle zu keinen vergleichbaren Ausschreitungen und Gewaltanwendungen wie Anfang März im Spiel gegen den FC Basel kommen.

Damit dürfte Winiker die Forderung der Mitte erfüllen, denn die nächsten Risikospiele finden schon bald statt: am 15. April gegen den FC Zürich und am 20. Mai gegen den FC St.Gallen. Winiker verspricht: «Wir wollen sowohl für Gästefans als auch für Anhänger des Heimteams klare Signale aussenden. Wir dulden keinen rechtsfreien Raum.» Die Polizei und das Justiz- und Sicherheitsdepartement würden den ihnen zustehenden Spielraum ausnützen «und mit Einzelbewilligungen notfalls auch restriktive Massnahmen verfügen, wenn die Risikobeurteilung dies erfordert».

Wann die Antwort auf den Vorstoss der Mitte erfolgt, lässt Winiker offen. Da der Kantonsrat die sofortige Behandlung abgelehnt habe, müsse die Regierung die Situation beraten und dabei die Fristen und die Dringlichkeit berücksichtigen. Reizt die Regierung ihren gesetzlichen Spielraum aus, kann sie sich mit der Stellungnahme auf das Postulat ein Jahr lang Zeit lassen.

FDP: «Nur wegen Wahlkampf nicht plötzlich dringlich»

Licht ins Dunkel kommt nun auch, warum Angehörige der FDP, der SP und der Grünen am Montag im Parlament gegen eine sofortige Diskussion über die Forderungen der Mitte gestimmt haben. Kurz geäussert hat sich im Rat nämlich nur FDP-Vizefraktionschef Andreas Bärtschi. SP und Grüne, die mit Ausnahme von Andy Schneider (SP) alle gegen die Dringlichkeit des Vorstosses waren, schwiegen. Das tut die SP mit Verweis auf das Votum von Bärtschi auf Nachfrage hin auch weiterhin.

Bärtschi argumentiert, das Problem mit den Ausschreitungen sei «ein altbekanntes. Nur weil nun Wahlkampf herrscht, ist es nicht plötzlich dringlich». Der Kantonsrat habe zudem bereits Ende November über das Thema gesprochen und einen Vorstoss der Mitte überwiesen. Was Bärtschi nicht sagt: Seine Fraktion war vor vier Monaten wie jene der SP und der Grünen gegen den damaligen Mitte-Vorstoss, dem sie zudem im März 2022 die Dringlichkeit abgesprochen hatte.

FDP-Fraktion war gespalten

Im Gegensatz zu Grünen, SP, GLP und SVP, wo nur ganz wenige Fraktionsmitglieder ausscherten, waren die Freisinnigen gespalten: Die knappe Mehrheit, nämlich zwölf Angehörige, lehnten die Dringlichkeit ab, neun wollten sofort über die von der Mitte verlangte neue Vereinbarung mit dem FC Luzern reden.

Jonas Heeb von der Fraktion der Grünen und Jungen Grünen verweist ebenfalls auf den im November überwiesenen Vorstoss der Mitte, der in die gleiche Richtung gehe wie der nun eingereichte. Zudem schliesse die nicht konkrete Formulierung des Vorstosses vom November Massnahmen, wie sie im aktuellen Postulat gefordert werden, nicht aus. «Deshalb sahen wir die Dringlichkeit als nicht gegeben.» Wie die FDP lehnten auch die Grünen im November Vorstoss der Mitte ab - und sie votierten vor einem Jahr ebenfalls gegen die Dringlichkeit.