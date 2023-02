Wahlen 2023 Christa Wenger sucht den Konsens – und will in den Regierungsrat Die grüne Grossstadträtin Christa Wenger, 59, will unter anderem mit ihrer Art punkten. Ihre Unerfahrenheit in der Kantonspolitik sieht sie als Vorteil. Fabienne Mühlemann Jetzt kommentieren 23.02.2023, 05.00 Uhr

Christa Wenger liebt den Kontrabass und das Musizieren. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 10. Februar 2023)

Situationen wie diese mag Christa Wenger weniger. Monologe bei einem Interview zu führen, passe nicht zu ihr. Sie tausche sich lieber mit ihrem Gegenüber aus, beschreibt sich als aufmerksame Zuhörerin. So möchte sie zwischendurch auch etwas über die Fragestellerin wissen: «Wo haben Sie studiert?» Oder: «Sind Sie noch Kirchenmitglied?» Sie bietet das Du an, das handhabe sie immer so. Sie wirkt offen, nahbar, interessiert.

Dazu trägt auch der Emmentaler Dialekt bei, welcher ihre Herkunft verrät. Aufgewachsen ist sie sehr ländlich, zwischen Konolfingen und Thun – mit Schafen, «Chöngu» und einer Hundezucht. Ins Luzerner Hinterland nach Willisau verschlug es sie 1993 durch ihren Mann, welchen sie an einem Tanzfest in Bern kennen gelernt hatte. Drei Jahre später folgte der Umzug in die Stadt Luzern, wo die Familie mit der Geburt der Tochter auf drei Personen anwuchs.

Sie musiziert gerne mit anderen

Wenger sind familiäre Beziehungen wichtig. Sie wollte daher den «Kleinfamilien-Groove» etwas auflockern und liess manchmal Gäste bei sich hausen. So konnten beispielsweise Musizierende des Lucerne Festival jeweils bei ihr übernachten. Dies zeigt, wie verbunden die 59-Jährige mit der Musik ist. Sie spielt Kontrabass in verschiedenen Zusammensetzungen und unterschiedlichen Musikrichtungen. «Es ist ein schönes Gefühl, mit anderen Menschen zu musizieren. Und wenn ich schlecht gelaunt bin, spiele ich kurz für mich, und schon geht es mir wieder besser.»

Christa Wenger im Kurzporträt Geboren: 6. Dezember 1963

Wohnort: Luzern

Lebensform: verheiratet, erwachsene Tochter

Beruf: Ergotherapeutin, langjährige Unternehmerin, Präsidentin Reformierte Kirche Luzern

Berge oder Seen? Küste

FCL-Match oder KKL-Besuch? KKL-Besuch

Buch oder TV? Buch

Wein oder Bier? Wein

Fleisch oder vegan? vegetarisch

Auto oder ÖV? ÖV

Nebst der Musik springt die Winterschwimmerin für ihr Wohlbefinden gerne ins kalte Wasser und unternimmt Spaziergänge auf den Sonnenberg. Im Alltag ist sie meist mit dem Velo unterwegs. Das ist möglich, weil sich ihr Arbeitsort in der Stadt Luzern hinter der Lukaskirche befindet. Das Präsidium der Reformierten Kirche Luzern hat sie seit zwei Jahren inne. In diesem Amt motivieren sie die gleichen Grundwerte wie in der Politik, wie sie erklärt. «Es geht um die Bewahrung der Schöpfung, um das Sorgetragen zur Umwelt und um eine solidarische Gesellschaft. Ich setze mich dafür ein, dass die Kirche dieses Engagement weiterhin übernehmen kann», sagt Wenger.

Leidenschaft für die Ergotherapie

Daneben ist sie seit 25 Jahren Dozentin für Ergotherapie. Für diese Fachrichtung ist die 59-Jährige Feuer und Flamme. «In der Ergotherapie werden Lösungen gesucht, damit Menschen mit einem gesundheitlichen Handicap ihren Alltag trotzdem nach ihren Bedürfnissen gestalten können. Es fasziniert mich, immer wieder neue Lösungen in schwierigen Situationen zu suchen.»

In diesem noch jungen Beruf hat Wenger Pionierarbeit geleistet, wie sie erklärt. So hat sie die erste Praxis für ambulante Ergotherapie für Erwachsene im Kanton Luzern mit aufgebaut und während rund 20 Jahren geleitet. Mittlerweile hat sie ihre Anteile an zwei jüngere Mitarbeiterinnen übergeben. «Das ist mir nicht schwergefallen. Ich bin froh um die Erfahrung, ein Unternehmen zu leiten, Personal zu führen und die Finanzen im Griff zu haben. Als Regierungsratskandidatin kommt mir dies zugute.»

Politik betrieb sie viele Jahre lang vor allem im Berufsverband. Vor fünf Jahren fing sie an, sich stärker mit der Arbeit bei den Grünen zu befassen. Denen war sie zwar bereits Ende der 80er-Jahre beigetreten, war aber vor allem Passivmitglied. Für die Partei entschied sie sich, weil man «schon damals erkannt hat, dass wir einen anderen Umgang mit dem CO 2 -Ausstoss finden müssen». 2019 misslang der Sprung in den Kantonsrat, dafür schaffte sie es ein Jahr später ins Luzerner Stadtparlament, wo sie Mitglied der Geschäftsprüfungskommission ist.

Dort wird Wengers «offene, bodenständige und aufgestellte Art» geschätzt. Vizepräsidentin Sonja Döbeli (FDP) sagt: «Natürlich treffen sich unsere politischen Einschätzungen selten. Doch sie kann zuhören, und mit guten Argumenten kann man sie auch überzeugen. Sie ist nicht dogmatisch.» Gemäss Simon Roth (SP) paart sie «Hartnäckigkeit mit Freundlichkeit und ist in politischen Sachgeschäften dossierfest».

Sie hat wenig Erfahrung in der Kantonspolitik

Mit ähnlichen Worten beschreibt sich Wenger selber. «Ich gehe ergebnisoffen in Diskussionen und tue nicht so, als hätte ich die Lösung bereits.» Sie vertritt nicht extreme Positionen und gilt daher auch nicht als Aushängeschild ihrer Partei, weswegen ihre Nomination für die Öffentlichkeit eher überraschend kam. Sie sieht dies in einem Regierungsamt als Vorteil: «Ich habe einen klaren politischen Kompass, lasse mich aber auch von anderen Meinungen überzeugen, suche den Kompromiss.» Zu ihren Schwächen zählt sie ihre Ungeduld. «Ich weiss, dass Prozesse in der Politik Zeit brauchen. Bevor ich schon weiterdenke, muss ich auch lernen, die Antworten abzuwarten.»

Dass sie erst seit kurzem in klassischen politischen Ämtern aktiv ist und damit weniger Erfahrung in der Kantonspolitik als andere Regierungsratskandidatinnen und -kandidaten besitzt, dürfte für die Co-Präsidentin der Grünen Stadt Luzern bei den Wahlen ein Nachteil sein. Auch ist sie in der Öffentlichkeit weniger bekannt als andere Kandidierende. Ihre Sichtweise dazu ist anders: «Ich habe einen frischen Blick auf die Kantonspolitik und bin offen, auch mal neue Prozesswege zu gehen. Ausserdem bin ich durch mein Netzwerk und meinen Hintergrund nahe bei den Leuten.»

Sie plant mit einem zweiten Wahlgang. «Es ist enorm wichtig, dass ökologische und solidarische Schwerpunkte Eingang in die Regierung finden.» Daher spannt sie im Wahlkampf auch mit der SP und deren Kandidatin Ylfete Fanaj zusammen. «Wir haben ähnliche Anliegen, daher macht es Sinn, dass wir auch zusammen auftreten.» Wenger setzt vor allem auf den klassischen Wahlkampf, also Flyer, Standaktionen, öffentliche Auftritte, Kontakte mit der Bevölkerung. Dabei ist ihr finanzielle Transparenz sehr wichtig. So gaben die Grünen kürzlich bekannt, dass sie für ihre Kampagne mit Aufwendungen von 86’000 Franken rechnen.

Kanton investiert zu wenig ins Klima

Dass die Klimakrise aufgrund von Corona und des Ukrainekriegs in den Hintergrund gerückt ist und das Momentum deswegen nicht bei ihrer Partei liegt, bestreitet sie. «Beim Sorgenbarometer der CS ist das Klima immer noch an erster Stelle. Viele beschäftigen sich damit im Alltag.» Ihrer Meinung nach investiere der Kanton zu wenig, unter anderem in Klimaschutzmassnahmen, Bildung oder Kinderbetreuungsmöglichkeiten. Daher hat sie sich in der Stadt Luzern auch gegen eine Steuersenkung eingesetzt, der das Volk am 5. Februar jedoch zustimmte. «Davon profitieren vor allem grosse Unternehmen und Vermögende. Doch wenn wir eine Klimawende schaffen wollen, muss die öffentliche Hand in eine nachhaltige Energieoffensive investieren.»

Ebenso müsse man schauen, dass «wir eine solidarische Gesellschaft bleiben und eine gerechtere Verteilung der Ressourcen erreichen». Ein weiteres Anliegen ist ihr die Mobilitätspolitik. So spricht sie sich für den Ausbau des ÖV, für Tempo 30 in Ortszentren und eine bessere Bespielung der bestehenden Strassen aus. Sie sagt aber auch: «Auf dem Land braucht es je nach Ort angepasste Lösungen. Ich stelle nicht in Frage, dass man zum Beispiel in Hergiswil auf ein Auto angewiesen ist.»

Um ihre Anliegen umzusetzen, würde sie in der Regierung am liebsten das Finanzdepartement übernehmen. «Ich rechne aber nicht damit, dass ich dieses erhalten würde», sagt sie schmunzelnd. «Grundsätzlich spielt mir das Departement keine Rolle. Ich bin eine Generalistin, ich kann mich für jedes Thema begeistern.»

Drei Fragen – drei Antworten

Wo soll das Leistungsangebot der Luzerner Spitäler definiert werden?

Ich finde, das Leistungsangebot muss nicht im Gesundheitsgesetz festgeschrieben werden. Es ist ausreichend, wenn dieses und allfällig notwendige Anpassungen künftig dem Kantonsrat unterbreitet werden. Das erleichtert auch die Weiterentwicklung der Angebote, zum Beispiel bei der ambulanten Versorgung.

Der Bau von Windkraftanlagen soll erleichtert werden. Warum ist das richtig oder falsch?

Das ist richtig, weil die Solar- und Windkraft gefördert und rasch ausgebaut werden müssen. Windkraftanlagen sind als Ergänzung zur Solarkraft ideal, weil sie die Winterstromlücke abfedern können und damit im Zusammenspiel der fossilfreien einheimischen Energieträger eine wichtige Rolle spielen.

Die Nationalbank wird künftig weniger Geld nach Luzern überweisen. Wie kompensieren Sie das?

Zuerst fehlen die Überweisungen der SNB in der Staatskasse und danach sollen die Steuern für Unternehmen und reiche Privatpersonen mit der geplanten Steuergesetzreform gesenkt werden? Auch wenn der Rechnungsabschluss 2022 glänzend abschneidet, fehlen uns für die Zukunft damit die Möglichkeiten für die erforderlichen Investitionen besonders im Klimaschutz. Die geplante Steuerreform lehne ich deshalb klar ab, da muss nachgebessert werden.

