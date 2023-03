Wahlen So präsentiert sich die Sitzverteilung in den sechs Luzerner Wahlkreisen Bei der Luzerner Kantonsratswahl 2019 legten Grüne und GLP stark zu. Diese grüne Welle ist aber je nach Wahlkreis unterschiedlich ausgeprägt. Reto Bieri Jetzt kommentieren 14.03.2023, 05.00 Uhr

Impressionen aus der letzten Kantonsratssession 2022 im Regierungsgebäude in Luzern. Das Bild entstand am Montag, 28. November 2022. Bild: Pius Amrein (Luzerner Zeitung) Politik, Parteien, Regierung, Kantonsrat, Regierungsrat, Kantonsratssaal, Regierungsgebäude, Politiker, Politikerinnen Bild: Pius Amrein (luzern, 28. November 2022) / Luzerner Zeitung

Am 2. April werden die 120 Sitze des Luzerner Kantonsrats neu gewählt. Insgesamt bewerben sich 870 Kandidatinnen und Kandidaten, so viele wie noch nie. Die Wahl erfolgt im Proporzverfahren. Gewählt wird in den sechs Luzerner Wahlkreisen, wobei die Kreise Entlebuch und Willisau einen Verbund bilden. Die Sitze wurden nach der Bevölkerungszahl auf die Wahlkreise verteilt. Die Sitzzahl in den sechs Wahlkreisen bleibt im Vergleich zur Wahl 2019 unverändert.

Da die Wählerinnen und Wähler die Kandidierenden aus ihren jeweiligen Wahlkreisen wählen, lohnt sich ein Blick in ebendiese. Generell ist feststellbar: Die Wahl 2019 bescherte dem Kanton Luzern bekanntlich eine grüne Welle, diese war allerdings nicht in jedem Wahlkreis gleich ausgeprägt. So kommt etwa aus dem Entlebuch nach wie vor kein Parlamentsmitglied, dessen Partei «grün» im Namen trägt. Nachfolgend ein Überblick über die Sitzverteilung in den Wahlkreisen der vergangenen drei Wahlen. Der Fokus liegt auf 2019.

Bei den Wahlen vor vier Jahren mussten die bürgerlichen Parteien im Wahlkreis Luzern-Stadt – der deckungsgleich ist mit der Stadt Luzern –eine empfindliche Niederlage einstecken. Die FDP verlor zwei, die SVP und die Mitte je einen Sitz. Das negative Resultat wurde dadurch verstärkt, dass der Wahlkreis Luzern-Stadt gegenüber 2015 einen Sitz verloren hat. Dieser ging an den Wahlkreis Sursee, der bevölkerungsmässig zugelegt hatte. Zu den grossen Gewinnern gehörten 2019 die Grünen, die sich um zwei Sitze auf fünf verbesserten. Sie liegen bezüglich der Anzahl Kantonsratssitze seither auf Position zwei im Wahlkreis Luzern-Stadt. Den Spitzenplatz belegte auch 2019 die SP, die ihre sieben Sitze halten konnte. Ebenfalls zulegen konnten die Grünliberalen, um einen auf neu drei Sitze.

Die Stadt Luzern dürfte zwar auch über den 2. April hinaus eine links-grüne Hochburg bleiben, doch die Bürgerlichen geben sich kämpferisch. Die Mitte, SVP und FDP haben sich erstmals zu einer Listenverbindung zusammengeschlossen. Pikanterweise hat sich auch die GLP angeschlossen. Das zeigt, dass sich das gute Verhältnis zwischen den linken Parteien und den Grünliberalen in der Stadt deutlich abgekühlt hat. Die Listenverbindung dient den Bürgerlichen auch als Stimmungstest für die Gemeindewahlen im kommenden Jahr, wo sie die links-grüne Dominanz brechen wollen.

In den Wahlkreisen Luzern-Land, Hochdorf, Sursee und Willisau, wo die GLP ebenfalls Kandidierende stellt, geht die jüngste Luzerner Partei Listenverbindungen mit der SP, den Grünen und deren Unterlisten ein.

Im Wahlkreis Luzern-Stadt stellen sich mit 251 Kandidierenden am meisten Personen zur Wahl. Für Neue dürfte es besonders schwierig werden, einen der 24 Sitze des Wahlkreises zu ergattern, denn gleich 22 aktuelle Kantonsrätinnen und -räte treten wieder an. Diese profitieren in der Regel vom Bisherigenbonus.

Luzern-Land ist der Wahlkreis mit der grössten Bevölkerungszahl. Entsprechend stehen ihm am meisten Sitze zu, 30 an der Zahl, was genau einem Viertel aller Kantonssitze entspricht. Bis und mit den Wahlen von 2015 wurde Luzern-Land deutlich von den bürgerlichen Parteien dominiert. Mitte, SVP und FDP hielten zusammen 22 Sitze. Doch bei den Wahlen 2019 mussten die Mitte und die SVP Federn lassen; sie verloren beide je 2 Sitze und halten aktuell noch je sechs Mandate. Behaupten konnte sich hingegen die FDP, sie hielt ihre sechs Sitze.

Wie im ganzen Kanton hat 2019 die grüne Welle auch im Wahlkreis Luzern-Land voll durchgeschlagen. Die Grünen verdoppelten ihre Sitzzahl auf vier, wovon einer überraschend an die Jungen Grünen ging, an den damals 21-jährigen Studenten Jonas Heeb. Der Horwer tritt wieder zur Wahl an. Auch die SP und die GLP legten 2019 um je einen Sitz zu. Im Wahlkreis Luzern-Land treten 25 Kantonsrätinnen und Kantonsräte wieder an, grössere Sitzverschiebungen sind durch die hohe Zahl Bisheriger nicht zu erwarten.

Grosse Verliererin bei den Wahlen vor vier Jahren war im Wahlkreis Hochdorf die SVP, die zwei Sitze verlor und noch auf vier Mandate kommt. Abgewählt wurde etwa der bisherige SVP-Kantonsrat Joe Schnider aus Ballwil, der mittlerweile Gemeinderat ist. Halten konnten sich 2019 hingegen die beiden anderen bürgerlichen Parteien sowie die Sozialdemokraten: Die drei Parteien weisen seit Jahren stabile Zahlen auf und holten in den vergangenen drei Wahlen jeweils sieben (Mitte), vier (FDP) und drei Sitze (SP).

Zu den Gewinnern zählten vor vier Jahren die Grünen, die ihre Sitzzahl auf zwei Mandate verdoppeln konnten. Erstmals ging im Wahlkreis Hochdorf zudem ein Sitz an die Grünliberalen, den sich Angelina Spörri aus Eschenbach holte. Für Neulinge wird es im Wahlkreis Hochdorf wie in den meisten andern Wahlkreisen schwer: Gleich 18 bisherige Kantonsrätinnen und -räte treten wieder an. Dem Wahlkreis stehen 21 Sitze zur Verfügung.

In Sursee war die Ausgangslage vor vier Jahren besonders spannend, da der Wahlkreis aufgrund des Bevölkerungswachstums einen zusätzlichen Sitz zugesprochen erhielt. Wie in den Wahlkreisen Hochdorf und Entlebuch konnte die Mitte 2019 ihre Sitzzahl auch in Sursee verteidigen. Mit acht Mandaten ist die ehemalige CVP dort die mit Abstand stärkste Partei. Je einen Sitz eingebüsst haben 2019 hingegen die beiden anderen bürgerlichen Parteien: SVP und FDP halten seither noch je vier Kantonsratssitze.

Klare Gewinnerin war vor vier Jahren die Grüne Partei. Sie legte um zwei Sitze auf neu drei zu. Die SP war zwar ebenfalls erfolgreich und holte ihren 2015 verlorenen zweiten Sitz zurück, wurde von den Grünen aber überholt. Im Wahlkreis Sursee liegt die Ökopartei seither vor den Sozialdemokraten, In den anderen vier Wahlkreisen, in denen beide linken Parteien vertreten sind, ist es umgekehrt. Die GLP hingegen profitierte 2019 weder von der grünen Welle noch vom zusätzlichen Sitz für den Wahlkreis, sie blieb bei einem Mandat. Auch im Wahlkreis Sursee dürften es neu Kandidierende schwer haben, da 20 Bisherige wieder antreten. Dem Wahlkreis stehen 22 Sitze zur Verfügung.

Zu den Verlierern zählten vor vier Jahren im Wahlkreis Willisau die Mitte und die SVP, die je ein Mandat eingebüsst haben. Die Mitte blieb mit sechs Kantonsratssitzen dennoch klar stärkste Partei. Die FDP hielt ihre vier Mandate, die sie bereits in den Wahlen 2011 und 2015 erzielte. Zu den Gewinnern gehörten vor vier Jahren die SP und die Grünen. Erstere verdoppelte die Sitzzahl auf zwei, Letztere holte im Wahlkreis Willisau mit Biobauer Valentin Arnold – der im Sommer 2022 zurückgetreten ist –erstmals einen Sitz.

Statt von einer grünen Welle muss man im Wahlkreis Willisau deshalb von einem Linksrutsch sprechen. Die grüne Welle blieb auch deshalb aus, weil die Grünliberalen vor vier Jahren im Wahlkreis Willisau gar nicht angetreten sind. Das ist nun anders: Acht Kandidaten, übrigens alles Männer, sollen der GLP 2023 in einem weiteren Wahlkreis – es wäre der fünfte – zu einem Kantonsratssitz verhelfen. 13 der 16 amtierenden Rätinnen und Räte treten erneut an.

Im Luzerner Wahlkreis mit der kleinsten Anzahl an Sitzen (sieben) herrschen klare Verhältnisse, in den vergangenen drei Wahlperioden blieb die Verteilung jeweils gleich: Die Mitte hält vier Mandate, die SVP zwei, die FDP eines. Links-grüne Politik hat im Entlebuch einen eher schweren Stand. Hinzu kommt, dass – wie im gesamten Kanton Luzern –übermässig viele Bisherige wieder antreten, sechs an der Zahl.

Darunter sind politische Schwergewichte wie Vroni Thalmann-Bieri, Bernhard Steiner (beide SVP) oder Guido Roos (Mitte), die aufgrund ihrer politischen Arbeit und medialer Präsenz über die Grenzen des Entlebuchs hinaus bekannt sind. Immerhin tritt die SP mit einer grösseren Liste an als noch vor vier Jahren. Auch die Grünen stellen sich der Wahl, dies im Gegensatz zu 2019. Die Grünliberalen treten im Entlebuch nicht an.

