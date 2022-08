Wegen Strommangel: Schweizer sollen Kerzen-Vorrat anlegen

Vorsorge für Winter Schweizer sollen wegen drohendem Stromengpass Kerzen-Vorrat anlegen Die Energiekrise beschäftigt die Schweiz: Stromgeneratoren und Brennholz sind heiss begehrt. Der Präsident der Elektrizitätskommission rät nun, sich genügend Kerzen anzuschaffen. Andere Experten beschwichtigen. Kommt es zum Stromengpass, brauchen Schweizerinnen und Schweizer im Winter Kerzen. 08.08.2022, 00.45 Uhr

Schweizerinnen und Schweizer müssten sich auf mehrstündige Stromausfälle gefasst machen. «Deshalb ist es wichtig, dass man die nötigen Vorkehrungen trifft», sagt Werner Luginbühl, Präsident von Elcom, im Interview mit der «NZZ am Sonntag». So rät er beispielsweise, genügend Kerzen zu Hause zu haben. Wer einen Ofen habe, solle zudem einen Vorrat an Brennholz anlegen, berichtet PilatusToday. Auch Luginbühl selbst habe mehr Brennholz bestellt und Taschenlampe samt Batterien bereit.