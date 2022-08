Weggis Bizarre Vorwürfe gegen die Thermoplan AG: Firmenchefs fürchten um ihre Sicherheit Ein ehemaliges Verwaltungsratsmitglied der Thermoplan wirft dem CEO die Anwendung physischer und psychischer Gewalt vor. Dies in einem Schreiben, das er in Weggis gestreut hat. Die Betroffenen weisen alle Vorwürfe zurück – und stehen jetzt unter Personenschutz. Chiara Z'Graggen Jetzt kommentieren 26.08.2022, 11.31 Uhr

Die Thermoplan AG ist dieser Tage mit abstrusen Vorwürfen konfrontiert. Symbolbild: Roger Gruetter

Eine öffentliche Urkunde ist vor einigen Tagen in die Briefkästen der Weggiserinnen und Weggiser geflattert. Das notariell beglaubigte Dokument, das dieser Zeitung vorliegt, ist voller Anschuldigungen gegenüber dem Thermoplan-CEO und Verwaltungsrat. Das Dokument stammt von einem ehemaligen Verwaltungsratsmitglied (Name der Redaktion bekannt).

Worum geht es? Der Mann wirft dem heutigen CEO vor, tätlich gegenüber dem Inhaberehepaar Domenic und Esther Steiner geworden zu sein. Die Vorwürfe schildert er detailliert in einem Dokument, das anscheinend von einem Notar beglaubigt und an Weggiser Haushalte verteilt wurde. Ob die Beglaubigung echt ist, wollte der betreffende Notar mit Verweis auf das Notariatsgeheimnis gegenüber unserer Zeitung nicht bestätigen.

Die Vorwürfe sind sowohl happig als auch abstrus. Deshalb verzichtet unsere Zeitung darauf, diese im Detail auszuführen. So soll der CEO beispielsweise das Inhaberehepaar unter Anwendung von psychischer und physischer Gewalt gezwungen haben, ihm 20 Prozent der Aktien der Thermoplan AG und der Steiner AG zu übergeben. Auch psychoaktive Substanzen sollen im Spiel gewesen sein.

Polizei bestätigt Anzeige

Die Transaktion habe ihn stutzig gemacht, schreibt das ehemalige Verwaltungsratsmitglied. Als er seine Befürchtungen der Polizei habe mitteilen wollen, sei er vom CEO attackiert worden. Auch mehrere Thermoplan-Akteure seien angeblich drangsaliert worden.

Offenbar beabsichtigt der Mann mit dem Schreiben, weitere Personen zu finden, die Ähnliches erlebt haben. Er selbst habe bei der Luzerner Polizei Anzeige erstattet. Dies bestätigt Polizeisprecher Urs Wigger. Die Anzeige sei aufgenommen und an die Luzerner Staatsanwaltschaft weitergeleitet worden.

Thermoplan weist Vorwürfe geschlossen von sich

Und die Thermoplan AG? Sie hat bereits rechtliche Schritte eingeleitet und ist in gleicher Weise an die Bevölkerung gelangt wie der Mann. In einem Rundschreiben, das an alle Weggiserinnen und Weggiser geschickt wurde, distanziert sich das Unternehmen «in aller Form» von den genannten Vorwürfen. CEO Adrian Steiner wird darin wie folgt zitiert: «Die Vorwürfe sind haltlos und beängstigend. Keine persönliche Befindlichkeit der Welt rechtfertigt solche Bedrohungen gegenüber einer prosperierenden Firma und vor allem auch ganzer Familien.» Wegen der Schilderungen hätten sich mehrere Personen im Umfeld der Thermoplan unter Personenschutz gestellt.

Auf schriftliche Anfrage sagt Yves Zurmühle, Mediensprecher der Thermoplan AG, die Anfeindungen seien aus dem Nichts und ohne Vorwarnung erfolgt. «Auch für uns war dieses Schreiben ein Schock.» Seit 2018, also seit besagter Mann nicht mehr Teil der Thermoplan AG ist, hätten die Beteiligten keinen Kontakt mehr zu ihm gepflegt. Auch juristisch sei er nicht mehr tätig gewesen für das Unternehmen. Der ehemalige Verwaltungsrat sei aus eigenen Beweggründen von seinem Amt zurückgetreten.

Notar hält sich bedeckt

Das ehemalige Verwaltungsratsmitglied war für unsere Zeitung nicht erreichbar. Auch der Notar, mit dem er während mehrerer Jahre eine Kanzlei unterhielt und der die Urkunde mutmasslich notariell beglaubigt hat, beantwortet gegenüber unserer Zeitung keine Fragen zum Fall.

Der ehemalige Thermoplan-Verwaltungsrat hat laut Handelsregister einige Verwaltungsratsmandate für andere Unternehmen inne. Auch diese suchen nach ihm; zwei Personen berichten auf Anfrage unabhängig voneinander, sie würden bereits seit Wochen versuchen, ihn zu erreichen – bisher erfolglos. Er melde sich ab und an, dann tauche er für längere Zeit wieder ab. Die Anwaltskanzlei, für die er zuletzt gearbeitet hat, will keine Angaben zum Mann machen.

