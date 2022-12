Alkohol, Tiere und WC-Papier: Die etwas anderen Adventskalender

Weihnachtszeit An Absurdität nicht zu übertreffen: Die etwas anderen Adventskalender Bald ist es so weit und wir dürfen die Geschenke unter den Weihnachtsbäumen öffnen. Bis dahin lenken sich viele mit Adventskalendern ab. Wir haben für Sie eine Liste mit den absurdesten Varianten zusammengestellt – fernab von Langweile mit 24 Türchen voller Schokoladenstückchen. Deborah Ramseier 12.12.2022, 05.00 Uhr

Es gibt nicht viele Dinge, auf die sich Menschen so freuen, dass sie einen Countdown bis zum grossen Tag starten: Geburtstage, Ferien, die Veröffentlichung neuer Folgen der Lieblingsserie – und natürlich Weihnachten!

Bei Letzterem kann man das Runterzählen der 24 Tage durch einen Adventskalender verschönern und die Zeit dadurch gefühlt verkürzen. Doch wer hat wirklich Freude an einem 0815-Schokoladen-Kalender? Um etwas Abwechslung in diese Eintönigkeit zu bringen, haben wir für Sie lustige und absurde Adventskalender gesucht.

24 tolle Bilder mit Tieren, die ihren Darm entleeren. Bild: Screenshot Orell Füssli

Wer kennt sie nicht, die Person, die sich jedes Jahr aufs Neue über die Weihnachtszeit und alles, was mit dieser verbunden ist, aufregt? Wie wär's mit einem Adventskalender, der zu dieser Einstellung passt? Voilà: «Der grosse kackende Tiere-Adventskalender». Zu kaufen gibt es die 24 Fotos dieser süssen Tiere zum Beispiel bei Orell Füssli.

Für alle, welche die Tage bis NACH Weihnachten zählen. Bild: Screenshot Orell Füssli

Eine Alternative für Weihnachts-Muffel ist auch dieser: «F*** – der Adventskalender». Ideal für alle, die sich Tag für Tag über diejenigen auslassen möchten, die sich aufgrund der Weihnachtszeit kitschiger nicht verhalten könnten.

Mit diesem Adventskalender ist Nervenentspannung garantiert. Bild: Screenshot Weltbild

Wer sich zusätzlich mit körperlicher Betätigung in der Weihnachtszeit abreagieren möchte, hat hiermit die Möglichkeit: «Gib diesem Adventskalender den Rest!» 24 Tage lang kann gerissen, getränkt, geschnippelt, beklebt, beschmiert und zerknüllt werden. Somit kann dem Frust durch den Weihnachtsstress Einhalt geboten werden.

Für den Suff-Profi im Freundeskreis. Bild: Screenshot Weltbild

Weihnachten ist das Fest der Liebe, der Geschenke, der Dankbarkeit und nicht zuletzt – des Genusses. Dazu gehört für viele Leute auch Alkohol. Reichlich Alkohol. Und wer kennt ihn nicht; den Menschen, der scheinbar immer mehr als die anderen trinken kann. Für Suffliebhaber gibt es den perfekten Countdown für alkoholreichen Tage: «Noch 24 Mal saufen, dann ist Weihnachten». Mit diesem Adventskalender erhält der Beschenkte geistreiche Ideen für beschwipste 24 Tage. Also eigentlich eine Art Trainingskalender für das grosse Fest.

Man muss seine Liebsten auch mal fordern. Wie wäre es mit einer Adventskalender-Challenge? Passend zu der Pandemie und den WC-Papier-Hamsterkäufen ist die umgestaltete Toilettenpapierrolle ideal, um jemanden zu testen. Nur ein Papier pro Tag, 24 Tage lang. Wer in Ihrem Bekanntenkreis würde diese Challenge meistern?

24 Köstlichkeiten. Bild: Screenshot Stettler-Wurst

Für dekadente Gourmetfreunde gibt es eine ganz spezielle Möglichkeit, sie zu beschenken: einen Adventskalender voller Leckereien. Darunter sind sehr viele Würste – für Veganer und Vegetarier also nicht geeignet. Doch wer seine Liebsten mit dem Gourmet-Adventskalender beschenken will, muss tief in die Tasche greifen. 158 Franken kostet das gute Stück (oder die guten Stücke?). Eingepackt in 24 Tüten werden die raffinierten Leckereien geliefert. Das ist auch eine gute Übung für das grosse Weihnachtsschlemmen. En Guete!