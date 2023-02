Weggis Grünes Licht für Zonenplan und neue Präsidentin 22.02.2023, 15.17 Uhr

Der Luzerner Regierungsrat genehmigt die Teiländerung des Zonenplans Weiher in Weggis. Die Stimmberechtigten haben dieser bereits Ende November an der Urne zugestimmt. Ziel der Anpassung sei eine optimale Erschliessung der bestehenden Arbeitszone sowie der künftigen Neubauten.

Neue Präsidentin

Die Weggiser Bildungskommission erhält eine neue Präsidentin. Judith Erni-Kaufmann wurde in stiller Wahl in dieses Amt gewählt, teilt die Gemeinde mit. Sie wurde von der Mitte vorgeschlagen. Durch Ernis Wahl wird ein Sitz in der Kommission frei, der Gemeinderat wird im März eine Wahlanordnung veröffentlichen. (chm)