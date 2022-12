Wahlen 2023 Bürgerliche Fraktionen im Luzerner Kantonsrat sind überaltert Die Mitglieder des Luzerner Kantonsparlaments sind im Mittel fast zehn Jahre älter als Herr und Frau Durchschnittsluzerner. Die jüngsten Politikerinnen und Politiker gehören zu den Grünen, die ältesten zur SVP. Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 10.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am 28. November fand die letzte Session des Luzerner Kantonsrats in diesem Jahr statt. Bild: Pius Amrein

Das Durchschnittsalter der Luzerner Bevölkerung beträgt 42,2 Jahre, das durchschnittliche Mitglied des Kantonsrats hat schon mehr als 50 Lenze auf dem Buckel. Das Parlament repräsentiert das Volk, das es vertritt, in Bezug auf das Alter also nicht. Das gilt insbesondere für die SVP, wo das Durchschnittsalter bei fast 55 Jahren liegt, und am wenigsten für die Grünen, deren Fraktionsmitglieder im Mittel erst 43 sind.