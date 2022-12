Willisau: Weihnachtsmarkt findet nach Corona-Pause wieder statt

Willisau Gestricktes und Getöpfertes lockt die Leute in Massen an den Christkindli Märt Nach zwei Absagen ist in Willisau «endlich wieder» Christkindli Märt angesagt. Dank einer dicken Hochnebeldecke ist die Stimmung im Städtli perfekt. Hannes Bucher Jetzt kommentieren 02.12.2022, 21.04 Uhr

Vorweihnachten liegt am Freitagvormittag im und ums Städtchen Willisau in der Luft. Der Christkindli Märt ist dieses Wochenende «endlich wieder» angesagt. Es scheint, dass nach der zweijährigen Coronazwangspause das Glockenspiel vom Turm des unteren Stadttores besonders hell die Markteröffnung angekündigt hat und dass die Fanfaren der Musikgesellschaft Rohrmatt am Freitagmorgen ganz besonders freudig die Besucher begrüssen. Die Hochnebeldecke hält zudem das Tageslicht dezent zurück; der Lichterhimmel und die dezente Beleuchtung der weit über 100 Marktstände können so ihre weihnächtliche Stimmung entfalten.

Wenn da keine Weihnachtsstimmung aufkommt... der Christkindli Märt im Willisauer Städtli ist eröffnet. Bild: Dominik Wunderli (Willisau, 2. Dezember 2022)

Kafi avec und Mariannes legendäre Käsesuppe

Zu dieser einladenden Atmosphäre kommt die Vielfalt des Angebots der geschmackvoll geschmückten Stände. Diese locken mit einem grossen Angebot an Selbstgefertigtem – darunter vielerlei Schmuckgegenstände, Gestricktes, Gesticktes, Genähtes, Getöpfertes. Regionale Leckereien locken auf der kulinarischen Ebene: Lebkuchen und vielerlei andere Backwaren, Spezialitäten, wie etwa «Mariannes legendäre Käsesuppe», machen «gluschtig», Punsch, Glühwein, «Kafi avec» und Co. versprechen Wärme von innen.

Die Besucher kommen von überall her. Da ist etwa eine Jahrgänger-Frauengruppe aus Wil SG. «Der Carchauffeur spasste, uns nach Stuttgart zu führen», lachen Luzia Rey und Cornelia Meyer. «Aber wir würden den Märt hier nicht mit Stuttgart tauschen.»

Es gibt auch viel Essbares zum sofortigen Verzehr im Angebot - gut hat's dafür auch gleich Tischchen bereit. Bild: Dominik Wunderli (Willisau, 2. Dezember 2022)

Diskussionen um die Absage kosteten viel Energie

Seit drei Jahren ist Franz Gehrig Präsident der Arbeitsgruppe Christkindli Märt. Zweimal musste der Anlass abgesagt werden. «Die Diskussionen darum kosteten mehr Energie als die jetzige Durchführung», sagt Gehrig. Er konnte auf eine tolle Helferschar zurückgreifen.

«Die meisten kennen jeden Handgriff, ja, es ist sehr gut angelaufen.»

So ein erstes Fazit. «Zwar wäre ein ‹Flöckle› noch schön», aber es sei auch so ideal. «Kalt und trocken – und vor allem kein Wind, wie vor drei Jahren, als der Märt wegen Sturm am Sonntag abgebrochen werden musste.»

Der Christkindli Märt dauert noch bis am Sonntag. Bild: Dominik Wunderli (Willisau, 2. Dezember 2022)

Die befragten Standbetreiber freuen sich allesamt, «endlich wieder» da zu sein und hoffen auf kauffreudige Kundschaft. Erich und Margrit Stalder aus Eich haben rund 300 Kilogramm Kastanien an ihrem Marronistand an Lager. Sie sind optimistisch, dass das Geschäft gut verläuft. Sabrina Karli vom Stick-Traum-Ufhusen gibt sich hingegen etwas weniger zuversichtlich. Alles sei teurer, das Standgeld etwa habe massiv aufgeschlagen in den letzten Jahren. Und: Viele Besucher kämen bloss wegen der Stimmung und nicht, um zu kaufen.

«Da fragt man sich dann schon am Sonntagabend, ob sich das Ganze noch lohnt.»

Nun, den herzigen «Noscheli» – bestickt etwa mit «kleine Diva», «Lussmeitli» oder «Fussballer im Wachstum» – ist eine kauffreudige Kundschaft zu gönnen.

