Mitte-Kandidatinnen für Luzerner Regierung stellen sich vor

Wahlen 2023 «Ich bin parat für die Luzerner Regierung» – Kandidatinnen der Mitte laufen sich warm für die entscheidende Delegiertenversammlung In knapp drei Wochen ist klar, wer für die Luzerner Mitte bei den Regierungsratswahlen antritt. Am Montagabend stellten sich die vier Kandidatinnen für das Mitte-Ticket im Kantonsratssaal vor. Dominik Weingartner Jetzt kommentieren 04.10.2022, 05.00 Uhr

Bald entscheidet die Mitte, welche Frau für sie in das Rennen um einen Sitz im Luzerner Regierungsrat steigt. Vier Frauen aus vier verschiedenen Wahlkreisen stellen sich den Delegierten der wählerstärksten Partei im Kanton Luzern, die eine von ihnen am 26. Oktober in Hochdorf nominieren werden.