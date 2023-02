Marco Odermatt: Leserschaft feiert «huere geil»

Was darf man im TV sagen? Leserschaft feiert «huere geile» Marco Odermatt Wurde im Interview des SRF mit Abfahrtsweltmeister Marco Odermatt eine Sprachgrenze überschritten? Für eine überwältigende Mehrheit ist klar: Auf keinen Fall. Ernst Zimmerli, Miriam Abt 2 Kommentare 28.02.2023, 18.34 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Unbändige Freude bei Marco Odermatt nach dem Gewinn der WM-Abfahrt. Bild: Jean-Christophe Bott/Keystone (Courchevel, 12. Februar 2023)

«Huere geil»: Der im Siegerinterview von SRF-Moderator Paddy Kälin und Abfahrtsweltmeister Marco Odermatt geäusserte Ausdruck beschäftigte nicht nur die Ombudsstelle SRG Deutschschweiz, sondern auch die Leserinnen und Leser dieser Zeitung.

Aber wurde denn mit «huere geil» tatsächlich nur, wie die Ombudsstelle des SRF zum Schluss gekommen ist, «eine aussergewöhnliche Gefühlslage salopp zum Ausdruck gebracht»? Oder widerspricht es «den Anforderungen in Bezug auf Grundrechte und Menschenwürde und Schutz Minderjähriger», wenn TV-Moderator und Sport-Idol «geil» sagen, wie das beanstandet wurde? Die Ombudsstelle hat das bekanntlich verneint.

Die nicht repräsentative Umfrage unserer Zeitung zeigt ein klares Urteil unserer Leserschaft. Von den 1400 Personen, die abgestimmt haben, sind 90 Prozent ebenfalls klar der Meinung, das man im Fernsehen «huere geil» sagen darf. Während nur gerade 4 Prozent unentschlossen sind, votieren lediglich 6 Prozent für ein klares Nein.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Einhellige Meinung auf den Social-Media-Plattformen

Noch deutlicher ist das Verdikt auf unseren Social-Media-Plattformen. Unter den über 100 Kommentaren, welche auf Facebook zu diesem Thema abgegeben wurden, gibt es ausschliesslich Zuspruch für Odermatt und Kälin. Bemerkenswert: Weder auf Facebook noch auf Twitter war ein Kommentar auszumachen, bei dem sich der Verfasser oder die Verfasserin am Ausdruck «huere geil» gestört hätte. So ist beispielsweise ein Follower froh, dass es im Fernsehen zu solchen Gefühlsausbrüchen kommen kann.

Zahlreiche Kommentare verweisen auch darauf, dass der Ausdruck «huere» im Nidwaldner Dialekt nichts anderes als das in Luzern gebräuchliche «rüüdig» bedeutet. So sieht etwa diese Followerin: «Ein cooler Typ! Das ist der Nidwaldner Dialekt und fertig!» Viele finden zudem, es gäbe grössere Probleme als ein «huere geil» am TV.

Thema in den Kommentarspalten ist auch die Sprache in Schulen. Jemand schreibt: «Da sind wohl ‹huere geil› noch die harmlosesten Wörter.» Dies sieht auch der abtretende Geschäftsführer des Luzerner Lehrerinnen- und Lehrerverbands, Kaspar Bättig, ähnlich. Er wertet den Ausdruck «huere geil» in der Schule als nicht problematisch. Diese Ansicht vertritt auch Peter Bigler, Schulleiter in Schötz und als Präsident des Schulleiterverbands der oberste Schulleiter der Schweiz.

SRF verweist auf publizistische Leitlinien und die Ombudsstelle

Und was sagt man beim Schweizer Fernsehen dazu, dass Moderatoren oder Sportstars laut Verdikt der eigenen Ombudsstelle nun offiziell« huere geil» in Live-Sendungen sagen dürfen? Gibt es eine klare Regelung, welche Wörter nicht gebraucht werden dürfen oder zumindest wenn immer möglich unterlassen werden sollten? Zu solchen Fragen nahm die SRF-Medienstelle nur schriftlich und allgemein Stellung: «In den Publizistischen Leitlinien von SRF sind unter anderem die Grundsätze des journalistischen Handwerks definiert. Wir legen grossen Wert auf Korrektheit in Rechtschreibung, Stil und Grammatik. Betreffend Sprachverwendung hat die journalistische Arbeit von SRF Vorbildfunktion. Sowohl im Fernsehen als auch im Radio stellen wir entsprechend hohe Ansprüche an Korrektheit und Artikulation – in der Hochsprache ebenso wie im Dialekt.» Zum konkreten Fall verweist SRF auf die Stellungnahme der Ombudsstelle, die den Fall beurteilt hat.

«‹Geil› hat keine sexuelle Konnotation mehr»

Fest steht: Dass ein Ausdruck wie «huere geil» in einer Live-Sendung verwendet wird, war vor zehn, zwanzig Jahren noch kaum vorstellbar – es ist ein gutes Beispiel für Sprachwandel. «Kraft- oder Intensivierungsausdrücke nützen sich ab und werden mit der Zeit durch neue ersetzt», sagt die Luzerner Sprachwissenschaftlerin Helen Christen, die bis zu ihrer Emeritierung vor zwei Jahren als Professorin für Germanistische Linguistik an der Universität Freiburg wirkte. Sprache müsse anecken, um als verstärkend wahrgenommen zu werden – im positiven wie negativen Sinne. Laut Christen haben auch Fluchwörter aus diesem Grund ihren Ursprung in Tabuthemen wie Krankheiten oder Sexualität. «Am Anfang sind sie irritierend oder gar anstössig, doch mit dem vermehrten Gebrauch verlieren sie ihre Kraft.» So habe der Ausdruck «geil» bei den Jungen heute überhaupt keine sexuelle Konnotation mehr, gleich, wie man das verstärkende Wort «sehr» nicht mehr – wie ursprünglich – mit Krankheit in Verbindung bringt.

Christen vergleicht den «Verschleiss von Sprachmaterial» mit einem Kreislauf: «Entweder die Ausdrücke bürgern sich ein und werden zu unauffälligen sprachlichen Mitteln, oder wir verwenden sie gar nicht mehr.» Dennoch: Dass sich Zuschauende an der Wortwahl des Moderators Paddy Kälin störten, sei ein Zeichen dafür, dass «huere geil» noch nicht ganz als wertungsfrei in unserem Sprachgebrauch angekommen sei.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Das Siegerinterview von SRF-Moderator Paddy Kälin mit Weltmeister Marco Odermatt. «Huere geil» wird es ab Sekunde 49. (Video: SRF)

2 Kommentare Alle Kommentare anzeigen