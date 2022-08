Die Mitte Sempach nominiert Mary Sidler für den Regierungsrat

Wahlen Luzern 2023 Die Mitte schickt die Sempacher Stadträtin Mary Sidler ins Regierungsratsrennen Mary Sidler kandidiert als Regierungsrätin für den Kanton Luzern. Die 54-Jährige verfüge über langjährige Führungserfahrung in der Exekutive und in der Privatwirtschaft. 24.08.2022, 14.00 Uhr

Die Parteileitung der Mitte Sempach schlägt Mary Sidler als Kandidatin für den Luzerner Regierungsrat vor.

Die Parteileitung der Mitte Sempach schlägt Mary Sidler als Kandidatin für den Luzerner Regierungsrat vor. Als Stadträtin sei die 54-Jährige bestens mit der kommunalen und kantonalen Politik vertraut. Sidler verfüge über langjährige Führungserfahrung in der Exekutive und in der Privatwirtschaft, so die Ortspartei in einer Mitteilung. Die Architektin leitet seit 2008 das Ressort Bau der Stadt Sempach und amtet als Vizepräsidentin des Stadtrats.

Neben ihrer politischen Tätigkeit ist sie Mitinhaberin und Geschäftsleiterin der Firma Ortswerte GmbH und leitet Prozesse zur Siedlungsentwicklung. Ausserdem ist Sidler Verwaltungsrätin der WAS Immobilien AG und der Gemeinde Risch Immobilien AG.

Zu ihrer Kandidatur sagt Mary Sidler:

«Die Menschen und ein lebenswertes Umfeld liegen mir am Herzen. Ich möchte gemeinsam mit der Bevölkerung weitsichtige und nachhaltige Lösungen für eine lebenswerte Zukunft unseres Kantons erarbeiten.»

Erfreut zeigt sich Ortsparteipräsident Marcel Hurschler: «Mary Sidler ist führungserfahren und belastbar. Mit ihrem Verantwortungsbewusstsein, ihrer Einsatzbereitschaft und ihrer Lösungsorientierung bringt sie das optimale Rüstzeug für eine gute Regierungsrätin mit.»

Die Regierungsratswahlen finden am 2. April 2023 statt. Sidler möchte den Sitz ihres Parteikollegen Guido Graf verteidigen, der Mitte Juli seine Demission bekanntgegeben hat. Die offizielle Nomination der Ortspartei Sempach erfolgt an der Parteiversammlung vom 31. August. Wird Sidler bestätigt, folgt die Wahlkreisversammlung in Sursee am 27. September.

Neben Mary Sidler haben die Beromünster Gemeinderätin Manuela Jost-Schmidiger, die Wikoner Gemeindepräsidentin und Kantonsrätin Michaela Tschuor, Kantonsrätin Claudia Wedekind aus Ermensee sowie Andrea Kaufmann von der Jungen Mitte Kanton Luzern ihr Interesse bekundet. (pl)