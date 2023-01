Immer mehr Kinder mit Verhaltensstörungen im Kanton Luzern

Volksschule Immer mehr verhaltensauffällige Kinder benötigen eine Sonderschulmassnahme Regelschulen sollen fit gemacht werden im Umgang mit Verhaltensstörungen von Schülerinnen und Schülern. Susanne Balli Jetzt kommentieren 14.01.2023, 05.00 Uhr

Die Schülerinnen- und Schülerzahl im Kanton Luzern ist im Vergleich zum Vorjahr um 1168 Kinder gestiegen. Derzeit besuchen 42'917 eine öffentliche Regelschule (wir berichteten). Was auffällt: Deutlich gestiegen sind auch die Lernendenzahlen in der Sonderschulung. Im Schuljahr 2022/23 verfügen 1686 Lernende über eine Sonderschulmassnahme. Dies sind gemäss Kanton 103 Kinder mehr als im Vorjahr.

Dabei werden Sonderschulmassnahmen nicht einfach so verhängt. «Es muss in jedem Fall eine Diagnose einer Fachperson vorliegen», sagt Martina Krieg, Leiterin der Dienststelle Volksschulbildung (DVS). Fast die Hälfte der Kinder mit Sonderschulmassnahmen könne gut in die jeweiligen Regelklassen integriert werden, die andere Hälfte (53 Prozent) werde separativ in Sonderschulen unterrichtet, erklärt Krieg. Dabei sei in jedem einzelnen Fall ausschlaggebend, welches Setting für die Entwicklung und das Wohl der Kinder besser sei.

Es gebe diverse Beeinträchtigungen, die eine Sonderschulung nötig machen, zum Beispiel kognitive Einschränkungen, Sehstörungen, Hörstörungen, Autismus-Spektrum-Störungen oder Verhaltensstörungen. Gerade bei letzteren ist der Anstieg besonders auffallend. 81 Kinder mehr als im Vorjahr im Bereich Verhalten und sozioemotionale Entwicklung erhalten eine Sonderschulmassnahme. Insgesamt sind dies 366 Schülerinnen und Schüler (0,8 Prozent der schulpflichtigen Kinder) mit Verhaltensstörungen.

Schlagen verhaltensauffällige Kinder dauernd zu, müssen sie separiert unterrichtet werden. Bild: Getty

Dabei gibt es laut Martina Krieg eine grosse Bandbreite von verhaltensauffälligen Kindern. Sie nennt ein Beispiel: «Wenn ein Kind eine ganz tiefe Frustrationstoleranz hat, kann es sein, dass es bei jeder Kleinigkeit zuschlägt. Werden dabei andere Kinder verletzt, ist das nicht tolerierbar. Kommen Beteiligte zu Schaden, muss man das Kind separieren.»

Werde ein Kind hingegen verbal auffällig, könne es meist dennoch integrativ beschult werden. Sie betont: «Nicht jedes störende Verhalten gilt als auffälliges Verhalten.» Es sei bis zu einem gewissen Punkt möglich zu erziehen, doch wenn ein Verhalten für alle nur noch eine Belastung sei, müsse gehandelt werden.

Nie gelernt, mit Frust umzugehen

Dass die Zahl der verhaltensauffälligen Kinder steigt, ist laut Krieg ein gesellschaftliches Phänomen mit einer Vielzahl an Gründen. Dazu gebe es verschiedene Hypothesen. «Viele Kinder haben keine Frustrationstoleranz.» Und wo Frust sei, sei Aggression oft nah. «Aber dieses gesellschaftliche Phänomen ist ein Fakt und die Volksschule muss damit umgehen lernen.»

Daher habe die DVS im vergangenen Jahr ein Projekt lanciert, das die Situation im Bereich Verhalten und sozioemotionale Entwicklung analysiere, um Unterstützungsmassnahmen für die Regelschulen zu etablieren. Dies betreffe insbesondere kurzfristige separative Gefässe, die vor allem grössere Gemeinden bereits anbieten würden.

So zum Beispiel Time-out-Klassen, Schulinseln oder Familienklassenzimmer. «Damit können die Regelklassen kurzfristig entlastet werden.» Verhaltensauffällige Kinder würden dort neue Strategien für die Bewältigung diverser Herausforderungen lernen. Wichtig sei der Versuch, die Probleme in der Schule zu lösen und Kinder mit Verhaltensstörungen nicht in Kleinklassen abzuschieben.

Kanton setzt nach wie vor auf Integrative Förderung

Während der Kanton Luzern die Integrative Förderung weiterhin hochhält, sprechen sich im Kanton Zürich wieder vermehrt Lehrpersonen und Eltern für die Wiedereinführung von Kleinklassen aus, wie die NZZ kürzlich berichtete. Ist dieser Gegentrend auch in Luzern spürbar? Krieg sagt: «Im Kanton Luzern ist das Commitment zur Integrativen Förderung nach wie vor klar vorhanden, von Seiten der Politik wie auch von Seiten der Schulleitungen.»

In den Belastungssituationen gehe es darum zu schauen, wie das Schulumfeld kompetenter, effizienter und professioneller damit umgehen könne, sagt sie. Um der zunehmenden Zahl von Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensstörungen angemessen zu begegnen, seien auch die Lehrpersonen gefordert. «Sie sind in der Regel professionell ausgebildet, um mit schwierigem Verhalten umzugehen.» Hier wolle der Kanton gemeinsam mit der PH Luzern genauer hinschauen, was in der Ausbildung der Lehrpersonen benötigt werde.

