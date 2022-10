Wahlen 2023 Was macht Sie zur guten Regierungsrätin? Vier Fragen an die vier Kandidatinnen der Luzerner Mitte Am Mittwoch entscheidet die Mitte in Hochdorf, welche Frau im kommenden Frühling für die Partei bei den Regierungsratswahlen antritt. Hier stellen sich die vier Kandidatinnen vor und sagen, wo sie den grössten Handlungsbedarf für den Kanton Luzern sehen. Dominik Weingartner Jetzt kommentieren 24.10.2022, 05.00 Uhr

Drei Regierungsratssitze sind bei den Luzerner Gesamterneuerungswahlen vom kommenden Frühling neu zu besetzen. Bei der grössten Luzerner Partei, der Mitte, tritt Finanzdirektor Reto Wyss wieder an. Sein Parteikollege Guido Graf allerdings nicht, und die Mitte will dessen Sitz mit einer Frau neu besetzen. Die Junge Mitte hat mit Andrea Kaufmann bereits eine Kandidatin nominiert.

Bei der Mutterpartei entscheidet sich das Rennen am Mittwoch zwischen Claudia Wedekind, Manuela Jost-Schmidiger, Michèle Albrecht und Michaela Tschuor. Die vier Frauen beantworten hier vier Fragen und sagen, was man von ihnen im Regierungsrat erwarten kann.

Bild: PD

Zur Person Alter: 45

Wohnort: Wikon

Beruf/Amt: Juristin, Dr. iur., Gemeindepräsidentin

Zivilstand/Kinder: verheiratet, drei Kinder

Hobbys: Wandern in Wald und Bergen, Familienhunde

Warum sind Sie die richtige Kandidatin für den Regierungsrat?

Als Gemeinderätin/Gemeindepräsidentin bringe ich eine zehnjährige Führungserfahrung mit und kenne als Unternehmensjuristin die Anliegen der Wirtschaft. Als Kantonsrätin, Vizepräsidentin der Mitte Kanton Luzern und Vorstandsmitglied verschiedener Verbände bin ich bestens vertraut mit politischen Abläufen. Ich traue mir die Aufgaben und die Verantwortung zu, habe Ideen, die ich gerne einbringen möchte.

Wie beschreiben Sie Ihren Führungsstil?

Als Führungsperson bin ich Impulsgeberin, Mentorin und Entscheidungsträgerin. Ich lebe eine offene, konstruktive Kommunikationskultur. Loyalität und eine Portion Humor sind mir wichtig. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen sich mit eigenen Ideen einbringen können. Ich habe gerne klare Strukturen, in denen Aufgaben, Kompetenzen und Rollen bekannt sind. In hektischen Zeiten ist das sehr wichtig.

Was wollen Sie an der Arbeit des Regierungsrats ändern?

Ich bin nicht jemand, der Arbeiten eines Gremiums vorab ändern möchte, bevor er in einem Gremium Einsitz hat. Sollte ich gewählt werden, dann schaue ich mir zuerst einmal an, wie das neu zusammengesetzte Gremium arbeitet und funktioniert. Läuft alles gut, muss man nichts ändern. Vielleicht habe ich ja die Chance, Ihnen diese Frage zu einem späteren Zeitpunkt einmal zu beantworten.

Wo sehen Sie den grössten Handlungsbedarf für den Kanton Luzern?

Ich möchte vorausschicken, dass unser Parlament und der Regierungsrat eine gute Arbeit leisten. Wenn ich von Handlungsbedarf spreche, sage ich das mit Blick auf den gesellschaftlichen Wandel und nicht mit Blick auf Versäumnisse. Handlungsbedarf sehe ich bei der besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Und in der Gesundheitspolitik: Steigende Kosten und Fachkräftemangel werden uns stark fordern.

Bild: PD

Zur Person Alter: 50

Wohnort: Kriens

Beruf/Amt: Mitglied Geschäftsleitung Pro Senectute Kanton Luzern, Einwohnerrätin

Zivilstand/Kinder: verheiratet, zwei Kinder

Hobbys: Sport (Ski Alpin, Langlauf, Mountainbike), Reisen, Lesen, Kultur und Kulinarik

Warum sind Sie die richtige Kandidatin für den Regierungsrat?

Ich bringe die Fähigkeit mit, Menschen zu verbinden, tragfähige Lösungen zu finden und umzusetzen. Meine Führungserfahrung und Kommunikationsstärke unterstützen mich dabei. Ich setze mich ein für Gesellschaft, Soziales, Bildung und Gesundheitsförderung. Themen wie Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Alterspolitik, lebenslanges Lernen und Standort-Attraktivität sind mir unter anderem besonders wichtig.

Wie beschreiben Sie Ihren Führungsstil?

Bei Pro Senectute führe und koordiniere ich als Leiterin Bildung+Sport rund 400 Mitarbeitende, Kursleitende und Dozierende im ganzen Kanton Luzern. Ich sehe mich als Teamplayerin, die verschiedene Meinungen anhört, abwägt, vermittelt und anschliessend entschlossen entscheidet. Meine Mitarbeitenden schätzen meine aktive Kommunikation, meine Verlässlichkeit und meine Umsetzungsstärke.

Was wollen Sie an der Arbeit des Regierungsrats ändern?

Ich möchte nicht alles verändern. Gutes darf gut bleiben. Anderes möchte ich zusammen mit meinem Umfeld verbessern, optimieren, voranbringen. Ich möchte die Zukunft des Kantons Luzern mitgestalten, nach innen und aussen vertreten und kompetent einem Departement vorstehen. Dies vermehrt im steten Dialog mit allen Regionen, der Bevölkerung, der Wirtschaft, der Verwaltung und den politischen Akteuren.

Wo sehen Sie den grössten Handlungsbedarf für den Kanton Luzern?

Der Kanton Luzern steht vor grossen Herausforderungen im Kontext mit dem gesellschaftlichen, digitalen und ökologischen Wandel. Ein besonderes Augenmerk gilt es auch auf die zunehmend auseinanderklaffenden Anliegen von Stadt und Land, Jung und Alt sowie Staat und Wirtschaft zu legen. Zudem werden die beiden Jahrhundertprojekte Bypass und Durchgangsbahnhof die Mobilität entscheidend beeinflussen.

Bild: PD

Zur Person Alter: 40

Wohnort: Beromünster

Beruf/Amt: Gemeinderätin, kaufmännische Angestellte

Zivilstand/Kinder: verheiratet, zwei Kinder

Hobbys: Zeit mit der Familie und Freunden geniessen, in der Natur und den Bergen unterwegs sein, Kochen, Sport, Lesen und ab und zu einen Jass klopfen

Warum sind Sie die richtige Kandidatin für den Regierungsrat?

Als junge, dynamische und top motivierte Frau kann und will ich mithelfen, dass der Motor unserer Gesellschaft am Laufen bleibt. Gut geerdet, unterwegs mit einem reich gefüllten Erfahrungsrucksack gehe ich offen auf Menschen zu. Ich bin eine positive Realistin und packe Herausforderungen lösungsorientiert an. Mit Weitblick und Freude setze ich mich aktiv für die Menschen in unserem Kanton ein.

Wie beschreiben Sie Ihren Führungsstil?

Führen bedeutet für mich, gemeinsam Ziele zu erreichen. Ich pflege einen kooperativen Führungsstil und stärke die Eigenverantwortung. Situativ passe ich meinen Stil an. Als Macherin mit Weitblick ist es mir wichtig, den Menschen zuzuhören und deren Anliegen zu verstehen. In meiner Arbeit als Exekutivmitglied und der Ausbildung zur Führungsfachfrau habe ich mir vertiefte Kompetenzen angeeignet.

Was wollen Sie an der Arbeit des Regierungsrats ändern?

Politik betreiben bedeutet, unsere Zukunft zu gestalten. Als Frau kann ich einen neuen Blickwinkel in die Regierung einbringen. Ich bin nah an den Menschen, kenne deren Anliegen und setze mich für sie ein. Mit offener und direkter Kommunikation will ich den Austausch und die Vernetzung zwischen den verschiedenen Akteuren intensivieren. Entscheidungen und Informationen müssen zeitgerecht erfolgen.

Wo sehen Sie den grössten Handlungsbedarf für den Kanton Luzern?

Aus Sicht von Eltern muss sich die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern, damit die Menschen in Zukunft noch lieber in unserem schönen und lebenswerten Kanton arbeiten und wohnen können. So wirken wir auch dem akuten Fachkräftemangel entgegen. Weiter müssen die komplexen Verkehrsprobleme dringend gelöst werden. Die Umwelt- und Energiefragen sind zeitnah und zukunftsorientiert anzugehen.

Bild: PD

Zur Person Alter: 48

Wohnort: Ermensee

Beruf/Amt: Stv. Geschäftsleiterin Subito Krisenintervention AG, Kantonsrätin

Zivilstand/Kinder: in Partnerschaft lebend, drei Kinder

Hobbys: Fasnacht, Jassen, Skifahren, Reiten

Warum sind Sie die richtige Kandidatin für den Regierungsrat?

Ich bin parat. Parat, für die Bevölkerung des Kantons Luzern Verantwortung als Regierungsrätin zu übernehmen. Ich bin eine Politikerin, die zuhört, entscheidet und handelt. Die vernetzt denkt und vernetzt ist. In der Bevölkerung, in der Politik. Ich bin eine Politikerin mit Erfahrung und die mit Leidenschaft und Herzblut für die Luzernerinnen und Luzerner, für unser Land und für Sie politisiert.

Wie beschreiben Sie Ihren Führungsstil?

Führen bedeutet für mich, zusammen mit einem Team gemeinsame Ziele zu erreichen. Um dies zu erfüllen, binde ich die Ideen, die Gedanken der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein. Dies gelingt dann, wenn der gegenseitige Respekt und das Vertrauen vorhanden sind. Ich führe klar, effizient und persönlich.

Was wollen Sie an der Arbeit des Regierungsrats ändern?

Der Regierungsrat leistet gute Arbeit. Wir durften in jüngster Zeit feststellen, dass neue, ergänzende Arbeitsformen gut funktionieren. Als Regierungsrätin will ich neuen Entwicklungen Raum geben.

Wo sehen Sie den grössten Handlungsbedarf für den Kanton Luzern?

Ich sehe verschiedene Herausforderungen in unserem Kanton. Aufgaben wie eine finanzierbare Gesundheitsversorgung in allen Regionen, zukunftsgerichtete Rahmenbedingungen für die Wirtschaft und Luzern als lebenswerter Kanton für alle Generationen zu sichern sowie Bildung für alle stehen auf der Agenda. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, braucht es ein grosses WIR, mit allen Luzernerinnen und Luzerner aus Stadt, Agglo und Land.

