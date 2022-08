Waffenbüro Er ist ein Waffenfreund, der die eigene Lobby kritisiert – nun tritt der Waffenexperte der Luzerner Polizei ab Josef Rust war 22 Jahre lang Chef vom Waffenbüro der Luzerner Polizei. Nun tritt er ab und blickt auf eine bewegte Zeit zurück. Obwohl der 63-Jährige Begeisterung für Waffen zeigt, ist ihm die Gesetzgebung zu lasch und lückenhaft. Jonas Hess Jetzt kommentieren 13.08.2022, 05.00 Uhr

Josef Rust war 22 Jahre lang Chef vom Fachbereich Waffen Sprengstoffe und Pyrotechnik. Nadia Schaerli

James Bond schoss in mehreren Filmen mit einer Walther PPK-Pistole. Das weiss wohl so mancher Fan. Dass es davon ein fast baugleiches Modell gab – nämlich die Walther PPKL, genutzt von Schweizer Fliegertruppen in den 60er- und 70er-Jahren –, dürfte wenigen bekannt sein. Dass dieses den zehnfachen Wert hat und nur anhand eines kleinen Bundesstempels vom berühmten Schwestermodell unterschieden werden kann, können nur Experten wie Josef Rust wissen.

Der 63-Jährige leitete während 22 Jahren das Waffenbüro der Luzerner Polizei. «Wir haben zwei dieser Waffen in unserer Sammlung, sie sind sehr selten», sagt der frisch Pensionierte.

Josef Rust, ein stämmiger Mann mit sanftmütigem Blick, kennt viele solche Details über Pistolen, Gewehre, Bajonette und andere Mordinstrumente. Der Polizist mit 40-jähriger Berufserfahrung würde ihnen aber nie so sagen. Für ihn sind Waffen einfach Werkzeuge. Beim ruhigen und bedachten Rust, der die Gewehre im heimischen Waffenschrank stets als Sportschütze und Jäger im professionellen Einsatz hat, klingt diese Haltung plausibel.

Zumal: Kaum jemand weiss so genau, was Waffen in falschen Händen anrichten können, wie er. Schon als kleiner Junge führte ihn sein Vater, ein passionierter Schütze und Jäger, in diese Welt ein. Früh sei er im örtlichen Schützenverein aufgenommen worden und habe sich später der Jagd verschrieben.

«Ich bin buchstäblich mit Waffen aufgewachsen.»

Wissen selber angeeignet

Auch im Militär hantierte der gelernte Forstwart mit schweren Geschützen. Zum Waffenarsenal der Isone-Grenadiere in den 80er-Jahren gehörte auch mal ein Flammenwerfer. «Das wäre heute nicht mehr möglich», ist sich Rust sicher.

Obwohl er gerne auf diese Zeit zurückblickt und über all die Jahre das Abzeichen seiner Truppe im Waffenbüro mit Stolz aufbewahrt hat, war nach einem WK Schluss. Rust entschied sich für die Polizeischule. Nach Erfahrungen bei der Verkehrspolizei bewarb er sich 1999 fürs Waffenbüro.

Das nötige Wissen habe er sich selber angeeignet. Einerseits mittels Recherchen in Büchern und im Internet, aber auch an Waffenmessen. Hinzu komme ein grosses internationales Netzwerk. «Wenn ich beispielsweise etwas über eine Erma-Pistole wissen muss, kenne ich eine Telefonnummer in Deutschland.»

Zu wenig Personal für Kontrollen

Wenn man Rust fragt, was die Hauptaufgabe des polizeilichen Waffenbüros ist, muss er nicht lange überlegen. «Wir entscheiden darüber, wer aufgrund der gesetzlichen Grundlagen eine Waffe besitzen darf und wer nicht, für das sind wir da.» Ausnahmen gebe es keine.

«Auch wenn eine Berühmtheit die Voraussetzungen nicht erfüllt, bekommt sie keine Waffe. Punkt.»

In der Praxis bedeutet dies, Erwerbsscheine und Ausnahmebewilligungen für Waffen ausstellen und Kontrollen durchführen. Unter anderem werden Waffenhändler, Sammler oder Besitzer von Seriefeuerwaffen regelmässig überprüft.

«Eigentlich müssten jeden Tag zwei Personen unterwegs sein. Wir haben so viele Sammler und Händler.»

Dazu fehle aber das Personal. Hinzu komme, dass während der Coronazeit keine Kontrollen stattfinden konnten. Und durch die Änderung des Waffengesetzes, das in diesem Jahr zu zahlreichen Nachmeldungen geführt hat, sei der Aufwand noch grösser geworden.

Kritik an «zu liberalem Waffenrecht»

Ein grosser Teil von Rusts Arbeit bestand daraus, Urteile von den Gerichten zu bearbeiten. Den Entscheid, ob ein Verurteilter oder eine Verurteilte die Waffe behalten darf oder abgeben muss, fällte Rust erstinstanzlich. Oft fanden persönliche Gespräche mit den Betroffenen statt. Ihre Reaktionen auf einen Waffenentzug seien unterschiedlich ausgefallen.

«Die einen haben es akzeptiert, weil sie einen Seich gemacht haben, andere wollten den Entscheid weiterziehen.»

Dabei sei es oft um wertvolle Waffen gegangen. Die Lösung: «Wir versuchen, solche Waffen bei Auktionen versteigern zu lassen, um einen möglichst grossen Erlös für den Betroffenen zu erzielen.»

Ob Pistole oder Gewehr. Josef Rust kennt jedes Modell im Asservatenraum der Luzerner Polizei. Nadia Schaerli

Rust kann nachvollziehen, dass jemand an seiner Waffe hängt. Aber nur, wenn er oder sie richtig damit umgeht. «Jeder Missbrauch einer Waffe, ob Gewaltakt oder illegaler Besitz, schadet den Schützen, Jägern und Sammlern.» Rust sieht ein «zu liberales Waffenrecht» darum kritisch.

«Manche Interessenvertreter sehen nur eines: Jeder, der will, erhält eine Waffe. Es gibt aber auch Jäger und Schützen, die gegen aussen einen guten Eindruck machen, aber diverse Einträge im Strafregister haben.»

Diese Vergehen sehe eben nur die Polizei. Rust stellt klar: «Solche Leute dürfen keine Waffe haben. Es ist unser Job, dies zu verhindern.»

Starke Waffenlobby in der Schweiz

Die Waffenlobby sei in der Schweiz stark. «Das sehen Sie daran, wie lange es dauerte, bis Softair-Waffen verboten wurden, die täuschend echt wirken und auch schon für Raubüberfälle verwendet wurden.» Obwohl das Schweizer Waffengesetz insgesamt gut sei, gebe es noch Verbesserungspotenzial.

Damit meint er Verschärfungen. Ein grosses Manko sieht er darin, dass einer Person, die mehrere Waffen besitzt, bei einem Delikt strafrechtlich nicht alle Gewehre und Pistolen entzogen werden, sondern nur die Tatwaffe.

«Es kann nicht sein, dass eine solche Person die anderen Waffen behalten kann und sie erst nach einem langwierigen Verwaltungsverfahren abgeben muss.»

Gleiches gelte bei den sogenannten meldepflichtigen Waffen wie Jagd- oder Sportgewehre oder Karabiner. Diese kann man ohne Waffenerwerbsschein kaufen, der Vertrag kommt erst danach zur Polizei. Gemäss Gesetz darf dies 20 Tage dauern. Die Händler sind auch nicht verpflichtet, einen Strafregisterauszug zu verlangen, ein Ausweis genügt.

«Etwas überspitzt gesagt, könnte eine vorbestrafte Person einen Karabiner kaufen und diesen 20 Tage lang behalten»,

erklärt Rust. Waffenbüros hätten bereits vor Jahren verlangt, dass alle Waffen erwerbsscheinpflichtig sein und so der Kauf zuerst von den Behörden überprüft werden müsste.

Josef Rust ist sich sicher: Strengere Gesetze würden nicht nur die Sicherheit erhöhen, sondern auch jenen helfen, die korrekt mit ihrer Waffe umgehen. Denn: «Je weniger Missbrauch mit Waffen stattfindet, desto weniger leidet ihr Image.»

