Wahljahr 2023 Luzerner Parteien pflegen ihre älteren Wählerinnen und Wähler höchst unterschiedlich Die über 60-Jährigen wählen und stimmen weit überdurchschnittlich oft. In den Luzerner Parteien ist ihre Bedeutung jedoch erstaunlich gering. Nun nimmt die Mitte einen Anlauf, ihre Seniorinnen und Senioren besser zu pflegen. Lukas Nussbaumer 12.01.2023

Am 1. Februar 2002 wurden die Aktiven Senioren Luzern als Altersorganisation der SVP im Zentrum Gersag in Emmenbrücke gegründet. Bild: Archiv Luzerner Zeitung

Der Blick in die Statistik zeigt es eindrücklich: 60- bis 80-Jährige sind bei Abstimmungen und Wahlen so fleissig wie keine andere Altersgruppe. So lag die Stimmbeteiligung in diesem Segment in der Stadt Luzern im letzten Jahr um 15 bis 20 Prozent über dem Durchschnitt. Noch eindrücklicher ist der Vergleich mit den 18- bis 30-Jährigen: Die ältere Generation beteiligte sich rund doppelt so stark an den Urnengängen wie die junge. Die Statistiker stellen ausserdem eine zunehmende Differenz bei der Stimmbeteiligung zwischen älteren und jungen Personen fest.

Während die Generation 60+ also emsig Stimm- und Wahlzettel ausfüllt, erwähnen die Parteiverantwortlichen kaum einmal, wie wichtig dieses Alterssegment ist und dass es in ihren Organisationen auch Seniorengruppierungen gibt. Dafür betonen sie laufend, wie aktiv ihre Jungpolitikerinnen und -politiker sind. Dabei sind die meisten Parteistrateginnen und -strategen sowie Amtsträgerinnen und Amtsträger näher bei 60 als bei 20.

Vorstand der Mitte 60+ ist mit Promis gespickt

Nun scheint die Mitte die grosse Bedeutung der älteren Generation zu erkennen. Die mit Abstand grösste Luzerner Partei hat kürzlich die Vereinigung «Die Mitte 60+ Kanton Luzern» gegründet – als Dachorganisation der bestehenden Mitte 60+-Gruppierungen in den sechs Wahlkreisen.

Ein Teil des Vorstands der «Mitte 60+ Kanton Luzern» mit Präsident Alois Hodel (hinten rechts stehend) sowie Vizepräsident Rico De Bona (vorne links sitzend). Bild: PD

Der Vorstand ist gespickt mit prominenten Namen. Präsident ist mit Alois Hodel ein ehemaliger Kantons- und Gemeinderat, der auch bekannt ist als langjähriger Geschäftsführer des Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverbands. Das Vizepräsidium hat der Parteisekretär sowie ehemalige Kantons-, Gemeinde- und Einwohnerrat Rico De Bona übernommen. Im Vorstand arbeiten zudem der frühere Nationalrat Josef Leu und der ehemalige Krienser Stadtrat Lothar Sidler sowie weitere alt Kantonsratsmitglieder mit. De Bona verspricht: «Die Mitte 60+wird sich bei den kantonalen Wahlen besonders stark engagieren. In erster Linie wollen wir aber den politisch interessierten älteren Personen eine Plattform bieten durch gemeinsame Anlässe.» Einen Internetauftritt haben die Seniorinnen und Senioren der Mitte allerdings nicht.

Damit befinden sie sich in guter Gesellschaft. Auch die FDP und die SP widmen ihren 60+-Gruppierungen lediglich lieblos gestaltete Rubriken auf den Websites der Mutterpartei. Die «Aktiven Senioren Luzern» als Altersorganisation der SVP sind zwar im Internet präsent, ihr Auftritt ist jedoch aus der Zeit gefallen. Die Grünen und die GLP kennen keine Gruppierungen für Personen über 60.

Eigene Listen: Höchstens einmal im Wahljahr

Nicht oder stiefmütterlich organisiert, online abwesend oder maximal halbpräsent – doch sind die Seniorenorganisationen wenigstens politisch aktiv? Ja, aber auf höchst unterschiedliche Art. Die Mitte 60+ etwa will bei den Kantonsratswahlen vom 2. April in den Wahlkreisen Willisau, Sursee und Luzern-Stadt mit eigenen Listen antreten, hat sich dies bei den Nationalratswahlen vom Herbst aber noch nicht überlegt, wie Rico De Bona sagt.

Umgekehrt wollen die von Hans Jörg Hauser präsidierten Aktiven Senioren der SVP vorgehen: wie immer seit 2011 mit einer eigenen Nationalratsliste antreten, bei den kantonalen Wahlen jedoch nur mit Kandidierenden aus den eigenen Reihen auf den Listen der Mutterpartei in Erscheinung treten. Die FDP 60+ plant weder im Frühjahr noch im Herbst eigene Listen, sei aber mit eigenen Leuten auf den Listen der Mutterpartei präsent, so Präsidentin Christine Salvisberg-Sigg. Zudem unterstütze man die Mutterpartei bei den Wahlen finanziell. Wiederum aktiver an den Wahlen beteiligt sich die SP. Sie tritt bei den Kantonsratswahlen in der Stadt Luzern wie 2019 mit einer eigenen Liste an, verzichtet aber im Herbst darauf, erklärt Co-Präsident Hansjörg Eicher.

Finanzielles Engagement der Mutterpartei: Fehlanzeige

Grosse Unterschiede bestehen auch bei der Zahl der Mitglieder oder Sympathisierenden. Die Mitte 60+-Wahlkreisgruppierungen kennen keine eingeschriebenen Mitglieder, kontaktieren für ihre Veranstaltungen und Mitteilungen aber jeweils rund 3000 Frauen und Männer. Diese Zahl, von der die anderen Seniorenorganisationen nur träumen können, sei «in den letzten Jahren erfreulicherweise kontinuierlich gestiegen», sagt Rico De Bona. Die Mutterpartei beteiligt sich an der Finanzierung der neu gegründeten Dachorganisation ausser der Überweisung eines Startbeitrags nicht.

Die zweitgrösste Seniorengruppierung stellt mit 510 Mitgliedern die FDP. Bis vor kurzem waren es noch 670. Grund für den Rückgang ist laut Christine Salvisberg-Sigg ein administrativer: «Wir haben Mitglieder gestrichen, die seit mehr als zwei Jahren keinen Beitrag mehr entrichtet haben.» Auch bei den Freisinnigen ist das finanzielle Engagement der Mutterpartei sehr bescheiden. Sie unterstützt ihre Seniorinnen und Senioren nur beim Versand von Einladungen.

SP 60+ ist zehnmal grösser als SVP-Altersgruppe

Anders als die Mitte und die FDP trägt die SP ihre Altersorganisation finanziell mit. Auch die Sektion der Stadt Luzern zahlt einen jährlichen Beitrag. Die SP 60+ ging 2014 aus einer Gruppe von sozialdemokratischen Seniorinnen und Senioren in der Stadt Luzern hervor. Heute zählt sie laut Co-Präsident Hansjörg Eicher 480 Personen.

Mit 50 Mitgliedern viel kleiner sind die Aktiven Senioren Luzern als Altersorganisation der SVP. Die Zahl habe sich seit 2013 jedoch verdreifacht, versichert Präsident Hans Jörg Hauser. Damals übernahm er das Präsidium. Der Verein finanziert sich über Mitgliederbeiträge und ist wie die anderen 60+-Gruppierungen mit einem Sitz in der Parteileitung vertreten. Die Mutterpartei hat ihre Seniorinnen und Senioren finanziell nie unterstützt.

«Senioren-GLP ist nur eine Frage der Zeit»

Bei den Grünen als fünftgrösste Luzerner Partei hätten die Mitglieder «bis jetzt kein Bedürfnis nach einer Seniorinnen- und Seniorenorganisation geäussert», begründet Co-Präsident Raoul Niederberger das Fehlen einer 60+-Gruppe. Eine solche sei deshalb nicht geplant. «Wir machen eine Politik, die das Wohlergehen der gesamten Bevölkerung im Blick hat und nicht zwischen verschiedenen Gruppen unterscheidet.»

Laut GLP-Co-Präsidentin Riccarda Schaller ist es «nur eine Frage der Zeit, bis es in Luzern wie in Zürich eine Seniorinnen- und Senioren-GLP gibt». Als junge Partei lege man den Fokus aktuell aber auf die Etablierung im ganzen Kanton und die Gründung von Ortssektionen. Ihre Partei spreche die ältere Generation jedoch sehr wohl an, betont die Kantonsrätin aus Malters. Und zwar indem die GLP nach generationentauglichen Lösungen suche sowie nach einer sicheren Altersvorsorge und offenen Europapolitik strebe.

