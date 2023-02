Wahlen Luzern 2023: Die Regierungsrats-Kandidierenden im Check

Wahlen Luzern 2023 Tassensammlerin, FCL-Fan und Tiktok-Newcomerin: So präsentieren sich die Regierungsratskandidierenden auf Social Media Auf den sozialen Medien nimmt der Wahlkampf langsam aber sicher Fahrt auf. Die Profile der Kandidatinnen und Kandidaten zeigen deutliche Unterschiede. Larissa Gassmann Jetzt kommentieren 09.02.2023, 05.00 Uhr

Der Luzerner Regierungsrat wird bald weiblicher und jünger: Das zumindest lässt das Feld der Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl am 2. April vermuten. Dementsprechend verändert hat sich auch der Wahlkampf – waren 2019 von neun nur zwei der Kandidaten auf Instagram aktiv, so sind es heute über die Hälfte der elf Kandidierenden. Weniger populär scheint aktuell Twitter zu sein – dafür ist bei einer Kandidatin die Jugendplattform Tiktok hoch im Kurs. Wir haben die Social-Media-Auftritte unter die Lupe genommen.

Finanzdirektor Wyss ist ein echter Twitter-Profi – und postet dort auch gerne persönliche Tweets. Im Oktober etwa zeigte er sich bei einer Velotour, im Winter fährt er gerne Ski.

Ein Instagram-Account lässt sich bei ihm nicht finden, dafür wird man auf seiner Homepage mit einem grossen Foto begrüsst. Auf der animierten Seite kann man schnell einmal den Überblick verlieren – attraktiv gestaltet ist sie trotzdem. Nebst Twitter wird allerdings einzig auf Linkedin verwiesen. Besonders aktiv ist Wyss auf Social Media also nicht.

Der Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartements-Vorsteher Peter ist regelmässig auf Instagram aktiv. Dort gibt es für seine nicht ganz tausend Follower Bilder vom Schwingen, von Radtouren oder vom Fussball.

Peter präsentiert sich von seiner sportlichen Seite - und gerne auch als Familienmensch. So schreibt er etwa: «Määs z Lozärn mit vill strahlende Chinderauge». Einen Twitter-Account gibt es nicht, dafür wird seine Facebook-Seite regelmässig gepflegt und mit Fotos diverser Anlässe versehen. So postet Peter etwa ein Bild der Luzerner Regierungsdelegation an der Bundesratsfeier von Albert Rösti. Ebenfalls gepflegt wirkt seine Website.

Nicht auf Twitter präsent ist Christa Wenger. Wenig Persönliches gibt es auf Instagram für ihre um die 250 Follower – abgesehen von ein paar wenigen Posts, die sich um das Thema Kultur drehen. Im Dezember präsentiert sie sich beim Abwasch, nachdem Suppe zu Gunsten von «Kriens hilft Menschen in Not» verteilt wurde.

Kultur gibt es auch auf Facebook, so ein Video von einem Poetry Slam oder ein Bild vom Sempacher Städtlifest. Modern präsentiert sich die eigene Website, einzig die Bildauflösung lässt teilweise zu wünschen übrig.

Beinahe täglich auf Linkedin aktiv ist Claudia Huser. Auch auf Twitter ist sie am Start: Dort twittert sie Wahlvideos und verwendet fleissig Hashtags wie #LuzernImHerzen oder #Regierungsratswahlen23.

Auf Instagram folgen der GLP-Politikerin knapp 1000 Personen. Neben dem FC Luzern sind Velotouren ein Thema. Politische Beiträge gibt es kaum, dafür ein Foto von ihr auf dem Weg ans Sechseläuten. Dazu schreibt sie «heute unterwegs als Bluememeitli».

Unterwegs ist sie auch auf Youtube. Dort finden sich Kurzvideos zu politischen Themen. Für 1250 Follower auf Facebook gibt es erneut eher private Beiträge. Zusätzlich existiert eine Facebook-Seite namens «Claudia Huser in den Regierungsrat». Nicht ganz aktuell scheint ihre Website zu sein, die Verlinkung auf Instagram etwa funktioniert nicht.

Die meisten Instagram-Follower hat Ylfete Fanaj: Abonniert haben ihren Account nicht ganz 1300 Personen. Mit zahlreichen Reels folgt sie denn auch dem aktuellen Insta-Trend. Das SP-Rot dominiert ihr Profil und die Kleidung. Dazwischen finden sich Posts vom Frauenstreik sowie Fotos von Kultur und Natur.

Selbst ist sie nicht auf Twitter präsent – dafür scheint die Unterstützung der albanischen Community gross zu sein, wie ein Reaktions-Tweet aus dem Jahr 2020 auf ihre Wahl zur Präsidentin des Kantonsrats zeigt:

Fanaj ist zudem die einzige Kandidatin, die auf Tiktok präsent ist:

Mehrmals pro Woche ist sie in letzter Zeit auf Facebook aktiv - Gleiches gilt für Linkedin. Aktuell und frisch wirkt auch die Website.

Auf Twitter retweetet Tschuor vor allem Beiträge ihrer eigenen Partei. Persönliches sucht man hier vergeblich. Anders sieht das auf Instagram aus: Ihren rund 360 Followern gesteht Tschuor etwa, dass sie leidenschaftlich Kaffeetassen sammelt. «Für jede Stimmung habe ich eine andere. Diese hier passt bestens zur Weihnachtszeit», schreibt sie dort.

Auch sie postet trendige Reels – politische Beiträge dürfen ebenfalls nicht fehlen. Wie auf ihrer übersichtlich gestalteten Website und auf Facebook setzt sie dabei auf die Farben ihrer Partei. Auf Youtube ist sie ebenfalls vertreten, allerdings gibt es bisher bloss ein Video.

Auf den ersten Blick zugeknöpft gibt sich Hartmann: Zwar verfügt er über einen Twitter-Account – gepostet hat er dort aber noch nicht, zumal er selbst nur zwei Personen folgt. Auf Instagram ist er nicht vertreten. Dafür ist er mehrmals pro Woche auf Linkedin aktiv. Auch seine übersichtliche Website wird regelmässig aktualisiert. Ähnlich sieht es bei Facebook aus, wo Hartmann diese Woche überdurchschnittlich präsent war und zum Teil sogar mehrmals täglich Beiträge teilte.

Der wilde Kandidat ist auf Social Media nicht präsent. Seine Website ist schlicht gehalten mit einer Einleitung, einem Bild, dem Lebenslauf und einem PDF mit seinem fünfseitigen Wahlprogramm.

Trotz jungem Alter ist Peyer bereits mit eigener Website unterwegs. Diese ist bezüglich Schriftbild und Layout schlicht gehalten – dafür aber knallbunt. Ähnlich wirkt ihre Insta-Seite, wo sie primär ihr Unterstützungskomitee präsentiert.

Auf Facebook ist Andrea Kaufmann nicht ganz up to date – und bei Twitter ist sie nicht präsent. Wenig verrät auch der Instagram-Acccount: Dieser ist privat. Immerhin erfährt man auf ihrer Website, dass Kaufmann in der Guggenmusik «Kafistobe-Chefin» ist.

Ihr Insta-Account ist mit ein paar wenigen Beiträgen noch ausbaufähig – dafür gibt ein Bild mit Ylfete Fanaj. Auf weiteren Social-Media-Kanälen ist sie nicht präsent.

Wie bedeutend ist Social Media tatsächlich für Politikerinnen und Politiker? «Der Einfluss ist immer wichtiger geworden in den letzten Jahren», sagt Tobias Arnold, Politologe bei der Luzerner Interface Politikstudien Forschung Beratung AG. So würde sich mittlerweile auch die ältere Bevölkerungsgruppe auf den Plattformen tummeln. Grundsätzlich sei es schwierig zu sagen, inwiefern soziale Medien tatsächlich Einfluss auf ein Wahlergebnis haben können. Aber: «Auf kantonaler Ebene ist es bei Regierungsratswahlen ein Muss, online präsent zu sein. Dementsprechend kommt man nicht um Social Media herum», sagt Arnold. Schliesslich müssen bei einer Regierungsratswahl Wähler weit über die eigene Gemeindegrenze hinaus erreicht werden.

Nach wie vor gebe es aber unterschiedliche Kanäle für unterschiedliche Zielgruppen. Wer im Wahlkampf nicht Neuwähler, sondern die Ü40-Generation ansprechen wolle, setze beispielsweise eher auf Facebook. Dabei gilt: Ein Social-Media-Auftritt muss mit einer gewissen Authentizität betrieben werden und zur Person passen. «Bei einer älteren Zielgruppe sind klassische Methoden wie Leserbrief oder Podium wahrscheinlich wirkungsvoller», so Arnold. Alles andere wirke «künstlich» und «zu weit hergeholt». Ein No-Go seien zudem peinliche Videos. Gerade bei Filmen sei es wichtig, über eine gute Ausrüstung zu verfügen. Dies werde für Politiker mit kleinem finanziellen Rucksack schnell zur Herausforderung.

Ebenfalls schwierig werden kann das Teilen von privaten Inhalten. Bilder vom Familienalltag oder von Ausflügen haben aber auch einen Vorteil: «Sie appellieren an den Menschen, der bei politischen Wahlen nicht nur rational denkt», sagt Arnold. Wählerinnen und Wähler werden schliesslich bei politischen Abstimmungen auch von Emotionen getrieben. Wer Familienvater ist, könne sich etwa besser mit einer Person identifizieren, die ebenfalls Kinder hat. Bis zu einem gewissen Grad sei es also hilfreich, nicht nur politische Beiträge zu teilen. Aber: «Es kann auch zu weit gehen», so Arnold. Eine gewisse Seriosität sei wichtig. Denn: «Letztendlich wählen wir eine Person, die ein politisches Amt bekleiden wird.»

