Luzerner Schulsoftware: Beschaffungsspezialist leitet 2. Anlauf

Volksschulen Externer Beschaffungsspezialist soll Luzerner Schulsoftware im zweiten Anlauf ins Ziel bringen Nach dem Debakel um die Schulsoftware Educase startet der Kanton Luzern mit «StabiLU» einen neuen Versuch. Durch die Beschaffung eines neuen Programms für die Schulverwaltungen führt Luca Rechsteiner von der St.Galler BSG Unternehmensberatung AG. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 18.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Kanton Luzern sucht für die Volksschulen aktuell eine neue Schulverwaltungssoftware - und damit die Nachfolgerin von Educase. Bild: Manuela Jans-Koch (Sursee, 28. Juni 2021)

Wer wird die neue Verwaltungssoftware für die Volksschulen im Kanton Luzern liefern? Eine Antwort darauf gibt es noch nicht: Anbieter haben bis am 9. September um 11.30 Uhr Zeit, um ihre Offerte einzureichen. Der Druck auf den Kanton ist gross. Vor einem halben Jahr beendete er bekanntlich die Zusammenarbeit mit der ursprünglichen Lieferantin, weil er mit dem Projektfortschritt von Educase nicht zufrieden war. Seither müssen die Schulen in den 80 Gemeinden wieder auf andere Lösungen zurückgreifen, zum Beispiel auf eine Eltern-App. Die Base-Net Education AG als Lieferantin von Educase ist inzwischen eingestellt worden. Zu weiteren Fragen nimmt die Mutterfirma Base-Net Informatik keine Stellung.

Innerhalb weniger Monate hat das federführende Bildungs- und Kulturdepartement eine neue Projektorganisation zusammengestellt: 30 Beteiligte sind vertreten, darunter auch Schulleitungen, Informatikbeauftragte der Schulen sowie Mitarbeitende in den Schulsekretariaten. Der Wunsch nach einer soliden Lösung wird im Projektnamen ersichtlich: «StabiLU».

Die Leitung dieses Projekts hat der Kanton in externe Hände gegeben: in jene von Luca Rechsteiner, Partner in der BSG Unternehmensberatung AG mit Sitz in St.Gallen. Das Unternehmen hat eine langjährige Erfahrung in der Unterstützung von IT-Projekten für Behörden und Firmen. Für die Höhere Fachschule Gesundheit Zentralschweiz hat die BSG bereits eine einheitliche Schulverwaltungssoftware evaluiert und eingeführt.

Einheitliche Projektmethodik

Das Beratungsunternehmen hat dem Kanton bereits letztes Jahr geholfen, das Abnahmeverfahren für Educase durchzuführen, wie Luca Rechsteiner auf Anfrage erklärt. Das Ende des alten Projekts sei beim Start des neuen zwar noch sehr präsent gewesen. Dennoch ist Rechsteiner mit «StabiLU» bisher zufrieden. Auch, weil sich viele Personen bereit erklärt hätten, im neuen Projekt aktiv mitzuwirken.

«Die Kontinuität der mitwirkenden Fachpersonen wird im weiteren Projektverlauf ein wichtiger Erfolgsfaktor sein.»

Auf die Frage, wie er an ein solches Projekt herangehe, sagt Rechsteiner, dass sich die Projektleiter der BSG an die vom Kunden gewünschte oder in seinem Umfeld etablierte Projektmethodik anpassen. Wenn möglich, werde ein solches Projekt nach Hermes 5.1 durchgeführt. Das ist eine Projektmanagementmethode, die von der Bundesverwaltung seit 1975 angewendet wird.

Sie kommt laut Rechsteiner auch im Kanton Luzern zur Anwendung. «Die Methodik gibt das Szenario, das Vorgehen und die zu erstellenden Lieferobjekte vor. Diese Basis schafft ein wichtiges Grundverständnis unter den Projektbeteiligten, sei es intern oder mit den externen Lieferanten.»

Kommunikation als Schlüssel

Wo lauern die Stolpersteine? «In einem komplexen Vorhaben wie der Einführung von Schulverwaltungssoftware gibt es viele Herausforderungen, die es zu meistern gilt», so der Experte.

«Aus diesem Grund ist neben dem Einbezug der wichtigsten Stakeholder ein aktives Risikomanagement ein wichtiger Erfolgsfaktor.»

Im vorliegenden Projekt müssten zudem die Vorgaben aus der damaligen Botschaft an das Parlament eingehalten werden.

Zwar erleichtere die einheitliche Projektmethodik die Zusammenarbeit mit allen Involvierten. Trotzdem bleibe die Kommunikation entscheidend.

«Um dieser genügend Rechnung zu tragen, wurde gemeinsam mit dem Kanton und dem Verband Luzerner Gemeinden ein Kommunikationskonzept erarbeitet, welches den Einbezug der unterschiedlichen Parteien, die Kommunikationsinhalte und deren Periodizität verbindlich regelt.» Rechsteiners Mandat läuft bis und mit Zuschlagserteilung. Das Pensum sei tätigkeitsbezogen und damit abhängig von der jeweiligen Ausschreibungsphase.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen