Volksinitiative SVP fordert: Auf Hauptstrassen in Luzerner Dörfern soll wieder grundsätzlich Tempo 50 gelten Auf immer mehr Kantonsstrassen durch Luzerner Dörfer gilt inzwischen Tempo 30. Damit soll jetzt Schluss sein, finden die SVP und die grossen Automobilverbände. Ab nächster Woche sammeln sie Unterschriften für eine Volksinitiative. Lukas Nussbaumer 2 Kommentare 23.02.2023, 18.00 Uhr

Immer öfter wird auf Kantonsstrassen durch Luzerner Dörfer – hier Adligenswil – Tempo 30 signalisiert. Bild: Patrick Hürlimann (21. Februar 2023)

Auf Kantonsstrassen gilt innerorts Tempo 50, auf Quartierstrassen kann durchaus auch einmal nur 30 als Höchstgeschwindigkeit signalisiert sein. An dieser Praxis hielt der Kanton Luzern jahrzehntelang eisern fest. Seit Entscheidungen des Bundesgerichts, Tempo 30 auf Kantonsstrassen als Massnahme zur Einhaltung der Lärmgrenzwerte vorsehen zu können, ist das anders. Inzwischen gibt es mehrere Kantonsstrassenabschnitte, wo maximal 30 erlaubt ist: in Adligenswil, Root, auf mehreren Strassen in der Stadt Luzern oder auf der Gerliswilstrasse in Emmen.

Diese Praxisänderung wollen die SVP des Kantons Luzern, die Automobilverbände TCS und ACS sowie der Nutzfahrzeugverband Astag nicht länger akzeptieren. Nächste Woche beginnen sie mit dem Sammeln von Unterschriften für die Initiative «Tempo 50 auf Hauptverkehrsachsen innerorts». Die Organisationen verlangen vom Kantonsrat, er solle «gesetzliche Grundlagen für Massnahmen erlassen, um die allgemeine Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern in Ortschaften auf den verkehrsorientierten Strassen, die Hauptverkehrsachsen sind, beizubehalten und zu begünstigen», wie es im Initiativtext heisst. Im Komitee sitzen auch Angehörige von FDP und Mitte (siehe Box).

Viel Prominenz weibelt für Tempo 50 Das Initiativkomitee für «Tempo 50 auf Hauptverkehrsachsen innerorts» wird angeführt von SVP-Kantonsrat Daniel Keller, SVP-Nationalrat Franz Grüter, Astag-Präsident Christian Kempter sowie FDP-Nationalrat und TCS-Präsident Peter Schilliger. Ebenfalls hinter dem Volksbegehren stehen die halbe Kantonsratsfraktion der SVP, das Präsidium der Jungen SVP sowie mehrere Mitglieder des TCS, die auch als Politiker der Mitte bekannt sind. Die Website www.stopp-verkehrsschikane.ch geht am Freitag online, am Samstag wird der Initiativtext im Kantonsblatt veröffentlicht. (nus)

Weiterhin Tempo 30 – trotz «grundsätzlich» Tempo 50

SVP-Kantonsrat Daniel Keller. Bild: PD

Vater des Volksbegehrens und Urheber des Textes ist SVP-Kantonsrat Daniel Keller, der auch im Vorstand der TCS-Sektion Waldstätte mit den Mitgliederkantonen Luzern, Ob- und Nidwalden sitzt. Der im Juni nach 15 Jahren aus dem Parlament ausscheidende Politiker sagt, das Thema komme «im Wahlkampf natürlich gelegen, hat damit aber direkt nichts zu tun». Er habe mit der Planung der Initiative schon im letzten Herbst begonnen und sich auch nicht beirren lassen von einem Entscheid, den der Kantonsrat Ende November gefällt hat: Auf Hauptverkehrsachsen gilt innerorts «grundsätzlich» Tempo 50. Also exakt das, was die Initiative fordert.

So sei es eben «leider nicht», betont Keller. Er stützt sich auf Aussagen, die das in dieser Frage zuständige Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement Anfang Dezember gegenüber unserer Zeitung gemacht hat: Das «grundsätzliche» Bekenntnis des Parlaments zu Tempo 50 auf Hauptverkehrsachsen und das Signalisieren von Tempo 30 in der Praxis schliessen sich nicht aus. Konkret: Gesuche von Gemeinden auf eine Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit auf Kantonsstrassen werden weiterhin bewilligt.

Minime Lärmreduktion – grosse Nachteile für Busse und Velofahrer

Für Keller ist das falsch. «Es droht ein Flickenteppich von Abschnitten mit unterschiedlichen Tempolimiten auf den verkehrsorientierten Strassen, was zu einer erheblichen Rechtsunsicherheit führen wird», glaubt der Unternehmer aus Udligenswil. Und listet eine ganze Reihe von weiteren Argumenten auf, die gegen Tempo 30 auf Hauptverkehrsachsen sprechen. So sei die «Lärmreduktion deutlich geringer als angenommen und Flüsterbeläge beispielsweise wirksamer». Zudem könne Tempo 30 auf Kantonsstrassen zu einem vermehrten Ausweichen auf Quartierstrassen führen, was die Lärmbelastung in den Wohngebieten sogar ansteigen lasse.

Auch für den öffentlichen Verkehr seien tiefere Geschwindigkeiten mit Nachteilen verbunden. Wegen längerer Reisezeiten müsse entweder der Fahrplan ausgedünnt und damit das Angebot verschlechtert werden, oder es brauche zusätzliche Fahrzeuge und somit höhere Aufwendungen. Ebenfalls länger unterwegs seien Velofahrende, vor allem solche mit schnellen E-Bikes.

Hürde von 4000 Unterschriften ist leicht zu knacken

Genauso überzeugt wie von den Nachteilen von Tempo 30 auf Hauptverkehrsachsen ist Daniel Keller von den Erfolgsaussichten seiner Tempo-50-Initiative: «Wir werden die 4000 nötigen Unterschriften wohl schon im Mai gesammelt haben, obwohl wir dafür ein Jahr Zeit hätten.» Grund für seine Zuversicht ist das hohe Potenzial der unterstützenden Verbände. Allein der TCS zählt rund 37’000 Luzernerinnen und Luzerner zu seinen Mitgliedern. Dazu kommen etwa 8000 Personen, die dem ACS und der Astag angehören.

Ausserdem werde die Initiative auch in anderen und breiten Bevölkerungskreisen auf Zustimmung stossen, ist sich der 55-jährige Keller sicher. Das hätten Gespräche mit den Spitzen von FDP und Mitte gezeigt, wo das Anliegen auf Wohlwollen gestossen sei. Auch Umfragen würden auf eine hohe Unterstützung schliessen lassen. Keller zitiert eine vom TCS in Auftrag gegebene Umfrage, bei der Tempo 30 auf Hauptverkehrsachsen von rund 80 Prozent der Befragten abgelehnt wird. Auch gemäss einer kürzlich veröffentlichten Umfrage der «Neuen Zürcher Zeitung» ist Tempo 30 auf Hauptstrassen bei weitem nicht mehrheitsfähig.

Das war schon 2001 so. Das Schweizer Stimmvolk lehnte damals eine Initiative haushoch ab, die innerorts Tempo 30 forderte. Der Ja-Stimmen-Anteil betrug im landesweiten Durchschnitt gerade einmal 20 Prozent. In den Zentralschweizer Kantonen lag er teils deutlich darunter, in Luzern belief er sich auf 18 Prozent.

2 Kommentare Marcel Budmiger vor 11 Minuten Soviel zum Thema Freiheit und Gemeindeautonomie auf welche die SVP sich immer so gerne beruft: Tempozwang und mehr Lärm statt mehr Sicherheit und lebendige Dorfzentren? Ich unterschreibe sicher nicht! Ursula Stadelmann vor 3 Minuten Diese sogenannten Politiker und Verbände haben immer noch nichts verstanden oder wollen einfach nicht. Das z.B. Wählerstimmen generiert werden durch das verbauen einer naturnahen Zukunft ist einfach nicht akzeptierbar. Wir haben nur einen Planeten und dieser gehört der Zukunft!Diese alten Herren mit weissem Haar haben nicht das Recht diese zu verbauen! Alle Kommentare anzeigen