Andrea Gmür hat sich entschieden, im Herbst 2023 für eine zweite Legislatur als Ständerätin des Kantons Luzern zu kandidieren. Dies schreibt die Mitte in einem Communiqué. Gmür wird an der Parteiversammlung der Mitte Stadt Luzern vom 22. August zuhanden der kantonalen Delegiertenversammlung nominiert. Diese findet am 29. August statt. Gmür wurde 2019 nach vier Jahren im Nationalrat in den Ständerat gewählt. Dort ist sie Mitglied der Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur sowie der Aussenpolitischen und der Sicherheitspolitischen Kommission. (rem)