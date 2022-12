Lieli: In diesen Zentralschweizer Ortschaften gibt es keinen ÖV

Quelle: Tele 1

Weder Bus noch Zug In diesen Zentralschweizer Ortschaften gibt es keinen ÖV Man könnte meinen, dass es mittlerweile an den meisten Orten einen Bahnhof oder zumindest eine Bushaltestelle gibt. Doch auch in der Zentralschweiz gibt es noch immer Dörfer, die nicht an den öffentlichen Verkehr angeschlossen sind. Nicole Huber 17.12.2022, 21.36 Uhr

Wer kennt es nicht: Der Bus hat Verspätung oder fällt ganz aus. Und schon ist der gute Start in den Tag dahin und der Ärger gross. Einige Menschen in der Zentralschweiz haben jedoch ganz andere Sorgen. Denn es gibt nach wie vor Ortschaften in der Region, in denen es gar keinen ÖV gibt, wie PilatusToday berichtet.