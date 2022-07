Volksschule «Man muss flexibel und geduldig sein»: Ehepaar unterrichtete mehr als 30 Jahre lang beeinträchtigte Kinder Nach über drei Jahrzehnten am Heilpädagogischen Zentrum in Hohenrain gehen Monika und René Moor in Pension. Unterricht streng nach Lehrplan ist am HPZ schwierig – und wäre den beiden sowieso zu langweilig gewesen. Reto Bieri Jetzt kommentieren 06.07.2022, 05.00 Uhr

Monika und René Moor sind nicht nur seit über drei Jahrzehnten verheiratet, sondern sie unterrichten fast ebenso lange am Heilpädagogischen Zentrum in Hohenrain (HPZ). Dort gehen Kinder und Jugendliche mit einer geistigen Beeinträchtigung zur Schule. Nun hören sie auf; René Moor nach 36 Jahren, seine Frau Monika nach 33.

Das Lehrer-Ehepaar Monika und René Moor in ihrem Schulzimmer beim Wegräumen eines Teils der Unterrichtsmaterialien, die sich während 30 Jahren am Heilpädagogischen Zentrum in Hohenrain angesammelt haben. Bild: Dominik Wunderli (Hohenrain, 28. Juni 2022)

Die beiden Hochdorfer haben auch separat Schulklassen geführt, doch während insgesamt gut zwei Jahrzehnten waren sie jeweils gemeinsam für eine Klasse verantwortlich. Wenn man sich privat und beruflich dermassen nah ist, geht man sich da nicht irgendwann auf den Wecker? «Nein», sagen sie und schauen einander schmunzelnd an. Erstens sei der Austausch nach einem Arbeitstag viel weniger aufwendig, wenn man im gleichen Bereich arbeite. Beruf und Familie seien ein Lebensprojekt, das sie gemeinsam engagiert durchgezogen hätten.

«Ich habe immer Teilzeit gearbeitet, da ich mich an der Familienarbeit beteiligen und Monika zudem ein Bein im Beruf haben wollte.»

Zwei ihrer drei erwachsenen Kinder haben übrigens ebenfalls den Lehrerberuf ergriffen. «Zweitens unterrichteten wir ja nicht gleichzeitig», fährt René Moor fort. Zu seinen Vorlieben gehören praktische Fächer wie Werken und Arbeitseinsätze, seiner Frau liegen Deutsch, Mathematik und kreative, musische Bereiche.

Wobei das mit den Fächern so eine Sache ist. Sie stehen nicht wirklich im Vordergrund, sondern die berufliche Integration. Das Ehepaar unterrichtete meist Oberstufenschülerinnen und -schüler und seit einigen Jahren die Überbrückungsklasse, die bis 2015 zehntes Schuljahr genannt wurde.

Fünf Schüler, fünf individuelle Förderpläne

Ihre aktuelle und letzte Klasse besteht aus fünf beeinträchtigten Jugendlichen im Alter von rund 17 Jahren. Statt Mathe zu pauken, ging René Moor mit der Klasse lieber mal einen halben Tag pro Woche in den Wald, um körperlich zu arbeiten.

«Das fördert Kompetenzen wie zum Beispiel Ausdauer, Zuverlässigkeit oder Materialsorgfalt, die in der Arbeitswelt gefragt sind.»

Für alle ihre Jugendlichen hätten sie in den vergangenen Jahren eine individuell passende Anschlusslösung für eine praktische Ausbildung gefunden, erzählen sie stolz. Unterricht nach Lehrplan sei am HPZ schwierig.

«Wir stellen für jede Schülerin individuelle Förderpläne zusammen, deshalb sind nur kleine Klassengrössen bis maximal sechs Jugendliche möglich.»

Natürlich gebe es Gemeinsamkeiten, doch schulisch seien die Schüler jeweils sehr unterschiedlich unterwegs. «Während der eine mit dem Zehnerübergang ringt, ist ein anderer beim Prozentrechnen angelangt.»

«In der Regelschule wäre uns wohl langweilig geworden»

Die Herausforderung sei, immer wieder neue Zugänge und Ansätze zu finden. «In einer Regelschule wäre es uns wegen der Routine wohl langweilig geworden», sagen die beiden. Man müsse natürlich auch am HPZ gut vorbereitet sein, aber es komme meist eh anders als geplant. Man müsse flexibel und geduldig sein, sich nicht an einen Unterrichtsplan klammern und sich an kleinen Fortschritten freuen können. «Zum Beispiel, dass er oder sie Ende Schuljahr die Schuhe binden kann», so Monika Moor. Ein Schüler habe einem nie in die Augen geschaut.

«Irgendwann wagte er Blickkontakt, das freute mich total.»

Die beiden verhehlen nicht, dass es auch harte Jahre gab. «Einige Kinder kommen aus schwierigen familiären Verhältnissen, das geht einem schon sehr nahe. Aber man muss auch lernen, abschalten zu können», sagt René Moor. Seine Frau ergänzt:

«Dass wir es ohne Burn-out geschafft haben, ist nicht selbstverständlich.»

Dass in den vergangenen Jahren beeinträchtigte Kinder vermehrt in die Regelschule integriert wurden, hinterfragt das Ehepaar kritisch. Beides, separieren und integrieren, habe seine Berechtigung, betonen sie. «In der Unterstufe ist die Integration meist kein Problem. In einer Oberstufen-Regelklasse erhalten sie aber weniger Leistungen als wenn sie bei uns wären», so René Moor.

Eltern meiden Schritt in separative Schule

Viele Eltern hätten verständlicherweise Mühe zu akzeptieren, dass ihr Kind beeinträchtigt sei und würden den Schritt in eine separative Schule meiden, sagt Monika Moor: «Aber wenn sie es machen, sind immer alle begeistert. Am HPZ können wir auf die Kinder und Jugendlichen eingehen und ihr Selbstwertgefühl stärken, hier wird super Arbeit geleistet.» Wichtig sei, genau hinzuschauen, was die jungen Leute brauchen, fügt René Moor an:

«Und die benötigten Leistungen dann auch bereitzustellen, besonders in der integrativen Schule. Sonst ist es nur eine Sparübung und belastet die Lehrerinnen und Lehrer an der Volksschule.»

Gemeinsam in Kultur und Politik

Rückblickend überwiegen für die beiden die schönen Erinnerungen. Nun freuen sie sich auf mehr Zeit für die Familie und die drei Grosskinder. René Moor geht mit 63 in Frühpension und will seine Hobbys pflegen, unter anderem Pilze sammeln, wandern und fischen.

Die 61-jährige Monika Moor hört am HPZ auf, weil sie sich auf ihre musisch kreativen Interessen fokussieren wolle und sie es «stimmig findet, nun gleich zusammen mit René das ‹Buch HPZ› zuzuschlagen».

Rückblickend überwiegen für die beiden die schönen Erinnerungen. Bild: Dominik Wunderli (Hohenrain, 28. Juni 2022)

Die ausgebildete Theaterpädagogin arbeitet weiter. Als zweites Standbein unterrichtet sie seit 2011 in Cham ein Theateratelier für sämtliche Erst- und Zweit-Primarschüler. Zudem leitet sie den inklusiven Spielklub im Voralpentheater in Luzern, unter anderem spielen Jugendliche des HPZ Hohenrain mit.

Auch für die Kultur bleibe nun mehr Raum. Bei «Kultur i de Braui» ist Monika Moor seit der Vereinsgründung vor rund 25 Jahren Ressortverantwortliche Theater, ihr Mann verantwortet den Film. Die zwei teilen sich weitere Hobbys: Unter anderem spielen und singen sie in der Stadt Luzern, ihrem Geburtsort, in der Balkanmusik-Gruppe «Marie Choller».

Auch auf dem politischen Parkett bewegen sie sich: Beide sind Mitglied von VAH/Grüne Hochdorf, wo sie auch schon abwechslungsweise das Co-Präsidium innehatten. Die beiden werden also auch künftig viel Zeit miteinander verbringen.

