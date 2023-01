Wahljahr 2023 «Es geht um viel Geld und Macht» – das sind die Jobs und Ämtli der Luzerner Parlamentsmitglieder Um Lobbyverbindungen transparent zu machen, müssen Parlamentsmitglieder ihre Nebentätigkeiten offenlegen – wenn auch nicht alle diese Deklaration gleich handhaben. Während die Linke für mehr Transparenz plädiert, geht es dem Mandatskönig Peter Schilliger zu weit. Miriam Abt Jetzt kommentieren 21.01.2023, 05.00 Uhr

Sie sind nicht nur Nationalrätinnen oder Ständeräte, sondern auch Ärzte, Unternehmerinnen und Dozierende, Verwaltungsräte und Gewerkschafterinnen: Im Schnitt acht Mandate hat jedes Schweizer Parlamentsmitglied neben dem Amt in der Legislative inne. Um allfällige Lobbyverhältnisse transparent zu machen, müssen sie diese Interessenbindungen deklarieren.

Eine Übersicht davon wird jeweils Anfang Jahr sowie bei Amtsantritt aktualisiert. Zuletzt auf den neusten Stand gebracht wurde das Register somit pünktlich zu Beginn des Wahljahres 2023. Ein Blick darauf verdeutlicht: Auch die Luzerner Vertretungen in Bundesbern schalten und walten fleissig. Dabei stechen einige besonders heraus.

Das sind die Spielregeln Gemäss Parlamentsgesetz müssen alle Ratsmitglieder ihre Interessenbindungen offenlegen. Das umfasst allfällige Arbeitgeber, Tätigkeiten in Führungs- und Aufsichtsgremien, Beiräten oder Ähnlichem, Beratungsfunktionen sowie das Mitwirken in Kommissionen des Bundes. Seit Beginn der laufenden Legislatur muss zudem deklariert werden, welche Mandate bezahlt, und welche ehrenamtlich sind – Spesenentschädigungen werden nicht berücksichtigt. Das Register beruht auf den Angaben der Ratsmitglieder.

Die Umtriebigsten

Allen voran: Der freisinnige Nationalrat Peter Schilliger. Mit seinen 20 bezahlten und sechs ehrenamtlichen Mandaten ist er nicht nur an der Spitze der Luzerner Liste, sondern hat unter den Parlamentsmitgliedern schweizweit die meisten bezahlten Mandate inne. Viele davon sind auf seine unternehmerische Tätigkeit in der Gebäudetechnik sowie Beteiligungen in der Immobilienwirtschaft zurückzuführen, er ist aber auch beispielsweise Beirat in der Hochschule Luzern, Technik und Architektur.

Nationalrat Peter Schilliger (FDP). Bild: Alexandra Wey/Keystone (Rickenbach, 17. April 2019)

Die gleiche Rolle nimmt auch SVP-Nationalrat Franz Grüter wahr, jedoch im Departement für Informatik. Dieser ist zudem im Verwaltungsrat der Luzerner Kantonalbank tätig, gibt das Amt jedoch im April ab. Mit aktuell noch 18 Interessenbindungen folgt Grüter als zweitplatzierter auf Schilliger, gemeinsam mit Mitte-Ständerätin Andrea Gmür-Schönenberger, deren Einsätze mehrheitlich ehrenamtlich sind.

Leo Müller (Mitte) befindet sich mit zehn Mandaten auf dem dritten Platz der Luzerner Rangliste. Auch er teilt sich ein Amt mit Schilliger: Sie beide sind bezahlte Mitglieder der Gewerbekammer des Schweizerischen Gewerbeverbands.

«Vielleicht bin ich einfach der Einzige, der es korrekt machen möchte», sagt Schilliger zu seinem Spitzenplatz und nennt ein Beispiel: «Würde Magdalena Martullo-Blocher alle internationalen Firmenbeteiligungen ihrer Holding deklarieren, fände die Liste wohl kein Ende.»

Für ihre Einträge im Register der Interessenbindungen sind alle Ratsmitglieder selber verantwortlich. Und tatsächlich werden die Deklarationen unterschiedlich gehandhabt: FDP-Ständerat Damian Müller sitzt etwa im Verwaltungsrat der SWS Medien AG, die den «Willisauer» sowie den «Seetaler Boten» herausgibt. Nicht deklariert sind die drei Tochterfirmen des Medienunternehmens, wo er die gleiche Rolle besetzt. Bei seiner Berufsbezeichnung hingegen ist er umso gründlicher – Müller erklärt sich als Berater in der eigenen GmbH sowie als «Senior Berater Public Affairs» bei der Mobiliar, mit einem Arbeitspensum von 40 Prozent.

Schilliger hat die Nebenunternehmen der Herzog Haustechnik AG, deren Verwaltungsrat er präsidiert, separat deklariert. Sein Engagement im Verwaltungsrat des Luzerner Kantonsspitals (Luks) fasst aber auch er mit einem Eintrag zusammen, obwohl er laut Handelsregister in drei Firmen der Luks-Gruppe mitwirkt.

Ein weiteres Beispiel: Die ehrenamtliche Mitgliedschaft im Ausschuss des Komitees für den Durchgangsbahnhof Luzern hat Prisca Birrer-Heimo von der SP-Fraktion deklariert, nicht aber Damian Müller sowie der Grüne Nationalrat Michael Töngi, die das gleiche Amt wahrnehmen.

Töngi will mehr Transparenz, Schilliger nicht

Das liege daran, dass er sich an klassischen Verwaltungsrats- oder Vorstandsaufgaben orientiert habe, so Töngi. Das Amt sei ihm wohl «durch die Lappen gegangen». Für die Transparenz steht er dennoch ein: Von seinen bezahlten Mandaten ist auch die Höhe der Beträge auf der Plattform Lobbywatch veröffentlicht. Insgesamt 10'350 Franken erhielt Töngi vergangenes Jahr durch seine Engagements, beispielsweise beim Mieterinnen- und Mieterverband oder dem Verkehrsclub der Schweiz.

Grünen Nationalrat Michael Töngi. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 17. August 2021)

Er sei der Ansicht, dass die Transparenz über die obligatorische Deklaration hinausgehen müsste. «Ob ein Mandat nun 40 Franken Sitzungsgeld gibt oder mit mehreren Tausend Franken entlöhnt wird, ist unklar.»

Der Verein Lobbywatch trägt neben den ausgewiesenen Interessenbindungen der Parlamentarierinnen und Parlamentarier auch etwa ihre Mitgliedschaften in Vereinen sowie parlamentarischen Gruppen zusammen und gibt ihnen die Möglichkeit, die damit verbundenen Einkünfte transparent zu machen. Rund ein Drittel der Ratsmitglieder tut das bereits.

Auch GLP-Nationalrat Roland Fischer offenbarte 2022 seine Einkünfte: 62’114 Franken Brutto verdiente er als Dozent an der Hochschule Luzern. Nicht näher spezifiziert ist sein zweites bezahltes Mandat als Gesellschafter der GmbH seiner Partnerin, der ehemaligen Kantonsrätin Michèle Graber. Die restlichen Engagements übt er ehrenamtlich aus, beispielsweise als Vizepräsident der Neuen Europäischen Bewegung Schweiz oder im Vorstand von Pro Velo Schweiz.

Peter Schilliger stellt den Zweck von solchen detaillierten Deklarationen in Frage. «Stehen die politischen Mandate im Zentrum oder geht es einfach um den ‹Gwunder›? Meiner Ansicht nach geht es zu weit.» Genaue Angaben zu seinen Einnahmen wolle der Unternehmer nicht machen: «Ausser die Steuerbehörden geht das niemanden etwas an.» Was er jedoch begrüssen würde, sei eine Art Zwischenstufe der Deklarationen, etwa für Sitzungsgelder – so werde klar, wo es sich um «Bagatelleinnahmen» handle.

«Es geht um viel Geld und Macht»

SP-Nationalrätin Birrer-Heimo setzt sich für volle Transparenz aller Mandate und die damit verbundenen Entschädigungen ein. «Je höher die Entschädigungen, desto grösser in der Regel die Abhängigkeiten, das sollen die Wahlberechtigten wissen.»

SP-Nationalrätin Prisca Birrer-Heimo. Bild: Patrick Huerlimann (Luzern, 31. März 2022)

Sie befindet sich auf der von Schilliger gegenüberliegenden Seite des Spektrums: Seit sie vergangenes Jahr ihr Amt als Präsidentin der Stiftung für Konsumentenschutz abgegeben hat, verfügt sie über kein bezahltes Mandat mehr. Einzig Yvette Estermann von der SVP hat gemäss eigenen Angaben ebenfalls keine entlöhnte Nebentätigkeit: Die selbstständige Beraterin wirkt lediglich im Gremium der eigens gegründeten Organisation Neue Heimat Schweiz mit.

Birrer-Heimo ist beispielsweise Mitglied im Stiftungsrat der Stiftung Brändi sowie Beirätin in der Beratungsstelle für Sans-Papiers Luzern. Ihre Engagements seien in der Regel im NGO-Bereich – «wo oft die finanziellen Mittel beschränkt sind und keine üppigen Entschädigungen bezahlt werden können».

Diese Aussage widerspiegelt sich in den Zahlen von Lobbywatch: Einer Datenauswertung vom vergangenen Jahr zufolge sind die bezahlten Mandate in erster Linie in der Wirtschaft, gefolgt von Gesundheit, Verkehr und Landwirtschaft. Hinten anstehen müssen insbesondere die Bereiche Kultur, Sicherheit, aber auch die Aussenpolitik.

«Es geht um viel Geld und Macht. Das zeigt sich auch in den Entscheiden des Bundesparlamentes, die stark von den Interessen der Wirtschaft und der Konzerne geprägt sind», so Birrer-Heimo.

Dass finanzstarke Organisationen grösseren Einfluss auf parlamentarische Entscheide nehmen können, unterschreibt Schilliger nicht: «Ein gekauftes Ratsmitglied kenne ich nicht. Es geht um das Netzwerk, nicht die Bezahlung.» Schlussendlich lasse er sich nicht sagen, was er abzustimmen habe. Am wichtigsten sei es, dass die Abstimmungen transparent sind, so Schilliger, der gemäss einer Auswertung des Gewerbeverbands als einer der wirtschaftsfreundlichsten Parlamentarier gilt.

Luzern bestätigt die Regel

Generell sind die schweizweiten Tendenzen auch auf die Luzerner Ratsmitglieder übertragbar: Die meisten bezahlten Posten besetzen Bürgerliche, Männer häufiger als Frauen. Ein Mandat verbindet jedoch sämtliche Luzerner Parlamentarierinnen und Parlamentarier – so sind sie alle Teil des Patronatskomitees der Luga Luzern. Deklariert haben es einzig die beiden Ständeratsmitglieder Andrea Gmür und Damian Müller. Letzterer präsidiert das Komitee.

Ein Pflichtmandat für die Luzerner Vertretungen? «Das ist einfach Sympathie», so Schilliger. Eine finanzielle Entschädigung gebe es hierbei ohnehin nicht, sagt er und korrigiert sich umgehend: «Ausser einen Gratiseintritt!»

