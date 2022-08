Wahlen 2023 «Er hat Rückendeckung von uns allen»: Luzerner SVP schlägt Armin Hartmann als Regierungsratskandidaten vor An der Delegiertenversammlung am Donnerstagabend hat die SVP Kanton Luzern ihren Regierungsratskandidaten vorgestellt. Armin Hartmann soll als einziger ins Rennen gehen. In der Pipeline steht zudem eine Volksinitiative zu Tempo 30. Livia Fischer Jetzt kommentieren 25.08.2022, 22.40 Uhr

Armin Hartmann bei seiner Rede an der Delegiertenversammlung. Bild: Jakob Ineichen (Emmen, 25. August 2022)

Kaum gab SVP-Regierungspräsident Paul Winiker vor den Medien seinen Nichtwiederantritt bekannt, verrieten die Bürgerlichen: Armin Hartmann soll im Herbst 2023 nachrücken. Zweieinhalb Stunden nachdem die SVP ihre Pläne publik machte, versammelten sich die Delegierten im Betagtenzentrum in Emmen. Der Höhepunkt auf der Traktandenliste: die Gesamterneuerungswahlen im kommenden April.

Angesprochen auf den ereignisreichen Tag mit grossem Medienrummel sagte Hartmann kurz vor Beginn der Veranstaltung: «Mir geht's gut, ich bin entspannt – und freue mich auf alles, was nun vor mir liegt.»

Viel Lob von allen Seiten

Darauf, was unmittelbar vor ihm lag, konnte er sich fraglos freuen. Denn ihn erwartete an der Delegiertenversammlung in erster Linie viel Lob. So bezeichnete Winiker den Schlierbacher als «absoluten Topkandidaten». Parteipräsidentin Angela Lüthold schrieb ihm die Attribute strategisch, fachkompetent, lösungsorientiert zu. Auch handle Hartmann stets zum Wohl des Kantons und der Partei, bringe viel Führungserfahrung mit und könne gut zuhören.

Applaus für Armin Hartmann – auch von SVP-Regierungsrat Paul Winiker. Bild: Jakob Ineichen (Emmen, 25. August 2025)

Wahlkampfleiter Marco Frauenknecht würdigte Hartmann ebenfalls: «Er bringt alle Anforderungen mit, die es für einen geeigneten Regierungsratskandidaten braucht.» Dazu gehörten etwa eine lange kommunale und kantonale Politerfahrung, ein gutes Netzwerk sowie das nötige Geschick, mit Menschen, Parteien und Partner um- und auf sie einzugehen. «Hartmann wird von SVP-Mitgliedern aus dem ganzen Kanton akzeptiert, er hat Rückendeckung von uns allen.»

Erste Anfrage lehnte Hartmann ab

Die ersten Gespräche über Hartmanns Kandidatur fanden schon vor über einem Jahr statt, wie der 44-Jährige im Einzelgespräch erzählte. Dabei war das keine Premiere. «Ich wurde schon vor acht Jahren angefragt, entschied ich mich aber gegen eine Kandidatur». Damals habe er noch nicht die nötige Reife und das Rüstzeug fürs Amt gehabt. Insbesondere die zusätzliche Erfahrung und sein besseres Verständnis für politische Abläufe seien für seine jetzige Zusage ausschlaggebend gewesen. «Gerade auch was mein Verhandlungsgeschick betrifft, konnte ich in den letzten zwei Jahren als Fraktionspräsident extrem viel dazulernen.»

Hartmann war von 2004 bis 2019 Gemeindeammann seiner Heimatgemeinde, seit 15 Jahren sitzt er im Kantonsparlament. «Nun reizt es mich, ein neues Kapitel aufzuschlagen.»

Für weitere Interessierte hat's nicht gereicht

Dass Hartmann am 3. November als einziger Kandidat nominiert wird, scheint schon beschlossene Sache. Zwar seien in sämtlichen Wahlkreisen Gespräche mit anderen möglichen Kandidierenden geführt worden, erklärte Frauenknecht. Letztlich hätten sich aber alle Wahlkreise dazu entschieden, Hartmann zu unterstützen.

Dieses Ergebnis habe die Wahlkommission einstimmig zuhanden der Geschäfts- und Parteileitung übermittelt, welche wiederum einstimmig beschlossen habe, der Nominationsversammlung Armin Hartmann vorzuschlagen. «Dass wir gemeinsam als eine Partei einen Kandidaten präsentieren können, ist ein positives Zeichen», schlussfolgerte Frauenknecht.

Theoretisch könnten sich in den kommenden zwei Monaten noch weitere Personen zur Kandidatur aufstellen lassen. «Man weiss nie, was passiert», sagte Lüthold dazu. Sie hält dies nach den intensiven Vorabklärungen aber für ein unwahrscheinliches Szenario.

Angesprochen auf die Frage, ob man Bestrebungen gehabt habe, eine Frau zu stellen, sagte die Parteipräsidentin: «Unser Fokus liegt auf der Kompetenz einer Person, nicht auf dem Geschlecht.» Der Frauenfrage im Regierungsrat werde aufgrund der vorgeschlagenen Kandidatinnen aus anderen Parteien ohnehin Rechnung getragen.

Neue Volksinitiative und Parolenfassung

Neues verkündete die SVP auch von der Abstimmungsfront: Voraussichtlich im Herbst lanciert sie die Volksinitiative «Kein Tempo 30 auf Hauptverkehrsachsen». Ihr Ziel: In der Stadt soll auf entsprechenden Strassen Tempo 50 beibehalten werden. Die Delegierten bestimmten am Donnerstagabend einstimmig Freigabe. Nun werden der Initiativtext justiert und mögliche Partner gesucht.

Weiter fasste die Partei ihre Parolen. Zum Dekret über die Unterstützung des Kasernenneubaus für die Päpstliche Schweizergarde im Vatikan sagten die Delegierten mit 79 zu 17 Stimmen Ja. Zur Reform der Verrechnungssteuer gab es ein einstimmiges Ja.

Bei der AHV-Reform empfiehlt die SVP ebenfalls die Annahme. So wurde die Mehrwertsteuer-Vorlage mit 82 zu zwölf Stimmen befürwortet, jene zur Gesetzesänderung mit 92 zu drei Stimmen bei einer Enthaltung. Die Massentierhaltungsinitiative hingegen lehnten die Delegierten ohne Ja-Stimme mit 96-Nein-Stimmen bei einer Enthaltung ab.

