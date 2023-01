Wahlen Rekord: 869 wollen in den Luzerner Kantonsrat Der Ansturm ist grösser denn je: 869 Personen kandidieren für die 120 Sitze im Luzerner Kantonsrat. Der Anteil der Frauen an den Antretenden ist mit knapp 39,3 Prozent leicht höher als vor vier Jahren. Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 23.01.2023, 17.22 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die 120 Sitze im Luzerner Kantonsparlament – hier ein Blick auf die grösste Fraktion der Mitte – werden am 2. April neu besetzt. Bild: Pius Amrein (28. November 2022)

Am 2. April wählen die Luzernerinnen und Luzerner den Kantonsrat neu. Und die Auswahl ist riesig: Für die 120 Sitze interessieren sich 521 Männer, 347 Frauen und eine non-binäre Person, wie die Staatskanzlei am Montagnachmittag mitteilte. Vor vier Jahren betrug die Zahl der Kandidierenden 802 – das sind 8,4 Prozent weniger. Vor acht Jahren wollten 631 Personen ein Mandat im Kantonsparlament ergattern. 1999 waren es erst 442 (siehe Grafik).

Der Frauenanteil an den Kandidierenden beträgt 39,3 Prozent und liegt damit 0,1 Prozentpunkte über dem Wert von 2019. Auch das ist ein Rekord, zurückzuführen unter anderem auf die Anstrengungen des Netzwerkes «Frauen Luzern Politik», das 2016 gegründet wurde, um den Frauenanteil in der Politik zu erhöhen. Der überparteiliche Verein, in dessen Vorstand Frauen aus allen im Kantonsrat vertretenen Parteien mittun, ist auch heuer aktiv. So schult er Frauen beispielsweise darin, wie sie im Wahlkampf überzeugend auftreten.

Nur bei Mitte und FDP sank der Frauenanteil

2019 schafften 41 der 314 antretenden Frauen die Wahl. Das entsprach im Kantonsparlament einem Anteil von 34,2 Prozent – und war gleichbedeutend mit einem Allzeitrekord. Vor den Wahlen sassen lediglich 32 Frauen im Kantonsrat. Gepunktet haben die Frauen vor allem in den Wahlkreisen Luzern-Land (plus 3 Sitze), Entlebuch (plus 2) sowie Hochdorf (plus 1). In den anderen Wahlkreisen stagnierte der Frauenanteil.

Was die Parteien angeht, waren die Frauen besonders erfolgreich bei SP und Grünen, wo sie je 3 zusätzliche Mandate gewannen. Auch die GLP- und SVP-Frauen konnten in ihren Fraktionen zulegen – um je 1 Sitz. Bei Mitte und FDP verloren die Frauen je 1 Mandat. Mit durchschnittlich 46 Jahren waren die gewählten Frauen deutlich jünger als die reüssierenden Männer (51 Jahre).

Zahl der Listen gegenüber 2019 gleich hoch

Die Liste der Kandidierenden für den Kantonsrat wird nun geprüft. Voraussichtlich am Donnerstag, dem Ablauf der Bereinigungsfrist, werden dann die Namen aller Anwärterinnen und Anwärter publiziert. Stand jetzt, verteilen sich die 869 Kandidierenden auf 61 Listen, gleich viele wie 2019. Vier Jahre zuvor wurden 55 Listen eingereicht.

Nicht mehr dabei ist gegenüber 2019 die BDP, die sich inzwischen mit der CVP zur Mitte zusammengeschlossen hat. Ebenfalls vergeblich sucht man die Vereinigung Integrale Politik oder explizit als parteilos ausgewiesene Listen. Nur noch im Wahlkreis Luzern-Land präsent ist die EVP. Die Kleinpartei trat vor vier Jahren auch in der Stadt Luzern und im Wahlkreis Sursee an. Neu dabei sind dafür Listen wie «noch mehr Grüne» oder Alterslisten von FDP und Mitte.

In der Stadt ist das Interesse am grössten

Ausschlaggebend für die Verteilung der Sitze ist die ständige Wohnbevölkerung. Im Gegensatz zu 2019 gibt es bei der Verteilung der Mandate auf die Wahlkreise heuer keine Änderungen. So präsentiert sich die Situation folgendermassen:

Wahlkreis Luzern-Land (30 Sitze) 218 Kandidierende (2019: 239), verteilt auf 12 Listen (2019: 13). Die aktuelle Mandatsverteilung sieht so aus: Mitte, SVP und FDP je 6 Sitze, SP 5 Sitze, Grüne 4 Sitze, GLP 3 Sitze.

Wahlkreis Luzern-Stadt (24 Sitze) 251 Kandidierende (2019: 235), verteilt auf 16 Listen (2019: 18). Aktuelle Mandatsverteilung: SP 7 Sitze, Grüne 5 Sitze, Mitte, SVP, FDP und GLP je 3 Sitze.

Wahlkreis Sursee (22 Sitze) 162 Kandidierende (2019: 119), verteilt auf 10 Listen (2019: 10). Aktuelle Mandatsverteilung: Mitte 8 Sitze, FDP und SVP je 4 Sitze, Grüne 3 Sitze, SP 2 Sitze, GLP 1 Sitz.

Wahlkreis Hochdorf (21 Sitze) 113 Kandidierende (2019: 113), verteilt auf 8 Listen (2019: 8). Aktuelle Mandatsverteilung: Mitte 7 Sitze, FDP und SVP je 4 Sitze, SP 3 Sitze, Grüne 2 Sitze, GLP 1 Sitz.

Wahlkreis Willisau (16 Sitze) 83 Kandidierende (2019: 52), verteilt auf 8 Listen (2019: 5). Aktuelle Mandatsverteilung: Mitte 6 Sitze, FDP 4 Sitze, SVP 3 Sitze, SP 2 Sitze, Grüne 1 Sitz.

Wahlkreis Entlebuch (7 Sitze) 42 Kandidierende (2019: 45), verteilt auf 7 Listen (2019: 7). Aktuelle Mandatsverteilung: Mitte 4 Sitze, SVP 2 Sitze, FDP 1 Sitz.

Derzeit hält die Mitte 34 der 120 Kantonsratssitze. FDP und SVP besetzen je 22 Mandate, die SP 19, die Grünen und jungen Grünen 15 sowie die GLP 8. Mitte, SVP und FDP erlitten vor vier Jahren Verluste, während Grüne, SP und GLP zulegen konnten, am stärksten die Grünen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen