Vorstoss Drohende Bussen wegen Fahne zur Abstimmung: Luzerner Parteien wollen Reklameverordnung abändern Die Luzerner Polizei hat Landwirte aufgefordert, Fahnen zur Massentierhaltungs-Initiative zu entfernen. SVP-Kantonsrätin Vroni Thalmann möchte das künftig verhindern. Unterstützung erhält sie von (fast) allen Parteien. Niels Jost 25.07.2022, 18.00 Uhr

Die Initiative gegen Massentierhaltung gibt im Kanton Luzern zu reden – nicht nur inhaltlich, sondern auch werbetechnisch. So habe die Luzerner Polizei kürzlich mehrere Personen aufgefordert, Fahnen gegen die Abstimmungsvorlage vom 25. September zu entfernen, wie die «BauernZeitung» berichtete.

Grund: In Luzern dürfen solche politischen Sujets erst sechs Wochen vor und fünf Tage nach der Abstimmung aufgehängt werden. So sieht es die kantonale Reklameverordnung vor. Wer sich nicht daran hält, riskiert eine Busse. Zusätzlich können die Gemeinden eigene Vorschriften erlassen.

Verordnung sei «nicht mehr zeitgemäss»

Diese Bestimmungen sind laut Vroni Thalmann «nicht mehr zeitgemäss». Die SVP-Kantonsrätin aus Flühli hatte nach Bekanntwerden der Fälle angekündigt, eine Anpassung der Reklameverordnung auf politischem Weg zu erwirken.

Nun hat sie ein entsprechendes Postulat eingereicht. Dieses bezieht sich ausschliesslich auf Plakatierungen an privaten Gebäudefassaden. Thalmann schreibt:

«Gewisse Abstimmungskampagnen beginnen heute bereits bei der Lancierung einer Initiative oder einem Referendum. Also zu einem Zeitpunkt, bei dem gar noch kein Abstimmungstermin feststeht.»

Die zeitlichen Vorgaben der Reklameverordnung seien daher «teilweise überholt» und deren strikte Anwendung liege «nicht im öffentlichen Interesse».

Die seit 2007 amtierende Kantonsrätin fordert daher den Regierungsrat auf, die Reklameverordnung an die politische Praxis anzupassen. Wie er das machen soll, überlässt sie der Exekutive. Sie selber könne sich vorstellen, die zeitliche Beschränkung von sechs Wochen vor und fünf Tage nach der Abstimmung gänzlich zu streichen, sagt Thalmann auf Anfrage. Denkbar sei ebenso die Einführung einer Maximalzahl an Fahnen, die an einem Gebäude angebracht werden dürften –, «um Wildwuchs zu vermeiden», so die Landwirtin und Sozialvorsteherin ihrer Gemeinde.

Weiterhin reguliert bleiben soll laut Thalmann die Plakatierung auf öffentlichem Grund und auf freiem Feld. Auch die Verkehrssicherheit müsse künftig gewährleistet sein.

SP: Freie Meinungsäusserung sei hoch zu gewichten

Wann das Kantonsparlament den Vorstoss behandeln wird, ist noch nicht bekannt. Klar ist indes: Das Postulat hat gute Chancen, überwiesen zu werden. Denn unterschrieben haben es neben Mitgliedern der SVP auch Martin Birrer, FDP-Vizepräsident, Kantonsrat und Landwirt, Hanspeter Bucheli, Meisterlandwirt und Mitte-Kantonsrat, Korintha Bärtsch, Co-Fraktionspräsidentin der Grünen, sowie Marcel Budmiger, SP-Fraktionschef. Einzig von der GLP gibt es bislang keine Unterstützung.

Dass das Anliegen auch bei Links-grün zieht, erklärt Marcel Budmiger so: «Es ist auch uns ein grosses Anliegen, dass Personen ihre Meinung frei äussern können, unabhängig eines Abstimmungstermins.» Zudem unterstütze die SP viele soziale Bewegungen wie den Klimastreik, welche häufig mit solchen Fahnen arbeite. Eine Anpassung der Reklameverordnung sei daher in ihrem Interesse.

Das rät der Mieterinnen- und Mieterverband Das Aufhängen von Fahnen zu politischen Themen sei aus mietrechtlicher Sicht innerhalb der gesetzlichen Vorgaben grundsätzlich erlaubt, sagt Daniel Gähwiler. Laut dem Co-Geschäftsleiter des Mieterinnen- und Mieterverbands Luzern ist das Recht der freien Meinungsäusserung hier hoch zu gewichten. Nicht erlaubt sei eine Fahne allerdings dann, wenn sie beispielsweise die Sicht der Nachbarn einschränke oder für das Anbringen feste Verankerungen in der Fassade nötig seien. Auch der Ortsbildschutz müsse berücksichtigt werden. Verlangt die Vermieterschaft dennoch die Entfernung einer Fahne, rät Gähwiler zu einem klärenden Gespräch. (jon)

Auch Nidwalden passt Reklameverordnung an

Eine Anpassung der Reklameverordnung ist neben Luzern auch in Nidwalden ein Thema. Dies mit der ohnehin anstehenden Gesamtrevision, wie es auf Anfrage heisst. Aktuell schreibt die Nidwaldner Verordnung lediglich vor, wann Fahnen nach dem Urnengang wieder entfernt werden müssen, nämlich drei Tage danach.

Unterschiedliche Vorschriften gibt es auch in den anderen Zentralschweizer Kantonen, wie diese Tabelle zeigt:

Die Auflistung zeigt: Je nach Wohnort ist die Meinungsäusserung zu politischen Themen stärker eingeschränkt. Am liberalsten sind die Vorschriften in Nidwalden, am striktesten sind sie in Schwyz.

