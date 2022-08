Wahlen 2023 Nomination von Armin Hartmann: SVP-Mitglieder hätten sich Auswahl gewünscht – eine Frau lässt eigene Kandidatur offen Die SVP-Führung schlägt Fraktionspräsident Armin Hartmann als Nachfolger von Regierungsrat Paul Winiker vor. Das kommt nicht bei allen Mitgliedern gut an. Die ehemalige Kantonsrätin Nadia Furrer-Britschgi könnte sich das Amt ebenso vorstellen. Niels Jost Jetzt kommentieren 30.08.2022, 05.00 Uhr

Oben: Armin Hartmann kandidiert für den Regierungsrat, Nadia Furrer-Britschgi lässt dies noch offen. Unten: Thomas Schärli hat sich noch keine Gedanken gemacht, Lisa Zanolla winkt ab. Bilder: PD

Was lange gemunkelt wurde, ist am vergangenen Donnerstag Tatsache geworden: Regierungsrat Paul Winiker tritt bei den Wahlen 2023 nicht wieder an. Der 66-jährige Krienser hatte seinen Entscheid um 17 Uhr öffentlich bekanntgegeben. Wenige Minuten später teilte die SVP mit, dass die Geschäfts- und Parteileitung den Delegierten am 3. November einstimmig Fraktionschef Armin Hartmann als Regierungsratskandidaten vorschlagen.