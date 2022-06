Weggis: 82-Jähriger auf Strasse überfallen und verletzt

An der Kreuzstrasse in Weggis wurde am frühen Mittwochmorgen ein 82-jähriger Mann von einer unbekannten Person angegriffen und verletzt. Dem Mann wurde eine unbekannte Flüssigkeit ins Gesicht gesprüht und der Rucksack gestohlen – die Polizei sucht Zeugen.

22.06.2022, 18.17 Uhr