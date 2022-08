Volksschule Luzerner Regierungsrat will Schulleitungen stärken und Personen mit Migrationshintergrund besser integrieren In einem Planungsbericht zeigt die Regierung auf, wie sich die Schulbildung im Kanton Luzern bis 2035 entwickeln soll. Dabei sollen unter anderem erste Schritte gegangen werden, um die Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt aufzufangen. 24.08.2022, 10.00 Uhr

Mit einem Planungsbericht will der Regierungsrat aufzeigen, in welche Richtung sich die Bildung im Kanton Luzern entwickelt. Der Bericht wird anschliessend dem Kantonsrat zur Genehmigung vorgelegt.

Der Regierungsrat erwartet, dass sich der Arbeitsmarkt in den kommenden Jahren stark verändern wird: «Neue Berufe werden entstehen, Alte sich wandeln oder verschwinden.» Das Gremium will die Bildungsangebote vermehrt auch auf Erwachsene ausrichten, damit diese Berufswechsel problemlos gemeistert werden können.

Damit dies möglich ist, seien Anpassungen im Stipendiengesetz nötig – für Betriebe und bildungswillige Erwachsene seien die finanziellen Hürden meist zu hoch. «Besonders die indirekten Bildungskosten, wie zum Beispiel Lohneinbussen während der Ausbildung fallen ins Gewicht.»

In den kommenden Jahren soll der Anteil 25-Jähriger, die entweder einen Berufsbildungsabschluss oder eine Matura haben, erhöht werden. Zurzeit beträgt der Anteil 95 Prozent, Ziel sind 98 Prozent. Handlungsbedarf sieht der Regierungsrat dabei vor allem bei Personen mit Migrationshintergrund, wie folgende Aufschlüsselung zeigt: «Die 25-Jährigen mit Migrationshintergrund weisen folgende Abschlussquote auf: in der Schweiz Geborene 90,7 Prozent, im Ausland Geborene 76 Prozent.»

Um diese Quote zu erhöhen, soll Deutsch als Zweitsprache (DaZ) gefördert werden – als obligatorischen Teil der Berufsbildung sollen Deutschkurse besucht werden, damit alle beim Abschluss der Berufsbildung mindestens Niveau B2 haben.

In einer Mitteilung kritisiert Urban Sager, SP-Kantonsrat (Luzern), dass diese Massnahme zu wenig konkret sei und nicht weit genug gehe: «Die Regierung bleibt bei einer Verstärkung des DaZ-Unterrichts stehen.»

«Gut die Hälfte der Schulleitungen erlebt ihre zeitlichen Ressourcen für die immer komplexer werdenden, weitreichenderen und zeitaufwendigeren Aufgaben als nicht ausreichend», wird im Bericht festgestellt. Aus diesem Grund sei es nötig, die Schulleitungen zu entlasten, um der Fluktuation entgegenzuwirken. Vorgeschlagene Massnahmen sind:

Reduktion der Führungsspanne

Überprüfung der Anstellungsbedingungen

Entlastung durch Einsatz von pädagogischen Mitarbeitenden mit spezifischem Know-how

Eine Schülerin stellt im Unterricht eine Frage. Bild: Elia Bianchi / Keystone

Grundsätzlich betont der Regierungsrat, dass er hinter der aktuellen Gymnasialquote von rund 20 Prozent steht.

«Es gibt keine Bestrebungen, diese Quote zu erhöhen.»

Im weiteren Bericht wird jedoch klar, dass trotzdem eine Erhöhung der Quote erwartet wird. Wegen dem Trend zur Wissensgesellschaft, werde wohl die Nachfrage nach Gymnasialbildung steigen.

Wegen dieser Perspektive und der allgemeinen Zunahme an Lernenden stossen die Luzerner Gymnasien bald an ihre Kapazitätsgrenzen. Obwohl zwei Ausbauprojekte bereits in Arbeit sind – Sursee und Reussbühl – wird der Platz zwischen 2025 und 2030 knapp; insbesondere im Gebiet rund um die Stadt Luzern. Wie der Regierungsrat mit dieser Knappheit umgehen will, wird im Bericht nicht klar.

Die Kritik der SP zu diesem Punkt fällt harsch aus: «Komplett ausgeblendet werden die grossen Herausforderungen aufgrund des akuten Mangels an Lehrpersonen und wie dieser behoben werden soll.»

Tatsächlich wird der Mangel an Lehrpersonen im Bericht fast nicht erwähnt. Einzig die Wichtigkeit der Fachmittelschule wird betont, weil viele Lernende nach dieser Ausbildung an die Pädagogische Hochschule studieren gehen.

Eine Massnahme schlägt die Regierung im Bericht aber vor: «Eine Arbeitsgruppe wird sich mit der Struktur der Ausbildung der Lehrpersonen befassen.» Ziel sei, die Struktur der heutigen Ausbildung so anzupassen, dass die Lehrpersonen die «notwendigen heilpädagogischen Kompetenzen zur Erfüllung ihres zukünftigen beruflichen Auftrages in einer integrativen Schule erwerben können». Erste Umsetzungen des Vorhabens sollen laut dem Bericht bereits im Schuljahr 2023/2024 möglich sein.

