Wahlen Nur zwei der sechs abtretenden Luzerner Regierungs- und Stadträte erhalten eine Rente Ende Juni hören drei Regierungsräte auf, Ende August 2024 drei Mitglieder des Stadtrats. Überbrückungsrenten und Sonderleistungen erhalten aber nur Marcel Schwerzmann und Manuela Jost. Die anderen vier Exekutivmitglieder sind zu alt. Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 26.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Luzerner Kantonsregierung und der Stadtrat von Luzern zählen nach den nächsten Wahlen mindestens sechs neue Mitglieder. So viele Angehörige der beiden fünfköpfigen Exekutiven, nämlich je drei, verzichten auf eine weitere Kandidatur. Es sind dies die Regierungsräte Marcel Schwerzmann (parteilos), Guido Graf (Mitte) und Paul Winiker (SVP) sowie die Stadtratsmitglieder Adrian Borgula (Grüne), Manuela Jost (GLP) und Martin Merki (FDP). Die Amtszeit der Regierungsräte endet im Juni dieses Jahres, jene der Stadtratsmitglieder Ende August 2024.

Bei den letzten Regierungs- und Stadtratswahlen gab es nur gerade einen Wechsel: Fabian Peter von der FDP löste seinen Parteikollegen Robert Küng als kantonalen Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdirektor ab. Bei den vorletzten Wahlen änderten sich immerhin zwei von zehn Positionen: Paul Winiker (SVP) zog in die Kantonsregierung ein, Beat Züsli (SP) in den Stadtrat.

Drei Pensionäre und ein Frührentner

Abtretende Exekutivmitglieder haben sowohl beim Kanton als auch bei der Stadt Anspruch auf Überbrückungsrenten und Sonderleistungen. Sie müssen dafür aber mehrere Bedingungen erfüllen. Die wichtigste ist das Alter. Und wegen dieses Kriteriums kostet der Abgang von Paul Winiker, Guido Graf, Adrian Borgula und Martin Merki die öffentliche Hand nichts. Winiker, Graf und Borgula haben bei ihrem Ausscheiden den 65. Geburtstag bereits hinter sich und damit das ordentliche Pensionsalter erreicht. Ihnen stehen deshalb lediglich die in den Pensionskassenreglementen festgelegten Leistungen zu. Wie hoch diese ausfallen, hängt vom bisher angesparten und dem Datenschutz unterliegenden Pensionskassenvermögen ab.

Merki ist Ende August 2024 zwar erst 62. Doch im Gegensatz zum Kanton richtet die Stadt Luzern ihren ausscheidenden Exekutivmitgliedern nur bis zum 62. Lebensjahr Sonderleistungen aus. Dafür erhält Merki bis 65 eine AHV-Ersatzrente von monatlich 1837.50 Franken. Dazu kommen Pensionskassenbezüge gemäss seinem angesparten Vermögen. Auf diese beiden Vergütungen haben alle Angestellten der Stadt Luzern, die mit 62 in Rente gehen, einen Anspruch.

Schwerzmann erhält Überbrückungs- und Kinderrente

Die zum Zeitpunkt ihres Abgangs von der Politbühne jüngeren Marcel Schwerzmann (58) und Manuela Jost (61) hingegen profitieren von Überbrückungsrenten. Sie basieren auf dem zuletzt ausgerichteten Lohn. Bei Schwerzmann beträgt dieser 264'268 Franken, bei Jost 205'454 Franken.

Marcel Schwerzmann. Bild: PD

Da Marcel Schwerzmann die Bedingungen für eine maximale Überbrückungsrente erfüllt, erhält er bis zum Alter von 65 Jahren jeweils 56 Prozent des jetzigen Salärs. Das sind 147'990 Franken (siehe Grafik). Dazu werden Pensionskassenleistungen von jährlich rund 67'000 Franken ausgerichtet, nämlich die vom Kanton weiter bezahlten Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge. Weil der parteilose Krienser auch Vater eines Sohnes ist, erhält er zudem eine Kinderrente. Diese beträgt 20 Prozent der Überbrückungsrente, also jährlich 29'598 Franken.

Addiert fliessen so pro Jahr rund 244'500 Franken auf das Konto des 2007 in die Regierung gewählten früheren Finanz- und aktuellen Bildungsdirektors. Das sind bis zu seiner Pensionierung im Januar 2030 rund 1,61 Millionen Franken. Übernimmt Schwerzmann jedoch nach seinem Abgang von der Politbühne einen neuen Job und verdient dabei zusammen mit der Rente mehr als bei der jetzigen Tätigkeit in der Regierung, wird seine Rente gekürzt oder gestrichen.

Reto Wyss erhielte volle Rente, Fabian Peter nur halben Jahreslohn

Derzeit richtet der Kanton keine Überbrückungsrenten an ehemalige Regierungsmitglieder aus – alle sind pensioniert. Dennoch wurden im letzten Jahr 3,1 Millionen Franken an frühere Behördenmitglieder bezahlt. Es handelt sich vorab um ehemalige Richter. Bis 2003 hatten abtretende Magistratspersonen nämlich Anrecht auf eine lebenslange Lohnfortzahlung. Diese betrug 58,5 Prozent des letzten Salärs plus Teuerungszulagen, wie es beim Finanzdepartement auf Anfrage heisst.

Apropos Finanzdepartement: Der amtierende und wieder antretende Vorsteher Reto Wyss (Mitte) erhielte bei einer Abwahl eine maximale Überbrückungsrente, da er bei Legislaturende zwölf Jahre im Amt und 58 Jahre alt sein wird. Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdirektor Fabian Peter hingegen müsste sich mit einer einmaligen Abgangsentschädigung in der Höhe eines halben Jahreslohns zufriedengeben. Der FDP-Politiker ist erst vier Jahre im Amt und erreicht mit 46 Jahren auch das zweite Kriterium für eine Rente nicht.

Sieben Monate volle Rente für Manuela Jost

Manuela Jost. Bild: Dominik Wunderli

Für Mitglieder des Stadtrats gelten die gleichen Kriterien wie für Angehörige der Regierung – mit einem gewichtigen Unterschied: Die Überbrückungsrente wird nur bis 62 ausgerichtet, ebenso die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge der Pensionskasse. So erhält Baudirektorin Manuela Jost nur für eine kurze Zeit, nämlich für sieben Monate, die volle Rente von 56 Prozent ihres letzten Gehalts. Das sind 67’115 Franken. Ab April 2025, wenn die GLP-Politikerin 62 geworden ist, gilt für sie das Gleiche wie für Martin Merki: Ihr stehen eine monatliche AHV-Ersatzrente von 1837.50 Franken und Pensionskassenleistungen gemäss ihrem angesparten Vermögen zu.

Die wieder kandidierenden Beat Züsli und Franziska Bitzi würden bei einer Abwahl ebenfalls Überbrückungsrenten erhalten. Beide sind bei Legislaturende im August 2024 mit 61 (Züsli) beziehungsweise 51 Jahren (Bitzi) älter als die für eine Rente geforderten 50 Jahre. SP-Stadtpräsident Züsli würde auch das Kriterium von acht Amtsjahren erfüllen, Mitte-Finanzdirektorin Bitzi mit siebeneinhalb Jahren knapp nicht.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen