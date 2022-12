Halbinsel Hertenstein: Nachhaltiger Tourismus geplant

Weggis Halbinsel Hertenstein: Projekte für nachhaltigen Tourismus geplant Das Kloster Baldegg, die Serge-Rachmaninoff-Stiftung und der Regionale Entwicklungsträger haben neue Pläne für die Halbinsel. 20.12.2022, 17.46 Uhr

Blick auf die Halbinsel Hertenstein. Bild: PD/Luzernplus

Auf der Halbinsel Hertenstein in der Gemeinde Weggis soll der Tourismus nachhaltig weiterentwickelt werden. Einen entsprechenden Antrag für ein Projekt der Neuen Regionalpolitik (NRP) hat eine Trägerschaft mit dem Regionalen Entwicklungsträger Luzern Plus eingereicht, wie diese mitteilen. Zur Trägerschaft gehören das Bildungshaus Stella Matutina des Klosters Baldegg und die Serge Rachmaninoff Foundation mit dem Kulturzentrum Villa Senar, das sich in Hertenstein befindet.