Wahlen 2023 Fünf Frauen, vier Männer: Diese Kandidatinnen und Kandidaten nominiert die Luzerner SP für den Nationalrat Wer geht nach Bern? An ihrem Parteitag in Willisau hat die SP Kanton Luzern neun Nationalratskandidatinnen und -kandidaten für die eidgenössischen Wahlen im Oktober erkoren. 05.02.2023, 13.28 Uhr

Die SP-Kandidatinnen und Kandidaten: Hintere Reihe v.l.n.r.: Pia Engler, Sara Muff, David Roth, Simone Brunner, Hasan Candan. Vordere Reihe v.l.n.r.: Marcel Budmiger, Melanie Setz, Anja Meier, Michael Ledergerber. Bild: PD

Es wird spannend: Am 22. Oktober 2023 werden in der Schweiz die National- und Ständeratsmitglieder gewählt. Nun hat die SP Kanton Luzern bekannt gegeben, wen sie für den Nationalrat nominiert. Wie sie in einer Mitteilung zum Parteitag in Willisau schreibt, schicken die 121 Delegierten der SP Kanton Luzern folgende Politikerinnen und Politiker ins Rennen: