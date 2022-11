Wahlen 2023 Luzerner Grüne wollen Wahlen erneut mit Klimapolitik gewinnen Die Grünen des Kantons Luzern stellen für die nächsten vier Jahre 20 Forderungen auf. Wahlkampfthema Nummer eins bleibt eine schnelle Klimaneutralität. Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 16.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Luzerner Grünen und Jungen Grünen feiern ihren Erfolg bei den kantonalen Wahlen am 31. März 2019 bei den Studentenwohnungen der Music-Box an der St.Karlistrasse in Luzern. Bild: Philipp Schmidli

Bei Wahlen zählen in erster Linie Köpfe. Doch hinter jedem Kopf steht eine Partei. Und diese beschäftigen sich im Kanton Luzern derzeit mit den Themen, die sie bei den Wahlen am 2. April 2023 zum Sieg führen sollen. Jüngstes Beispiel sind die Grünen, deren Vorstand ein 20 Forderungen umfassendes Paket verabschiedet hat. Es wird nun den Mitgliedern zugänglich gemacht, auf den sozialen Medien verbreitet und an Veranstaltungen verwendet.

Die Mitte hat ihre Schwerpunkte für die Wahlen ebenfalls festgelegt; die Unterlagen seien spätestens Anfang Dezember verfügbar, sagt der operative Wahlkampfleiter und Parteisekretär Rico de Bona auf Anfrage. FDP, SVP und SP haben ihre Plattformen und Programme schon länger verabschiedet (siehe Box).

FDP hat Schwerpunkte als erste Partei definiert So wichtig den Grünen der Klimaschutz ist, so heilig sind der FDP das Unternehmertum und der technologische Fortschritt – natürlich auch in der Klimapolitik. Dies zeigen die von der Geschäftsleitung und Fraktion im Frühjahr 2021 erarbeiteten und von den Delegierten Anfang 2022 verabschiedeten Schwerpunkte für die Wahlen vom April 2023. Auch die Wahlplattform der SP wurde von der Basis abgesegnet – am 24. September. Grundlage war ein Themenworkshop der Partei Ende August. Die Mitte hat ihre Themen ebenfalls in einem mehrstufigen Verfahren erarbeitet. Die Broschüre geht demnächst in Druck. SVP und GLP planen keine separaten Wahlplattformen. Die SVP stützt sich auf ein neues, an der letzten Delegiertenversammlung gutgeheissenes Parteiprogramm, die GLP definiert ihre Themen auf Basis des Programms der Mutterpartei. Laut GLP-Co-Präsidentin Riccarda Schaller sollen für den Kantonsrats-Wahlkampf bis im Januar drei Schwerpunkte mit je einer Handvoll konkreter Programmpunkte festgelegt sein. (nus)

Wer die Schwerpunkte der Grünen mit jenen der anderen Parteien vergleicht, dem fallen zwei Punkte auf, die auch für die SP gelten: Hinweise auf das in den letzten vier Jahren Geleistete und konkret formulierte Ziele. So könne das Volk dank der Grünen über die Initiative «für attraktive Zentren» und damit über mehr Lebensqualität und Sicherheit in Ortszentren abstimmen, und durch die gemeinsam mit der Bevölkerung abgeblockte Spange-Nord seien «noch mehr Beton und Autos in der Innenstadt verhindert worden».

Klimaneutralität soll «deutlich vor 2050» erreicht sein

Die Stärkung des öffentlichen Verkehrs ist den Grünen auch künftig ein wichtiges Anliegen – nicht aber das wichtigste. Thema Nummer eins bleibt der Klimaschutz, um das für 2050 avisierte Ziel der Klimaneutralität «deutlich vorher zu erreichen». Zwar habe man bei der Auflistung der 20 Schwerpunkte «nicht explizit eine Priorisierung festlegen wollen», sagt Co-Präsident Hannes Koch auf Anfrage. Und präzisiert: «Selbstverständlich steht für uns die schnelle Umsetzung des Klimaplans an erster Stelle. Weil das die Bevölkerung bereits weiss, nennen wir in unserem Programm die weiteren Themen, für die wir uns einsetzen werden.»

Dazu gehört die Forderung, Luzern solle zum Velokanton werden. Die Grünen würden «in der nächsten Legislatur dafür sorgen, dass im ganzen Kanton ein lückenloses und sicheres Veloroutennetz realisiert wird.» Velo oder E-Bike sollen für kürzere Strecken das attraktivste Fahrzeug werden, egal ob in der Stadt oder auf dem Land. Umsetzen wollen dies die Grünen im Parlament. Koch:

«Wir orientieren uns am Wahlprogramm und erarbeiten dann mit den anderen Parteien konsensfähige Lösungen.»

Neben der Klima- und Verkehrspolitik fokussieren sich die Grünen auf eine fortschrittliche Gesellschaft. Einer ihrer Beiträge ist, dass mindestens die Hälfte der Kandidierenden auf einer Wahlliste Frauen sind. Dazu soll Luzern solidarischer werden. Es bräuchten mehr Menschen einfach und unbürokratisch Zugang zu Prämienverbilligungen und Ergänzungsleistungen.

Die Grünen waren bei den Kantonsratswahlen 2019 am erfolgreichsten und steigerten sich um acht auf 15 Sitze. SP und GLP gewannen je drei Mandate im 120-köpfigen Parlament, während die SVP sieben verlor. Die Mitte büsste vier Sitze ein, die FDP drei.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen