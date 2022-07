Wasserknappheit Hydranten illegal angezapft: Ein Chip soll in Luzern Wasserdiebe stoppen In den Luzerner Gemeinden kommt es ab und an zu Wasserdiebstahl. Ein neues Warnsystem soll dies verhindern. Zudem hilft es, Wasserverluste zu vermeiden. In rund einem Dutzend Gemeinden ist es im Einsatz. Reto Bieri Jetzt kommentieren 29.07.2022, 05.00 Uhr

Ist es heiss und das Wasser knapp, zählt jeder Tropfen. Für Wasserversorgungen ist es deshalb besonders ärgerlich, wenn Wasser geklaut wird. In Ruswil zum Beispiel nimmt Diebstahl seit einiger Zeit zu, wie unsere Zeitung berichtet hat. Unter anderem zapfen Landwirte aufgrund der Hitze die Hydranten an.

Dank digitaler Technik sollen Hydranten künftig Unregelmässigkeiten melden. Symbolbild: Dominik Gisler

In einigen Ortschaften wurde deshalb begonnen, an den Hydranten Warnsysteme anzubringen. Ein Beispiel ist die Wasserversorgung Werthenstein (WVW), die auch grosse Teile von Wolhusen versorgt. Vor rund zwei Jahren hat die WVW begonnen, das Warnsystem einzuführen, sagt Werner Imbach, Präsident der Wasserversorgungskommission. «Es löst beim Brunnenmeister bei Wasserentnahme einen Alarm aus auf dem Handy und er kann vor Ort schauen gehen, was nicht stimmt.» Die meisten der rund 180 Hydranten des Versorgungsgebiets seien bereits umgerüstet. Das Warnsystem sei eine Investition in die Zukunft, die sich auf längere Sicht lohne.

Hydranten werden nicht richtig geschlossen

Hauptgrund für die Einführung sei nicht Wasserdiebstahl, sondern weil die Bezüger die Hydranten oftmals nicht richtig geschlossen haben. «Dadurch gab es Schäden an den Ventilen, was zu Wasserverlusten führte.»

Fälle von Wasserdiebstahl gebe es im Versorgungsgebiet nur wenige. «Die Leute sind sensibilisiert. Wer Wasser benötigt, meldet den Bedarf an.» Es gebe aber schon Fälle, wo das kühle Nass ab einem Hydrant bezogen werde, ohne es zu bezahlen, meist von Baufirmen für Baustellen. Mit dem Warnsystem sei das nicht mehr möglich, sagt Imbach.

Aquaregio: Nur bei exponiert stehenden Hydranten

Auch im Versorgungsgebiet der Aquaregio AG bestehe kein akutes Problem mit Wasserdiebstahl, «soweit bekannt, auch nicht im Hitzesommer 2018», schreibt das Unternehmen auf Anfrage. Es ist zuständig für die Wasserversorgung von acht Gemeinden rund um den Sempachersee.

Bei Leitungsneubauten im Versorgungsgebiet werde geprüft, bei exponiert stehenden Hydranten ein Warnsystem zu installieren. Bestehende Hydranten rüste man nicht um. Das Warnsystem entspreche dem heutigen Stand der Technik und sei kostengünstig.

Zunahme von Swimmingpools führt zu Problemen

Montiert wird das Warnsystem unter anderem von der Hydranten- und Armaturen-Service GmbH aus Alberswil. Das Warnsystem sei erst seit etwa zwei Jahren auf dem Markt, sagt Geschäftsführer Fabrizio Bieri.

«Grundsätzlich sollen damit Leute davon abgehalten werden, Wasser zu klauen.»

Konkret befindet sich im Deckel des Storz – so werden die Anschlüsse am Hydranten genannt – ein Chip. «Sobald der Deckel verkehrt herumliegt, erhält der Brunnenmeister eine Nachricht auf eine Handy-App», erklärt Bieri, dessen Firma im Kanton Luzern zu den Marktführern zählt. Er schätzt, dass erst etwa ein Dutzend Luzerner Gemeinden das neue System eingeführt habe. Der Spezialdeckel koste zurzeit 110 Franken.

Bieri ist zudem Brunnenmeister in Alberswil. Wasserdiebstahl sei dort kein grosses Problem. Was ihm mehr zu denken gibt, ist die steigende Zahl von Swimmingpools. «Eine Poolfüllung verbraucht viel Wasser. Werden viele auf einmal gefüllt, kann das eine Versorgung vor Probleme stellen.»

