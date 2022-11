Von Kap zu Kap In sechs Monaten von Beckenried nach Kapstadt – mit dem Umweg übers Nordkap Das Ehepaar Maike (36) und Lennart Andreas (37) legte 30’000 Kilometer mit Motorrädern zurück. Ziel war Südafrika, Corona trieb die Deutsche und den Holländer aus Beckenried jedoch weit ab in den Norden. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 06.11.2022, 17.00 Uhr

Lennart und Maike van Dijk mit ihrem Sohn und ihren Motorrädern vor ihrer Wohnung in Beckenried. Bild: Nadia Schärli (31. Oktober 2022)

Ferienreisen mit dem Motorrad machen Spass. Waren eure nicht etwas zu Hardcore?

Maike: Ja und nein. Das Reisen mit Motorrad ist kein Urlaub.

War eine Nummer kleiner kein Thema?

Lennart Andreas: Wir hatten uns in den Ferien in Italien einst vorgenommen, eines Tages Weihnachten in Kapstadt zu verbringen. Dann entschlossen wir, es zu tun - oder nie mehr darüber zu reden.

Die South African Airline fliegt auch dorthin.

Maike: Flugzeug kann jeder. Wir wollen unseren Enkelkindern Geschichten erzählen. Zum Beispiel was Oma und Opa während der Pandemie erlebt haben, als sie mit Motorrädern vom Nordkap nach Kapstadt 22 Länder durchquerten.

Wie sehr wird ein Paar auf Motorrädern beachtet?

Maike: Mit dem Töff ist man immer ganz nah dran. Sobald ich den Helm ablegte, hiess es: «Wow, eine Frau fährt diese schwere Maschine. Schaffst Du das?» Ich entgegnete: «Ja, warum nicht!» Eine Motorradfahrerin, die eine schwer beladene Maschine lenkt, ist leider eine Exotin. Überall, in Afrika sowieso.

Die Reise von Beckenried nach Südafrika. Quelle Youtube

Worüber wurde geredet?

Lennart: In den meisten Gebieten Afrikas war die Frage nach dem Preis. In Europa gings um Technik oder das Fahrverhalten, um die Wahl der Reifen und natürlich um das Reiseziel. Am Nordkap mit Schweizer Kennzeichen wird man wahrgenommen.

Besonders beim Zwischenstopp auf dem Weg nach Kapstadt.

Maike: Das war aus der Not geboren. Wir starteten am 31. Juli 2020 in Beckenried. Nach Südafrika wollten wir via Israel. Die Einreise war wegen Corona nicht möglich. Den Norden aber konnte man bereisen. Als fixes Datum hatten wir die Überfahrt der Fähre nach Island.

Lennart und Maike in Stokksnes, Höfn, Island. Bild: PD

Von dort ging die Reise doch per Flugzeug weiter. Wie erklärt ihr das den Enkeln?

Lennart: Auf der Insel erfuhren wir, dass die Einreise nach Kenia möglich war. Weil das Nachbarland Tansania immer offen war, hatten wir Kapstadt wieder in Sichtweite. Der Flug war der «Worst Case», auf dem Landweg hätten wir Südafrika bis Weihnachten nie erreicht. Wir wollten nicht durch die Länder bolzen, sondern Kultur und Leute kennen lernen.

Was blieb durch den Flug auf der Strecke?

Maike: Einige Länder, die wir noch besuchen werden. Auf der Liste stehen Rwanda und Uganda. Die Menschen in Kenia schwärmten davon und legten uns eine Reise dringend ans Herz. Ich denke, wir bereisen Afrika noch weitere Male. Vielleicht wenn unser Sohn Samuel und mögliche Geschwister alt genug sind - und sie das wollen.

Wie habt ihr die Motorräder auf eurem 30'000-Kilometer-Abenteuer gewartet?

Lennart: Wir hatten Service-Termine in Triumph-Werkstätten in Bergen, London und Kapstadt, die wir einhalten konnten. Sonst brauchten wir kaum Hilfe, abgesehen von zwei Reifenpannen und als wir Bremsen entlüften mussten. Dafür holten wir uns via Sprachnachrichten eine Anleitung von einem Mechaniker aus der Schweiz.

Fast langweilig ohne Zwischenfälle.

Maike: Dabei hat man uns von allen Seiten gewarnt, wie gefährlich Afrika sei und wir sicher ausgeraubt würden. Aber da war nichts. Im Gegenteil, wir stiessen auf eine Gastfreundschaft, die wir so nie erlebt hatten. Einmal begegneten wir einer grossen Familie, die uns in ihrem kleinen Haus übernachten liess. Wir konnten uns nicht unterhalten, aber mit einem Lächeln überbrückt man Sprachbarrieren. Sie richteten uns ein Zimmer her und schlachteten sogar ein Huhn. Das war ein Fest mitten im Nirgendwo.

Eure Reise stand unter dem Motto «Finding Neverland». Habt ihr es gefunden?

Lennart: Es ist kein Ort, zu dem man reist, sondern die Reise selbst. Die Einstellung, die man im Herzen trägt, ist entscheidend.

Maike in der Nähe von Lake Eyasi in Tansania. Bild: Lennart van Dijk

Ihr beschreibt, dass euch die Reise zu anderen Kulturen und Menschen aus einem beschränkten Denken geholt hat und eine neue Sicht auf Dinge ermöglicht. Was ist die Erkenntnis?

Maike: Dass die Welt gut ist. Immer wieder werden wir nach den gefährlichsten Situationen gefragt. Es gab keine.

Lennart: Nur einmal hatten wir Angst um die Bikes. Als wir erfuhren, wie viele Motorräder aus videoüberwachten Garagen gestohlen werden. Das war in London.

Maike: Seit wir zurück sind, gehen wir einige Dinge lockerer an. Dass es uns verdammt gut geht, wussten wir schon. Nun sind wir noch dankbarer und ein Stückchen demütiger. Ich freute mich auf fliessendes Wasser. Das war wichtig, denn wir setzten uns zum Ziel, in sechs Monaten keine Plastikflasche mit Wasser zu kaufen. Wir hatten einen Wasserfilter dabei, der täglich gebraucht wurde.

War ein Abbruch je ein Thema?

Maike: Wir lebten nach dem Motto, wir überqueren die Brücke, wenn sie da ist. Es hätte uns nach Südeuropa ziehen können. Dann öffneten in Afrika fast alle Länder ihre Grenzen vor unserem Eintreffen. Dabei muss man wissen, dass der Tourismus inexistent war. So wurden wir wie Vorboten begrüsst. Auf einem Campingplatz in Botswana fragten uns Angestellte ungläubig, ob wir kürzlich die Grenze passiert hätten. Als wir bejahten, fingen sie an zu tanzen und feierten uns, weil wir den Tourismus zurückbrachten.

