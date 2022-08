Wahlen 2023 Links-Grün macht es im Kanton Luzern vor: Viele Kandidatinnen führen zu einem hohen Frauenanteil Auf den Kantonsratslisten von SP und Grünen kandidieren besonders viele Frauen, was zu einem überdurchschnittlich hohen Frauenanteil führt. Anders bei den Bürgerlichen: Es treten weniger Frauen an – und noch tiefer ist der Frauenanteil im Parlament. Jetzt kommentieren 03.08.2022, 05.00 Uhr

Der Frauenanteil im Luzerner Kantonsrat war nach den Wahlen vom 31. März 2019 mit 34,2 Prozent so hoch wie noch nie. Er lag aber mit einer Differenz von fünf Prozent deutlich unter dem Anteil der Frauen an der Gesamtzahl von mehr als 800 Kandidierenden. Frauen hatten also schlechtere Wahlchancen als Männer. Bei den Gemeindewahlen ein Jahr später schafften etwas mehr Frauen den Sprung in ein politisches Amt. Zudem war das Verhältnis zwischen Kandidierenden und Gewählten mit je 37 Prozent ausgeglichen (siehe Grafik).

Deutlich grösser als die Unterschiede zwischen den Kantons- und Gemeindewahlen sind jene zwischen den Parteien. Das zeigt unsere Auswertung der Daten von Lustat Statistik Luzern zu den vergangenen zwölf Ausmarchungen um die Sitze im Kantonsparlament. Auf Listen der Mitte, SVP oder FDP kandidieren klar weniger Frauen als Männer, was zu unterdurchschnittlichen Frauenanteilen in den Fraktionen führt. Bei der SVP, die 1995 erstmals an den Kantonsratswahlen teilgenommen hat, ist der Anteil der gewählten Frauen gar durchs Band tiefer als jener an der Gesamtzahl der Kandidierenden. Bei der Mitte war er in 47 Jahren nur zweimal minim höher, bei der FDP immerhin viermal – allerdings auf deutlich tieferem Niveau als bei SP, Grünen und GLP. Insgesamt war der Anteil der Gewählten seit 1975 mit einer Ausnahme im Jahr 2011 stets tiefer als der Anteil der Kandidierenden (siehe Grafik).

GLP beim Frauenanteil über dem Mittelwert

Spitzenreiterin beim Frauenanteil ist die SP. Mit Ausnahme von 1975 war der Anteil der Frauen an den Gewählten immer und zum Teil deutlich höher als jener an der Gesamtzahl der Kandidatinnen und Kandidaten. Auch in der Fraktion der Grünen sind die Frauen oft in der Überzahl. Ebenfalls überdurchschnittlich hoch – jedoch auf einem tieferen Niveau als bei Links-Grün – ist der Frauenanteil in der Fraktion der GLP, die seit 2011 an Kantonsratswahlen teilnimmt.

So unterschiedlich stark die Frauen auf Wahllisten und in den Fraktionen vertreten sind, so verschieden betrachten die Partei- und Wahlkampfverantwortlichen die Frauenförderung. Aktuell setzt sich der 120-köpfige Kantonsrat so zusammen: Mitte: 34 Sitze, SVP und FDP: je 22, SP: 19, Grüne: 15, GLP: 8.

Mitte: Frauen sind weniger gut vernetzt als Männer Die grösste Luzerner Partei will ihren Frauenanteil bei den Wahlen vom 2. April 2023 erhöhen. Der aktuelle sei zwar «nicht schlecht, aber es besteht durchaus noch Luft nach oben», sagt Wahlkampfleiterin und Regierungsratskandidatin Michaela Tschuor. Gründe für den im Vergleich zu den Kandidierenden tieferen Anteil der Gewählten ortet die Kantonsrätin und Gemeindepräsidentin von Wikon mehrere. Etwa diesen: «Viele Frauen sind immer noch weniger gut vernetzt als Männer.» An diesem Punkt setze die Mitte den Hebel an und wolle Frauen bei der Vernetzung noch mehr Unterstützung bieten. Ausserdem lege die Partei Wert auf ausgeglichene Listen. «Ich bin deshalb sehr überzeugt davon, dass wir den Frauenanteil weiter steigern werden», gibt sich Tschuor zuversichtlich.

SVP: Qualität kommt vor Quantität Für die seit Jahren als einzige Frau an der Spitze einer Luzerner Partei stehende Angela Lüthold sind Kandidatinnen zwar «wünschenswert. Wir setzen uns aber keinen bestimmten Prozentwert zum Ziel.» Man wolle den Wählenden eine qualitativ hochstehende Auswahl an Kandidierenden bieten – unabhängig vom Geschlecht. «Bei der SVP kommt Qualität vor Quantität», sagt die SVP-Präsidentin aus Nottwil, die auch im Kantonsrat politisiert. Warum ihre Partei erst im vierten Anlauf eine Frau ins Parlament brachte, begründet Lüthold mit der Geschichte: «Die SVP bestand damals vorwiegend aus Leuten vom Land, und dort waren die Männer eben dominierend.»

FDP: Fördern ja – aber ohne Quote Laut Geschäftsführerin Serena Büchler hat sich die FDP «primär das Ziel von Sitzgewinnen gesetzt». Die Erhöhung des Frauenanteils sei aber «wünschenswert». Für die Freisinnigen sei die Frauen- und Nachwuchsförderung «eine Selbstverständlichkeit, immer aber ohne Quote». Mit der Academy als Mentoringprogramm würden vor allem Frauen und Junge für eine Kandidatur motiviert, betont die operative Wahlkampfleiterin. Erfreulich sei, dass sich innerhalb der FDP deutlich mehr Frauen für eine Mitwirkung in den verschiedensten Funktionen zur Verfügung stellen würden als früher.

SP: Bürgerliche Parteien lassen die Frauen hängen Laut Präsident David Roth sind die Wahlkreisverantwortlichen dazu angehalten, Listen mit einer gleichmässigen Verteilung der Geschlechter zusammenzustellen. «Das hat eine sehr hohe Priorität. Abweichungen müssen begründet werden», sagt der Stadtluzerner Kantonsrat. Den hohen Frauenanteil führt er darauf zurück, dass sich die Wählerinnen und Wähler der SP der Notwendigkeit einer ausgewogenen Geschlechterverteilung bewusst seien. «Damit gleichen sie die bürgerlichen Defizite etwas aus.» Frauen würden zudem für die SP kandidieren, weil Gleichberechtigung ein Kernanliegen der Partei sei, glaubt Roth. «Geht es um ernsthafte Schritte zur Gleichstellung, lassen die bürgerlichen Parteien die Frauen hängen. Logisch, hält das viele Frauen von einer Kandidatur für solche Parteien ab.»

Grüne: Mindestens 50 Prozent Frauen auf allen Listen Die Grünen streben gemäss Co-Präsident Raoul Niederberger auch 2023 einen Frauenanteil von mindestens 50 Prozent auf allen Kantonsratslisten an. Die starke Frauenvertretung in seiner Partei begründet er damit, dass den Wählerinnen und Wählern der Grünen Vielfalt und eine angemessene Vertretung der Frauen in der Politik wichtig seien – und so würden sie auch wählen. Um noch mehr Frauen für die Politik zu begeistern, hätten die Grünen im Hinblick auf die Wahlen das Pilotprojekt Frauenförderung gestartet und dafür eine befristete Stelle geschaffen. Niederberger: «Gleichstellung ist Teil einer politischen Kultur. In sie muss investiert werden.»

GLP: Reine Fokussierung auf das Geschlecht ist überholt Die GLP setzt sich kein quantitatives Ziel, wie Co-Präsident Michel Rudin sagt. «Wir wollen jedoch eine möglichst diverse und in Bezug auf die Bevölkerung repräsentative Vertretung.» Das beinhalte nicht nur das Geschlecht der Kandidierenden, sondern die Diversität in all ihren Dimensionen. Eine reine Fokussierung auf das Geschlecht erscheine ihm in diesem Sinne gar als überholt. Klar ist für Rudin aber auch: «Ein Mittelfeldplatz beim Frauenanteil kann sicher nicht unser Ziel sein.» Am besten steigere man diesen mit der Schaffung von Vorbildern. Mit Fraktionschefin und Regierungsratskandidatin Claudia Huser sowie mit Co-Parteipräsidentin und Kantonsrätin Riccarda Schaller habe die GLP «zwei top Frauen in Führungspositionen».

