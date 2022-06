Adrian Nussbaum kandidiert für Kantonsrat und Nationalrat

Wahljahr 2023 Mitte-Fraktionschef will für Luzern in den Nationalrat Mitte-Kantonsrat Adrian Nussbaum möchte in Bern politisieren: Er kandidiert bei den nationalen Wahlen als Nationalrat. Auch im kantonalen Parlament möchte er weitermachen. 07.06.2022, 10.57 Uhr

Adrian Nussbaum (Mitte, 44), kandidiert für Kantonsrat und Nationalrat.

2023 wird ein spannendes Politjahr: Am 2. April werden in Luzern die Kantonsrats- und Regierungsratswahlen durchgeführt, am 22. Oktober jene für National- und Ständerat.

Adrian Nussbaum (Mitte, 44) wird bei beiden Wahlen antreten. In den Kantonsrat tritt er als Bisheriger an, er führt die Mitte dort auch als Fraktionschef. In den Nationalrat möchte er neu gewählt werden. Seine Kandidatur kündigte er unter anderem auf Twitter am Pfingstmontag an:

Adrian Nussbaum lebt mit seiner Familie in Hochdorf, er hat drei Söhne. Von Beruf ist er Steuerexperte.

Der Kanton Luzern hat im Nationalrat neun Sitze. Aktuell hält die Mitte drei, von dieser Partei hat erst Priska Wismer aus Rickenbach offiziell bekanntgegeben, dass sie wieder kandidiert. (mme)