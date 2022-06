Wahlen 2024 Korintha Bärtsch will in den Luzerner Stadtrat Korintha Bärtsch erzielte bei den Regierungsratswahlen 2019 ein sehr gutes Ergebnis, verzichtet im nächsten Frühjahr aber auf einen zweiten Anlauf. Dafür will sie 2024 Stadträtin werden. Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 28.06.2022, 18.57 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Grünen des Kantons Luzern steigen mit Christa Wenger ins Rennen um einen der fünf Sitze in der Luzerner Regierung. Die 58-jährige Co-Präsidentin der Grünen der Stadt Luzern wurde am Dienstag von der Parteileitung präsentiert. Das heisst gleichzeitig: Korintha Bärtsch und Rahel Estermann, die im Vorfeld am meisten genannten Anwärterinnen, verzichten auf eine Kandidatur.

Korintha Bärtsch Bild: Pius Amrein (Luzern, 14. Dezember 2020)

Korintha Bärtsch, die mit Rahel Estermann die Kantonsratsfraktion im Co-Präsidium leitet, will dafür 2024 zu den Stadtratswahlen antreten, wie sie auf Anfrage sagt. Trotz dem noch nicht so hohen Bekanntheitsgrad von Wenger seien die Chancen ihrer Partei, erstmals einen Sitz in der Kantonsregierung zu erobern, gut, glaubt die 38-jährige Stadtluzernerin.

Auch Rahel Estermann verfolgt andere Ziele: Sie will ihre Partei, bei der sie seit eineinhalb Jahren als stellvertretende Generalsekretärin auf nationaler Ebene arbeitet, im Herbst 2023 zu Sitzgewinnen bei den National- und Ständeratswahlen verhelfen. Eine Regierungsratskandidatur sei mit dieser Aufgabe aus zeitlichen Gründen nicht vereinbar. Ob sie sich selber für einen Sitz in der grossen Kammer interessiert? «Das wird sich in den nächsten Monaten klären. Eine Kandidatur interessiert mich aber, klar», sagt die 35-jährige Stadtluzernerin.

SP misst ihre Kandidatinnen nicht an anderen

Mit der Präsentation einer noch wenig bekannten Frau steigen die Chancen für die SP, den 2015 an die SVP verlorenen Regierungssitz zurückzugewinnen. Das dementiert SP-Präsident David Roth nicht, betont aber: «Unser Anspruch ist, gewählt zu werden. Unabhängig davon, wen die anderen Parteien präsentieren.» Die Sozialdemokraten präsentieren ihrer Basis am 24. September eine Auswahl aus dem Trio Ylfete Fanaj, Melanie Setz Isenegger und Yvonne Zemp Baumgartner. Sie wurden von der Parteileitung Anfang März vorgestellt und befinden sich derzeit auf einer Werbetour durch den Kanton Luzern.

Ob sich die Grünen und die SP wie bei den vergangenen Wahlen gegenseitig unterstützen, ist noch offen – darüber entscheiden die Parteitage. Für SP-Präsident David Roth gibt es derzeit aber keine Gründe, diese Praxis zu ändern. Der Stadtluzerner Kantonsrat betont jedoch genauso wie Korintha Bärtsch von den Grünen, zwischen ihren Parteien habe es im Vorfeld «keine Absprachen zu den Regierungsratskandidatinnen gegeben».

Von den bisherigen Regierungsräten treten Guido Graf, Reto Wyss (beide Mitte) und Fabian Peter (FDP) wieder an. Marcel Schwerzmann (parteilos) und Paul Winiker (SVP) haben sich offiziell noch nicht entschieden. Die GLP portiert ihre Fraktionschefin Claudia Huser.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen