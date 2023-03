Wahlen Luzern SVP ist über Vandalismusaktionen genervt: «Warum kleben die sich eigentlich nicht an die Plakate?» Der Wahlkampf ist eröffnet: Damit einher geht auch die Zerstörung von Wahlplakaten. Mancherorts haben die ärgerlichen Vorfälle im Vergleich zu früher zugenommen. Livia Fischer Jetzt kommentieren 15.03.2023, 05.00 Uhr

Ein Pfeil zeigt auf das SP-Symbol – «Affenpartei!» Einer auf Ylfete Fanaj – «Fahr zur Hölle!», gespickt mit einer weiteren vulgären Beleidigung. So wurde das Wahlplakat der Regierungsratskandidatin am Bahnhof Sursee verunstaltet.

Unbekannte haben wüste Beleidigungen auf Ylfete Fanajs Wahlplakat gekritzelt. Bild: PD

In Willisau wiederum wurden reihenweise Plakate mit dem Slogan «Links-Grün stoppen!» des JSVP-Präsidenten und Kantonsratskandidaten Lucian Schneider demoliert.

Selbst das Ohr ist ab: Vom Wahlplakat von Lucian Schneider ist nicht mehr viel erkennbar. Bild: PD

Diese Vorfälle an sich sind in einem Wahlkampf nicht aussergewöhnlich. So werden teils sogar bereits im Voraus Ersatzplakate bestellt. Geht es jedoch nach der SVP, haben die Vandalismusaktionen in diesem Jahr eine neuen Spitzenwert erreicht. Wobei heuer auch insgesamt mehr Plakate als in anderen Jahren aufgestellt wurden; schliesslich kandidieren mit 870 Personen so viele wie noch nie für einen Sitz im Parlament oder in der Regierung.

SVP nicht das «grosse Opfer»

Das Nachsehen haben laut Parteisekretär Remo Schranz vor allem neue Kandidierende für den Kantonsrat. «Regierungsratsplakate sind – meines Wissens – erstaunlicherweise kaum davon betroffen.» Vielleicht, weil Armin Hartmann mit einer für seine Partei untypischen Werbung ohne Spruch, SVP-Sünneli und -Farben daherkommt?

Die Vandalismusaktionen bezeichnet Schranz als «peinlich und primitiv», jene, die dahinterstecken, als «verständnis- und demokratiefrei». Wohl in Anspielung auf Klimaaktivistinnen und -aktivsten sagt er: «Warum kleben die sich eigentlich nicht an die Plakate? Das wäre doch mal was und würde in die heutige Zeit passen.»

Ein zerstörtes Wahlplakat der SP. Bild: PD

Dass die SVP «das grosse Opfer» ist, glaubt Sebastian Dissler, Parteisekretär der SP, nicht. «Ich denke, dass das allen Parteien passiert, vermutlich sind SVP und SP/Grüne jedoch etwas stärker betroffen.» So hat auch er Kenntnis von mehreren zerstörten Plakaten. Seine Empfehlung jeweils: Sie so schnell wie möglich wieder aufstellen oder ersetzen. «So haben die Vandalen nicht das letzte Wort.»

Den «Angriff auf die Demokratie» verurteilt auch Gian Waldvogel, Geschäftsleiter der Grünen und Kantonsrat. «Das ist völlig daneben – egal, welche Partei es trifft.» Dass eine Anzeige gegen unbekannt nicht viel bringt, darin sind sich alle Parteien einig. Waldvogel sieht die Lösung anderswo. «Letztlich geht es darum, dass die Parteien versuchen, eine respektvolle Politik zu betreiben, die das politische Klima nicht noch anheizt.» So könne das Risiko von Gewaltakten minimiert werden.

Plakat einfach von anderer Partei überklebt

Die GLP hat nicht etwa nur mit angebrannten Plakaten zu kämpfen, eines wurde auch einfach mit einem SVP-Plakat überklebt. Trotz einer Zunahme von Vandalismusaktionen im Wahlkreis Sursee hat die Partei laut Co-Präsidentin Riccarda Schaller «kein Problem bisher». Überhaupt sieht die Kantonsrätin die vielen Plakate vor den Wahlen kritisch. «Viele Leute stören sich daran und auch aus Umweltsicht scheint mir die Plakatierung nicht wirklich effektiv.» Und doch müssten alle mitmachen – auch wenn die Wirkung wohl klein und die Kosten hoch seien.

Einen ganz anderen Gegner als politisch Andergestimmte macht die FDP ausfindig. Die Geschäftsführerin der Kantonalpartei, Serena Büchler, sagt: «Die grösste Herausforderung ist aktuell der starke Wind.» Wegen des Wetters seien die Plakatreserven bereits an vielen Orten aufgebraucht, Nachlieferungen folgen. Bemalte Plakate sind der FDP nur vereinzelt bekannt.

Bei der Mitte ist die Rede von maximal 20 beschädigten oder zerstörten Plakaten. Dies gehe jedoch nicht gegen einzelne Personen, sondern habe oft mit einem exponierten Standort zu tun, so Parteisekretär Rico De Bona. Das Motiv dahinter sei schwierig zu erkennen – von Lausbubenstreichen unter Alkoholeinfluss über die Ablehnung der Partei bis hin zu Langeweile sei alles möglich. Die Mitte beobachte die Vorfälle aufmerksam und hoffe, dass die Täterinnen und Täter wenigstens an die Urne gehen. «Bei über 800 Personen werden wohl auch die jemanden finden, der ihnen passt.»