Volksschule Nochmals Glück gehabt? Der Personalmangel an Luzerns Schulen entspannt sich – aber nur langsam Rund 40 Stellen konnten die Luzerner Volksschulen innerhalb von zwei Wochen besetzen. Der Kanton zeigt sich für den Schulstart im August optimistisch. Für eine Entwarnung sei es aber noch zu früh. Christian Glaus 01.06.2022

Rund 4200 Lektionen unbesetzt – 233 Lehrpersonen fehlen. Dieses dramatische Bild zeigte eine der regelmässigen Erhebungen des Luzerner Lehrerinnen- und Lehrerverbands (LLV) Ende April. Im Kanton fehlten damals mehr als doppelt so viele Lehrpersonen wie sonst zu dieser Jahreszeit üblich. Dass es sich nicht um Panikmache handelte, zeigte auch die Arbeitsgruppe, welche die Dienststelle Volksschulbildung eingesetzt hatte. Sie sollte Massnahmen ausarbeiten, um kurz-, mittel- und langfristige Lösungen für den Personalmangel zu suchen.

Gut einen Monat später präsentiert sich die Lage besser, wie die Dienststelle auf Anfrage unserer Zeitung erklärt. Noch gut 100 Stellen sind offen, aufgeteilt in folgende Kategorien:

Pensen 50 bis 100 Prozent: 47 Stellen

Pensen 10 bis 49 Prozent: 56 Stellen

Unter den 56 offenen Stellen seien «sehr viele kleine Pensen von drei bis acht Lektionen», so Katrin Birchler, interimistische Leiterin der Dienststelle Volksschulbildung. Die Zahlen zeigen den Stand vom 31. Mai. Gegenüber der letzten Erhebung rund zwei Wochen davor hätten insgesamt 40 Stellen besetzt werden können – gleichmässig verteilt auf beide Kategorien. Die Zahlen seien nun etwa auf dem Niveau des Vorjahres, so Birchler weiter. «Und sie ändern weiterhin täglich.»

In ihrer Stimme ist Optimismus hörbar. Vielleicht reicht es doch noch, um Notszenarien wie das Aufteilen von Klassen abzuwenden. Wobei: Noch sei es zu früh, um aufzuatmen, sagt Birchler. Denn auch im vergangenen Jahr war die Lage angespannt. Die Schule Schötz spannte gar die Erst- und Zweitklässler ein, um mit einem Video eine neue Klassenlehrperson zu suchen – letztlich mit Erfolg.

Weil er dringend eine Klassenlehrperson sucht, hat der Schötzer Schulleiter Peter Bigler zusammen mit Erst- und Zweitklässlern ein Video produziert. Bild: Nadia Schärli (21. Juni 2021)

Beim Kanton Luzern ist man sich bewusst, dass die Personalsuche schwierig bleibt. Deshalb setzt er seine Aktivitäten trotz optimistisch stimmenden Signalen unverändert fort. Demnächst werden in Süddeutschland und in Österreich (Vorarlberg) Stelleninserate publiziert.

Werbung bei Studierenden und Pensionierten

Bereits umgesetzt wurden Aufrufe an PH-Abgängerinnen, sich für eine Stelle im Kanton Luzern zu bewerben. Studierende an der Pädagogischen Hochschule haben zudem die Möglichkeit, neben ihrem Studium in einem 20-Prozent-Pensum zu arbeiten. Und kontaktiert wurden schliesslich ehemalige Lehrpersonen, die in den vergangenen zwei Jahren pensioniert wurden, mit dem Aufruf, vorübergehend ins Schulzimmer zurückzukehren.

Welche dieser Massnahmen hat sich ausbezahlt und zu einer Entspannung des Personalmangels geführt? «Es gibt nicht die eine Massnahme», sagt Katrin Birchler. «Alle zusammen hatten einen positiven Effekt.» Wertvolle Arbeit hätten zudem die Schulleiterinnen und -leiter geleistet, welche dank ihres Beziehungsnetzes Mitarbeitende rekrutieren konnten. Es gibt also weder besonders viele Pensionierte, noch besonders viele Studierende, welche die Kinder im nächsten Jahr unterrichten werden.

Wiederholt sich das Drama in einem Jahr?

Klar ist: Auch wenn die Luzerner Volksschulen noch ein Mal mit einem blauen Auge davon kommen werden – bereits in einem Jahr droht sich das Drama zu wiederholen. Dessen ist sich auch Birchler bewusst. Eines der Probleme ortet sie im allgemein herrschenden Fachkräftemangel. Hinzu komme, dass neu ausgebildete Lehrpersonen oft in kleineren Pensen arbeiten, als die Älteren, die das Pensionsalter erreichen. Birchler sagt:

«Es braucht deshalb mehr Personen, um das gleiche Pensum zu besetzen.»

Die Dienststelle arbeitet darum weiterhin mit dem Verband Luzerner Schulleitungen zusammen, um den Personalmangel zu beheben. In den ersten beiden Sitzungen der Arbeitsgruppe ging es darum, kurzfristige Massnahmen zu ergreifen. Nun stehen mittel- und langfristige Lösungen im Vordergrund. Spruchreif sei noch nichts. Dennoch gewährt Birchler einen Einblick: «Die Ideen reichen von Anpassungen der Anstellungsbedingungen über ein neues Jobportal bis zum Attraktivieren von Weiterbildungsmöglichkeiten.»

