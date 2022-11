Weggis Umstrittener Seilbahnkorridor für neue Rigibahn: Die 9 wichtigsten Fragen und Antworten zur Abstimmung Am 27. November kann die Weggiser Stimmbevölkerung die Grundlage für die neue Gondelbahn auf Rigi Kaltbad legen. Obwohl es nicht um das Bauprojekt an sich geht, ist die Abstimmung wegweisend dafür. Niels Jost Jetzt kommentieren 16.11.2022, 05.00 Uhr

Einer der beiden Betonmasten der Rigibahn und die heutige Schneise im Wald. Bild: Pius Amrein (Weggis, 17. Januar 2022)

Eigentlich ist die Abstimmung vom 27. November in Weggis eine trockene Sache. Es geht «nur» um die Schaffung eines neuen Seilbahnkorridors und um eine Umzonung für die Bergstation auf Rigi Kaltbad. Es geht also nicht um das Bauprojekt der Rigi Bahnen AG, welche die bestehende Pendel- mit einer Gondelbahn ersetzen möchte. Allerdings werden mit der Teilrevision des Zonenplans die planerischen Grundlagen dafür geschaffen – und das sorgt für Emotionen.

Über 14 Einsprachen von Privaten und Schutzverbänden wird nun abgestimmt. Letztere kritisieren vor allem das System und das Verfahren. Laut den Verbänden fehlt ein stichhaltiger Grund, weshalb die Rigibahnen eine Gondelbahn bauen wollen; eine Bahn, die mehr Stützen braucht und tiefer über dem Schutzwald geführt wird.

Sie fordern zudem, dass die nun anstehende Nutzungsplanung zwingend mit dem Plangenehmigungsverfahren (PGV) koordiniert werden soll. Denn im PGV werden zentrale Details geklärt, etwa wie viel Wald gerodet wird oder wo die elf Masten hinkommen. Deshalb stimme Weggis über die Katze im Sack ab.

Dieses Vorgehen hat der Bund festgelegt. Erst wenn ein genehmigter Seilbahnkorridor im kommunalen Zonenplan vorliegt, darf das Bundesamt für Verkehr ein Seilbahnprojekt bewilligen.

Die Rigi Bahnen AG plant, den ersten von zwei Teilen des PGV im März 2023 beim Bundesamt für Verkehr einzureichen, heisst es auf Anfrage. Darin muss sie alle wesentlichen Punkte aufführen. Die Unterlagen werden öffentlich aufgelegt.

Nein. Zwar haben die Rigibahnen definitiv beschlossen, eine Gondelbahn zu bauen. Doch mit der öffentlichen Auflage können Direktbetroffene und Verbände erneut Einsprache erheben – und das werden sie vermutlich tun. Ein Gang vor Gericht ist denkbar. Zudem müssen alle kantonalen und Bundesämter dem PGV zustimmen.

So sollen die neuen Gondeln aussehen. Visualisierung: PD

Ja. Der Seilbahnkorridor sei zu breit, monieren Private. Allerdings wurde er nach der Vorprüfung verkleinert, auf 38 Meter im Tal und 41,5 Meter bei der Bergstation. Zudem ist er so ausgelegt, dass er für alle möglichen Bahnen genug Platz bieten würde. Interessant: Die heutige Pendelbahn braucht mehr Platz als die geplante Gondelbahn.

Kritisiert wird weiter, dass die neue Bergstation 3,5 Meter höher gebaut werden könnte. Damit liege sie über dem Dorfplatz und versperre die Aussicht. Der Gemeinderat begründet, dass eine neue Bahn so das letzte Teilstück ohne Höhenunterschiede überbrücken könnte. Dadurch wären weniger Lärm und ein geringerer Energieverbrauch möglich.

Die Bergstation auf Rigi Kaltbad könnte 3,5 Meter höher gebaut werden. Visualisierung: PD

«Das müssten wir abklären», sagt Gemeinderat Baptist Lottenbach. Im Grundsatz gelte: «Ohne Seilbahnkorridor gibt es keine Seilbahn.» Weil die Rigibahnen ihm zufolge den Auftrag haben, den Ortsteil Rigi Kaltbad zu erschliessen, müsste die Gemeinde wohl erneut einen Korridor auflegen und das Verfahren von vorne neu aufrollen. Ob das bis zum Ablauf der Konzession 2027 möglich wäre, bezweifelt er.

Die örtliche FDP und Mitte empfehlen ein Ja, die SVP nahm auf Anfrage keine Stellung. Beim Forum Weggis gebe es Befürworter und Gegner, wobei die Mehrheit wohl ein Ja einlegen werde, sagt David Coulin von der Kerngruppe. Dies, weil es so oder so einen Korridor brauche, egal für welches Bahnsystem.

Zur Gegnerschaft gehören Schutzverbände sowie vereinzelte Privatpersonen. Der bekannteste ist René Stettler, Initiant zweier Petitionen für einen nachhaltigeren Rigi-Tourismus.

Gibt es keine Einsprachen, könnte die Bewilligung laut den Rigibahnen frühestens im Frühjahr 2024 vorliegen. Doch auch wenn es später wird: Der Betrieb der Seilbahn soll in einem September eingestellt werden. Neun Monate später soll die neue Bahn im Juni eröffnet werden. Während des Baus müssen Anwohnende und Touristen via Zahnradbahn in Vitznau nach Rigi Kaltbad.

Die Konzession der heutigen Pendelbahn läuft im September 2027 aus. Bild: Pius Amrein (Weggis, 17. Januar 2022)

