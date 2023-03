Regierungsratswahlen Luzern: Wahlpodium der LZ am 8. März

Wahlen Der Umbruch – wer regiert künftig Luzern? Das grosse Wahlpodium mit allen Regierungsratskandidierenden Am 2. April finden im Kanton Luzern die Regierungsratswahlen statt. Am nächsten Mittag können Sie sich von den Kandidierenden ein Bild machen. 02.03.2023, 15.08 Uhr

Die Regierung des Kantons Luzern wird neu aufgestellt: Mindestens drei Neue werden in die Exekutive einziehen. Sicher ist zudem: Nach acht Jahren Männergremium wird neu mindestens eine Frau in der Regierung sitzen. Denn von den elf Kandidaturen sind deren sieben weiblich, darunter diejenigen der chancenreichsten Parteien von Mitte, SP, Grüne und GLP.

Wie positionieren sich die Kandidatinnen und Kandidaten? Was sagen sie zu den Luzerner Schwerpunktthemen wie Energiewende, Finanz-/Steuerstrategie, Verkehrsentwicklung, Gesundheitsversorgung und Geschlechtergleichberechtigung? Am Mittwoch, 8. März um 18.30 Uhr findet im LZ-Auditorium an der Maihofstrasse 76 in Luzern ein Podium mit allen Kandidierenden statt, anschliessend gibt es einen Apéro. Das Podium kann auch im Livestream auf Luzernerzeitung.ch verfolgt worden. Es treten an:

bisher Fabian Peter (FDP)

Reto Wyss (Die Mitte)

neu Ylfete Fanaj (SP)

Armin Hartmann (SVP)

Claudia Huser (GLP)

Andrea Kaufmann (Die Junge Mitte)

Jürgen Peter (parteilos)

Chiara Peyer (Junge Grüne)

Zoé Stehlin (JUSOplus)

Michaela Tschuor (Die Mitte)

Christa Wenger (Grüne)

Moderiert wird das Podium von Jérôme Martinu, Chefredaktor der Luzerner Zeitung und Christian Meier, stv. Chefredaktor und Leiter regionale Ressorts.