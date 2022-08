Andrea Gmür tritt bei den Wahlen 2023 erneut an

Wahlen 2023 Ständerätin Andrea Gmür tritt erneut an Andrea Gmür (58, die Mitte) hat sich entschieden, im Herbst 2023 für eine zweite Legislatur als Ständerätin des Kantons Luzern zu kandidieren. 16.08.2022, 15.03 Uhr

Will Ständerätin bleiben: Andrea Gmür. Bild: Anthony Anex / Keystone (Bern, 10. Juni 2021)

Die 58-Jährige ist Mitglied der Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur sowie der Aussenpolitischen und der Sicherheitspolitischen Kommission. Gmür war etwas länger als ein Jahr Chefin der Mitte-Fraktion. Sie gehöre zu den bestvernetzten Mitgliedern unter der Bundeshauskuppel, teilt die Partei mit. Gmür wurde 2015 in den Nationalrat gewählt und wechselte bei den letzten Wahlen in die kleine Kammer.

Gmür soll am 22. August von der Mitte Stadt Luzern zuhanden der Kantonalpartei und am 29. August von dieser für die Wahlen 2023 nominiert werden. Damit ist klar, dass es in der Luzerner Ständeratsdelegation keine Vakanz gibt. Damian Müller (FDP) hatte bereits im Juli bekannt gegeben, dass er für eine weitere Amtszeit kandidieren wolle. (rem)