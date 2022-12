Weihnachten «Weniger ist mehr» – Experte erklärt, warum Kinder nicht mit Geschenken überflutet werden sollten Sind Männer wirklich die schlechteren Schenker? Und macht schenken glücklicher, als beschenkt zu werden? Christian Weibel kennt die Antworten. Livia Fischer 23.12.2022, 05.00 Uhr

Christian Weibel ist studierter Psychologe und arbeitet als Dozent und Projektleiter an der Hochschule Luzern. Zu seinen Forschungs- und Beratungsschwerpunkten gehört das Kauf- und Konsumverhalten. Ein Einpacktalent hat er zwar nicht (seine Aussage!), dafür weiss er sonst viel darüber, warum wir schenken, was ein gutes Geschenk ausmacht und wohin der Trend geht.

Christian Weibel ist Dozent an der Hochschule Luzern. Bild: Pius Amrein (Luzern, 22. Dezember 2022)

Was verschenken Sie zu Weihnachten? Materielles oder Aktivitäten?

Beides. Bei meinen zwei kleinen Töchtern sind zu Weihnachten eher Spielzeuge angesagt. Den Papi sehen sie ja oft genug (lacht).

Und mit welchem Geschenk kann man Sie glücklich machen?

Mit einem gemeinsamen Znacht in einem schönen Restaurant.

Ist das so ein Altersding? Dass man sich plötzlich Zeit mit jemandem wünscht?

Kann gut sein. Vielleicht, weil man mit zunehmendem Alter viele materielle Bedürfnisse bereits befriedigt hat.

Hinterfragen Sie das Schenken von materiellen Dingen?

Teils schon. Etwa, wenn damit ein schlechtes Gewissen kompensiert wird. Beispiel: Ich habe mit meiner Tochter weniger Zeit verbracht, als ich mir vorgenommen habe, und schenke ihr dafür ein umso teureres Geschenk. Das ist wenig hilfreich, weil insbesondere kleine Kinder hauptsächlich Aufmerksamkeit und Fürsorge benötigen. Auch die Menge an Geschenken sollte bei Kindern kritisch betrachtet werden.

Führten Sie zu Hause die Diskussion, wie Sie dies mit Ihren Kindern handhaben wollen?

Ja, das finde ich auch sehr wichtig. Ebenso, dass man die Anliegen etwa mit den Grosseltern bespricht, damit man am gleichen Strick zieht. Unsere Kinder bekommen im Normalfall pro Partei je ein Geschenk. Wir wollen sie nicht mit einer Geschenkflut überfordern.

Eigentlich könnte man meinen, Kinder leben nach dem Motto: Je mehr Geschenke, desto besser.

Wenn Kinder ein tolles Geschenk auspacken, wollen sie nach meiner Erfahrung gleich damit spielen – und die anderen Päckli rücken in den Hintergrund. Eine grosse Menge an Geschenken können sie kognitiv nicht verarbeiten. Sie bleiben emotional lange an einem Geschenk hängen. Zudem reduziert sich mit jedem Geschenk die Attraktivität des nächsten. Ich würde behaupten: Bei Kindern ist weniger mehr.

Gilt dieser Grundsatz auch für Erwachsene?

Schwierig zu sagen. Ich denke, dass die Attraktivität von Geschenk zu Geschenk auch bei Erwachsenen sinkt. Aber sie sind natürlich schneller in der Lage, sich von einem Geschenk zu lösen und sich dem nächsten zuzuwenden. Entscheidender als die Menge ist aber der Aspekt, dass man sich mit einer Person auseinandergesetzt hat und das Geschenk deren Bedürfnisse und Wertvorstellungen widerspiegelt.

Obwohl Geschenke eigentlich etwas Schönes sind, liegen Freude und Enttäuschungen nahe beieinander. Woran liegt das?

Schenken ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die oft unterschätzt wird. Es geht darum, sich mit den Wünschen und Bedürfnissen einer anderen Person auseinanderzusetzen. Ein gutes Geschenk zu finden, erfordert Zeit und Ressourcen. Misslingt das, ist es für beide Parteien schwierig.

Und trotzdem: Wenn einem ein Geschenk nicht gefällt, überspielt man es meist mit einer gekünstelten Freude, statt einfach ehrlich zu sein und vielleicht gemeinsam darüber zu lachen.

Auch wenn Ehrlichkeit sonst sehr wichtig ist: Hier finde ich lügen okay (lacht). Gerade wenn es sich um eine Ausnahme handelt, würde ich nichts Negatives sagen, was der Beziehung schaden könnte. Auch wenn ein lockerer Umgang attraktiv tönt, kann diese Ablehnung für die schenkende Person verletzend sein. Wer sich extra Zeit genommen und einen guten Willen hatte, erwartet zumindest Wertschätzung.

Schon kleinen Kindern wird eingetrichtert, brav Danke zu sagen und ja nicht zu motzen.

Das hat einerseits damit zu tun, dass wir eine kulturelle Norm haben, dankbar für ein Geschenk zu sein und es anzunehmen. Andererseits können Kinder durch einen nicht erfüllten Wunsch lernen, mit kleinen Enttäuschungen umzugehen. Um eine grosse Enttäuschung zu vermeiden, kann man bei allzu vielen oder grossen Wünschen versuchen, die Erwartungen zu reduzieren.

Was halten Sie davon, sich zu Weihnachten einfach gar nichts mehr zu schenken?

Das ist natürlich eine individuelle Entscheidung. Es komplett abzuschaffen, sehe ich persönlich kritisch. Damit würden die Symbolik und Botschaft des Geschenkes fehlen. Insbesondere für Kinder kann es schwierig sein, wenn sie in der Klasse die einzigen sind, die von ihren Eltern nichts bekommen.

In vielen Familien läuft es so ab: Mami und Papi oder Tante und Onkel schenken gemeinsam etwas – und die Männer sind genauso gespannt auf den Inhalt wie die beschenkte Person. Sind Männer die schlechteren Schenker?

Pauschal kann man das nicht sagen. Aber ein gutes Geschenk erfordert Einfühlungsvermögen und Empathie. Man muss in der Lage sein, sich in sein Gegenüber hineinversetzen zu können. Einige Studien zeigen, dass Männer tendenziell weniger empathisch sind als Frauen. Aber: Die Unterschiede innerhalb der Geschlechter sind bedeutend grösser als jene zwischen den Geschlechtern.

Wie hat sich das Schenkverhalten in den vergangenen Jahren verändert?

Für Geschenke wird im Durchschnitt immer mehr Geld ausgegeben, das ist vom Wohlstand abhängig und wird sich in naher Zukunft vermutlich nicht ändern. Hinzu kommt, dass es stets neue Anlässe gibt, zu denen man sich etwas schenkt. Der Vatertag zum Beispiel etabliert sich immer mehr oder auch sogenannte Babyshowers.

Welche Beobachtungen gibt es bezüglich der Geschenkauswahl?

Dass der Anteil an Geldgeschenken und Gutscheinen steigt. Das bestätigt auch eine kürzlich veröffentlichte Studie.

Haben Sie eine Erklärung dafür?

Ich kann nur mutmassen, dass Menschen immer mehr Stress haben. So fehlt die Zeit, sich intensiv um ein ideales Geschenk zu bemühen, weshalb man sich dann mit Geld und Gutscheinen zu helfen weiss. Der Vorteil: Die beschenkte Person kann sich damit das kaufen, was sie wirklich will. Dafür fehlt der Aspekt, dass man sich mit der Person tiefer auseinandergesetzt hat.

Weniger Zeit und mehr Anlässe, um Geschenke zu machen – das ist eine unglückliche Kombination. Wie viel Gedanken machen Sie sich im Voraus?

Sehr unterschiedlich, bei manchen Personen fällt es mir einfach, manchmal braucht’s mehr Zeit. Aber ich bemühe mich natürlich!

Warum schenken wir überhaupt?

Ein Geschenk hat Symbolcharakter. Es zeigt: Du bist mir wichtig, die Beziehung zu dir ist mir wichtig und ich möchte sie weiter pflegen. Hinzu kommt die kulturelle Norm, sich zu bestimmten Anlässen etwas zu schenken und ein Geschenk mit einem Gegengeschenk zu erwidern. Ein weiterer Aspekt: Schenken macht nachweislich glücklich, weil es mit einer erhöhten Dopaminausschüttung verbunden ist.

Dann ist es wahr, dass schenken glücklicher macht, als beschenkt zu werden?

Das unterscheidet sich von Person zu Person. Aber ja, die Dopaminausschüttung, die mit Glücksempfindungen einhergeht, ist tendenziell höher und die Glücksgefühle halten länger an.