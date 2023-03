Hertenstein: Stella Maturina der Baldegger Schwester schliesst

Weggis Weil der Nachwuchs fehlt: Bildungshaus Stella Matutina schliesst per Ende Jahr Das Bildungshaus der Baldegger Schwester in Hertenstein geht Ende 2023 zu. Es soll neu ausgerichtet werden und spannt mit der Villa Senar zusammen. Reto Bieri Jetzt kommentieren 01.03.2023, 05.00 Uhr

Die Stella Matutina im Weggiser Ortsteil Hertenstein wird nur noch bis Ende 2023 weitergeführt. Danach stellt das Kloster Baldegg, die Besitzerin der Anlage, den Betrieb in der heutigen Form ein. Dies berichtete kürzlich die regionale «Wochen-Zeitung». Die Gemeinschaft der Schwestern vor Ort sei aus Altersgründen und wegen Abgängen bei den Mitarbeitenden nicht in der Lage, das Bildungshaus länger als bis im Dezember weiterzubetreiben, bestätigt Gabriela Christen auf Anfrage. Sie leitet im Auftrag der Baldegger Schwestern einen Strategie- und Transformationsprozess, den das Kloster aufgrund des fehlenden Nachwuchses eingeleitet hat.

Das Bildungshaus Stella Matutina in Hertenstein bei Weggis. Bild: Dominik Wunderli

Laut einem Schreiben der Baldegger Schwestern an Gäste und Kursleiterinnen erarbeitet eine Projektgruppe ein Konzept für das «Haus der Zukunft», wie die Stella Matutina künftig heissen soll. Dieses umfasse die vier Schwerpunkte Wandelgesellschaft, Permakultur, Kunst und Kultur sowie Wohnformen. Das Ziel sei es, dass auch in Zukunft verschiedene Menschen Bildungsangebote zu den erwähnten Themen besuchen können.

In Hertenstein arbeite man sei mehreren Jahren an der Entwicklung einer Nachfolgelösung, sagt Gabriela Christen. Für die neue Stella Matutina bedeute der Betriebsunterbruch, dass man den Übergang und allenfalls eine Zwischennutzung neu denken müsse. «Inhaltlich müssen wir uns überlegen, wie wir das Erbe der Schwestern in das neue Haus hinüberbringen können, da wir nicht nahtlos anschliessen können.»

Zudem erhöhe sich die Dringlichkeit für die Umsetzung der Planungen. Dies auch, weil vor kurzem zusammen mit dem Regionalen Entwicklungsträger Luzernplus ein Projekt der Neuen Regionalpolitik (NRP) gestartet wurde. Damit soll die Hertensteiner Halbinsel durch nachhaltigen Tourismus aufgewertet werden. Das Projekt dauert bis in die erste Jahreshälfte 2024. Mit NRP-Projekten fördern Bund und Kantone die wirtschaftliche Entwicklung des Berggebiets und des ländlichen Raums.

Villa Senar und Stella Matutina spannen zusammen

Nebst dem Bildungshaus beteiligt sich auch die Serge Rachmaninoff Foundation, die Betreiberin des Kulturzentrums Villa Senar. Dieses liegt in unmittelbarer Nachbarschaft der Stella Matutina und ist seit knapp einem Jahr im Besitz des Kantons Luzern. Beide Organisationen wollen sich neu aufstellen, der Öffentlichkeit zugänglich machen und mit der Region vernetzen, heisst es zum NPR-Projekt. Begleitet wird das Vorhaben von einem interdisziplinären Team der Hochschule Luzern. Laut Christen besteht seitens des Klosters keine Absicht, die Stella Matutina oder weitere Gebäude auf der Halbinsel zu verkaufen.

Im Bildungshaus Stella Matutina – lateinisch für Morgenstern – können diverse Räumlichkeiten für Kurse, Tagungen, Seminare oder Weiterbildungen gemietet werden. Zudem stehen auch Übernachtungsmöglichkeiten zur Verfügung, allerdings nehmen die Schwestern bis zum Betriebsunterbruch im Dezember keine neuen Gäste auf. Die Anlage gehört seit 1916 dem Kloster Baldegg im Luzerner Seetal. Seit 1995 wird die ehemalige Internatsschule als Bildungshaus geführt. Im Auftrag des Klosters Baldegg lebt, betet und arbeitet eine Gruppe von Schwestern in Hertenstein.

