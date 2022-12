Weihnachten Luzerner Landeskirchen feiern wieder einen ökumenischen Fernsehgottesdienst Die drei Landeskirchen im Kanton Luzern bieten einen ökumenischen Weihnachts-Fernsehgottesdienst an. Die Ausstrahlung erfolgt am ersten Weihnachtsfeiertag um 10 Uhr auf Tele1 – mit Übersetzung in Gebärdensprache. 12.12.2022, 09.06 Uhr

Weihnachts-Fernsehgottesdienst in der Reformierten Matthäuskirche in der Stadt Luzern mit Edith Birbaumer, Susanna Klöti, Engelbert Glaser und dem Chor Prostir. Bild: PD/Dominik Thali

Mit dem ökumenischen Weihnachts-Fernsehgottesdienst bieten die katholische, die reformierte und die christkatholische Landeskirche im Kanton Luzern einen «ergänzenden digitalen Zugang, um die Geburt Jesus zu feiern», schreiben sie in einer gemeinsamen Mitteilung. Der Gottesdienst wird am 25. Dezember 2022 um 10 Uhr auf Tele1 übertragen – mit Übersetzung in Gebärdensprache für schwerhörige und gehörlose Menschen.

Der Gottesdienst aus der Reformierten Matthäuskirche in der Stadt Luzern wird von Edith Birbaumer (Pfarreiseelsorgerin Katholische Kirche Stadt Luzern), Engelbert Glaser (Kirchenmusiker Christkatholische Kirchgemeinde Luzern) und Susanna Klöti (Pfarrerin Reformierte Kirche Stadt Luzern) gestaltet. Musikalisch begleitet wird der Gottesdienst vom Organisten Vincenzo Allevato und dem ukrainischen Chor «Prostir» unter der Leitung des jungen Dirigenten Oleksii Yatsiuk aus Charkiw. (zim)

Kollekte zugunsten schwer kranker Kindern Die ökumenische Weihnachtskollekte geht an die Kinderspitex Zentralschweiz via das Spendenkonto CH15 0077 8157 7774 2200 4 oder via TWINT mit Stichwort Weihnachten unter kirchen-kanton-luzern.ch.