Hotel Friedheim in Weggis geht in neue Hände über

Weggis Nach 120 Jahren im Familienbesitz: Das Hotel Friedheim geht in neue Hände über Denise und Alfred Zimmermann übergeben nach 30 Jahren die Kochlöffel. Auf den Verkauf mussten sie sich mental vorbereiten. Reto Bieri Jetzt kommentieren 09.02.2023, 11.13 Uhr

Es ist ein Abschied, der nicht leicht fällt: Rund 30 Jahre haben Denise und Alfred Zimmermann das Hotel Restaurant Friedheim in Weggis geführt, das seit 120 Jahren im Familienbesitz ist. Nun hat das Ehepaar das Hotel verkauft, Ende Januar war Austrinkete. Geschirr und Töpfe stapeln sich beim Besuch, das Ehepaar und ein paar Mitarbeitende bereiten das Inventar und die Übergabe vor.

Denise und Alfred Zimmermann haben nach 30 Jahren im Hotel Restaurant Friedheim in Weggis aufgehört. Im Bild der 2011 umgebaute Stall. Bild: Pius Amrein (Weggis, 1. Februar 2023)

Etwas wehmütig schlägt Alfred Zimmermann einen Ordner auf, in dem fein säuberlich Dokumente und Fotos aus vergangenen Tagen abgelegt sind: über seinen Urgrossvater, der die Pension 1903 gründete und kurz darauf bei einem Arbeitsunfall tragisch verstarb, zu seinen Grosseltern, die den Betrieb über vier Jahrzehnte führten, bis zu seinen Eltern, die das Hotel 1993 an ihn und seine Frau übergaben.

Viele Erinnerungen, viel Tradition. Der Entscheid, das Hotel zu verkaufen, sei denn auch ein längerer Prozess gewesen. «Man muss sich mental darauf vorbereiten», sagt der bald 59-Jährige, seine Frau ist ein Jahr jünger. Mitentscheidend sei gewesen, dass die beiden erwachsenen Kinder das Hotel nicht übernehmen wollten, da sie beruflich andere Wege eingeschlagen haben.

Das «Friedheim» ist ab März wieder offen

Ab Mitte 50 hätten sie begonnen, den Verkaufsentscheid in ihrem Umfeld zu streuen. Vor eineinhalb Jahren kam ein Angebot, das «für beide Seiten ideal passte». Neuer Besitzer der fast 8000 Quadratmeter grossen Liegenschaft mit dem Haupthaus und dem zum Restaurant umgebauten Stall ist die Familie Jeggli aus Hünenberg, Besitzer der Baufirma Jego AG. Die Familie verpachtet das «Friedheim» an Tanja Aebli und Hugo Lenzlinger, die den Betrieb im März wieder eröffnen.

Der Verkauf sei früher erfolgt als gedacht, sagt Alfred Zimmermann. «Aber wenn der richtige Käufer kommt, gerade nach der schwierigen Coronazeit, ist das ein Glücksfall.» Ihr Beruf sei «wahnsinnig schön gewesen», betont Denise Zimmermann. Mit zunehmendem Alter hätten sie aber die Belastung gespürt. 18-Stunden-Tage fordern ihren Tribut. Für rund 20 Mitarbeitende waren die beiden verantwortlich, wobei es zuletzt aufgrund von Corona und des Fachkräftemangels noch rund ein Dutzend waren.

Eine Küche mit Aussicht: Alfred Zimmermann an seinem Arbeitsort im umgebauten Stall. Bild: PD

Sie seien erfolgreich gewesen, weil sie immer in den Betrieb investiert hätten. Die gewichtigste Veränderung war 2011 der Umbau des alten Stalls; im Erdgeschoss eine Küche mit Restaurant, oben mehrere Hotelzimmer. Es war auch dem Umstand geschuldet, dass sich der Zeitgeist verändert hatte: Die Hotelgäste blieben zunehmend weniger lang. Die Neuausrichtung als Restaurationsbetrieb stellte sich als richtig heraus, das Restaurant machte bald den Grossteil des Umsatzes aus.

Auf einem Kreuzfahrtschiff im Südpazifik

Alfred Zimmermann setzte dabei auf eine «ehrliche Küche mit Qualität». Er durfte sich seit 2014 mit 13 «Gault-Millau»-Punkten schmücken, im «Guide Bleu»-Führer sind es 6 von 10 möglichen Punkten. Die Lehre als Koch machte der Urweggiser 1980 im Hotel Tivoli in Luzern. Später war er einige Jahre unterwegs, in renommierten Häusern wie dem Tschuggen Grand Hotel in Arosa und dem Castello del Sole in Ascona. Auch auf ein Kreuzfahrtschiff im Südpazifik verschlug es ihn.

Das Hotel mit rund 50 Betten blieb dennoch ein wichtiges Standbein. 2004 wurde das «Friedheim» von Hotellerie Suisse als gastfreundlichstes Haus der Schweiz ausgezeichnet, 2021 gewann das Ehepaar den Swiss Location Award. Der Gemeinde Weggis bleibt das Ehepaar auch künftig treu, sie haben sich im Dorf eine Wohnung gekauft. Das Reisen wird aber wieder zum Thema: In Etappen wollen sie mit dem Velo entlang den Küsten Europas radeln, von der Bretagne bis nach Griechenland.

